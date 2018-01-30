10 стран мира, куда приезжает больше всего туристов

30 Янв. 2018 2018-01-30T17:58:40+03:00

Свежие данные Всемирной туристской организации ООН: эксперты назвали 10 стран мира, где в 2017 году побывало больше всего туристов. Сравните со своими отпускными маршрутами!

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ВЕЧНАЯ ЛЮБОВЬ - ФРАНЦИЯ

Самой популярной у путешественников всего мира страной уже много лет остается Франция. Париж и Лазурный берег, вина Бордо и французские Альпы... В прошлом году потратить деньги на поездку во Францию решили почти 90 миллионов человек.

С этим результатом она и возглавила рейтинг Всемирной туристской организации ООН (UNWTO). Эксперты назвали десять стран, где в 2017 году побывало больше всего туристов. Данные предварительные, подробный отчет будет опубликован весной, но лидеры вряд ли изменятся. И если Франция остается самой посещаемой страной мира уже несколько лет подряд, то дальше в списке - перемены, напрямую связанные с политикой и экономикой.

Испания вышла на второе место - и опередила США впервые за последние 10 лет. В Испании в 2017 провели отпуск 82 миллиона туристов, а в Штаты приехали 73 миллиона человек. Причина, по мнению всех экспертов туристического рынка, очевидна: политика Дональда Трампа пугает путешественников куда больше, чем события в Каталонии. А многим потенциальным туристам стало сложно получить американскую визу из-за новых иммиграционных законов. И это видно по цифрам: самое большое падение турпотока в США в прошлом году - с Ближнего Востока и из Африки, почти на треть.

Испанское солнце затмило все политические проблемы.Фото: Юлия СМИРНОВА

А вот вся десятка - смотрите, какие страны выбирают путешественники всего мира. Сравнивайте со своими отпускными маршрутами.

10 СТРАН МИРА, ГДЕ В 2017 ГОДУ ПОБЫВАЛИ БОЛЬШЕ ВСЕГО ТУРИСТОВ

Франция - 88,9 млн. гостей за год

Испания - 82,2 млн.

США - 72,9 млн.

Китай - 59,3 млн.

Италия - 57,8 млн.

Турция - 39,9 млн.

Мексика - 39,3 млн.

Великобритания - 38,7 млн.

Германия - 37,6 млн.

Таиланд - 34, 7 млн.

В Турции в 2018 году ждут 5 миллионов россиян. И, похоже, дождутся.Фото: Юлия СМИРНОВА

НОВАЯ ЛЮБОВЬ - ТУРЦИЯ И НЕПАЛ

Какие маршруты набирают популярность у путешественников? Может, стоит обратить внимание на глобальные тренды, планируя летний отпуск? Пожалуйста, вот они!

Турция в 2017 году приняла на 30% больше туристов по сравнению с 2016-м годом. И россияне как раз сыграли в этом большую роль, потому как в Анталью и на другие турецкие курорты снова полетели чартеры из России. 4,7 миллиона наших соотечественников отдохнули в Турции в 2017 году, в 2018-м турки ждут не меньше 5 миллионов. И, похоже, дождутся. В турфирмах в один голос говорят, что по акциям раннего бронирования отпускники охотно раскупают путевки на лето.

Другие страны, которые стали особенно популярны у путешественников в 2017-году (проценты показывают, насколько выросло число туристов по сравнению с 2016 годом):

Непал +39%

Вьетнам +28%

Израиль +25%

Индонезия +23,5%

Тунис +23,5%

Колумбия +21,5%

Япония +18%

Исландия +16,5% (кстати, в 2018 году впервые появится прямой рейс Москва - Рейкъявик, его запускает авиакомпания S7)

Индия +15,5%

А КАК У НАС?

А где Россия? Увы - в списке стран, интерес к которым у туристов поубавился. Россия потеряла 8,4 % гостей по сравнению с 2016 году. Конечно, в 2018-м благодаря чепмионату мира по футболу наверстаем и добавим.

Недосчитались отпускников также Южная Корея (аж на 24 процента в минусе, причина понятна - напряженная обстановка вокруг Северной Кореи) и карибские острова (тем досталось от ураганов "Ирма" и "Харви"),