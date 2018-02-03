Жена Дмитрия Маликова – о своем позднем материнстве: «Можно бояться старости, а можно просто быть счастливой и не заглядывать в паспорт»

3 Февр. 2018 2018-02-03T10:34:24+03:00

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Певец Дмитрий Маликов и его жена Елена во второй раз стали родителями 24 января: малыш звездной пары появился на свет в одной из клиник Санкт-Петербурга. Наследника музыканта выносила и родила суррогатная мать. Елена призналась: они с мужем не собирались рассказывать о сыне широкой публике и намеревались как можно дольше держать новость о его рождении в секрете. Планы звездной пары нарушил кто-то из персонала клиники, слив информацию одному из телеканалов. И тогда Маликов сам в Инстаграме рассказал поклонникам о том, что стал отцом. Звездная пара не зря хотела избежать огласки, ведь наряду с поздравлениями и пожеланиями счастья в адрес новоиспеченых родителей в соцсетях порой летят довольно обидные реплики. В комментариях обсуждают позднее материнство Елены (супруге музыканта 55 лет, она старше мужа на 7 лет – Ред.) и тот факт, что ребенка Маликовых выносила и родила суррогатная мама.

Всем недоброжелателям Елена решила ответить через Инстаграм. Супруга артиста посоветовала критикам не оглядываться на возраст и не бояться цифр в паспорте, а просто жить и наслаждаться каждым днем – так, как это делают они с Димой. Рождение малыша принесло в их дом огромное счастье, и сейчас у пары началась новая жизнь.

- Хочу сказать всем спасибо за теплые слова и поздравления, и даже спасибо за злостные комменты- ваш яд и жало, выпущенные в мой адрес, тренируют мою душу! – написала Елена Маликова в своем микроблоге. - Не хотелось бы вступать в полемику со всем миром, но те, кто считает нужным откомментировать нашу личную жизнь, должны услышать и мою точку зрения. Так вот! Можно по разному относиться к жизни и к возрасту - раздражаться на молодых, красивых, богатых, бояться старости и завтрашнего дня, с ужасом думать о смерти... Но есть и другой путь - просто быть счастливым каждый день, любить тех, кто рядом, заботиться о них, не сидеть на месте, а действовать, не раскисать, а развиваться и , наконец , не заглядывать в свой паспорт- ничего там нового и интересного нет. Да еще обязательно прощать обидчиков, по- моему, Инстаграм нам послан для прощения. И последнее! Благодаря рождению нашего сына, на одну любовь на этой земле стало больше! Я желаю счастья вам!

elenamalikova Доброе утро! Хочу сказать всем СПАСИБО за теплые слова и поздравления, и даже СПАСИБО за злостные комменты- ваш яд и жало, выпущенные в мой адрес, тренируют мою душу!

Поклонники в комментариях успокаивают Елену: не стоит обращать внимания на злых и завистливых людей, главное – это счастье семьи и рождение малыша. «Вы молодцы! Это такая радость и стимул быть лучше, молодеть и познавать новое», - пишут фолловеры, - «Конечно, стать родителями в позднем возрасте – это большая ответственность, но у людей и в 20 лет далеко не все получается».

На сторону Маликовой встают многие женщины, которые, как и Елена, уверены: в 40 лет жизнь только начинается.

- У нас больное общество, к сожалению, множество рамок , ограничений, искусственно выращенных в умах людей! – пишет одна из подписчиц. - Возраст, рост, состояние банковского счёта и куча других параметров по которым стремится жить общество! И почему-то решено в нашем больном обществе, что после 40-45 лет женщина отмирает. Она есть, но взять с неё нечего! Так вот, я презираю такой ограниченный подход. У меня есть знакомые, которые и в 30 не представляют интереса. А нам нужны такие примеры как Маликова! Пусть этих благоухающих, красивых, и уверенных в себе женщин станет в миллионы раз больше! С рождением малыша!

Дмитрий и Елена пока не придумали имя для сына – родители перебирают все возможные варианты, но еще не остановились ни на одном. Маликовы привезли сынишку из петербургской клиники в Москву 29 января: новорожденного ждала красиво украшенная шариками детская. Тогда же супруги решили показать мальчика своим поклонникам, опубликовав в Инстаграме трогательный семейный снимок. На фото Маликов нежно целует жену, а крошечного братика, одетого в голубой костюмчик, держит на руках дочь звездной пары Стефания. Лицо ребенка заботливые родители закрыли изображением смайлика. Фотография появилась в Инстаграме Елены Маликовой. Не сдерживая эмоций, супруга артиста рассказала о том, как потеряла родителей, и вновь обрела счастливую семью, только когда вышла замуж за Дмитрия:

- Я была в семье единственным ребенком, - написала Елена. - Любимым, умным, красивым, но единственным. Когда мне исполнилось 20, внезапно скончалалась моя мама, потом папа. От ужаса случившегося меня спасла тогда моя ,совсем еще малютка, дочь Оля. Просто потому, что она была. Через некоторое время моя жизнь резко поменялась, - я встретила Диму, благодаря ему обрела прекрасную семью: он, его родители, сестра, бабушка, тети, племянник, наша чудесная дочь и сын... Семья - это команда ! Где один- за всех и все - за одного! И чем больше молодых игроков в ней, тем она сильнее.

elenamalikova Я была в семье единственным ребенком. Любимым, умным, красивым, но единственным. Когда мне исполнилось 20, внезапно скончалалась моя мама, потом папа. От ужаса случившегося меня спасла тогда моя ,совсем еще малютка, дочь Оля. Просто потому, что она была. Через некоторое время моя жизнь резко поменялась, - я встретила Диму, благодаря ему обрела прекрасную семью: он, его родители, сестра, бабушка, тети, племянник, наша чудесная дочь и сын... Семья - это команда ! Где один- за всех и все- за одного! И чем больше молодых игроков в ней, тем она сильнее!

Старшая дочь звездной пары Стеша ждала появления братика с особым нетерпением. Девушка разместила на своей страничке в Инстаграме трогательный пост о том, как Маликовы встречали дома нового члена семьи. Стефания сфотографировалась вместе с отцом в гостиной, украшенной голубыми воздушными шарами.

- Вчера встречали всей семьей вернувшихся из Питера, — поделилась Стеша в соцсетях.

Стефания Маликова с отцом. Фото: Инстаграм.

Рождение малыша стало для Дмитрия Маликова лучшим подарком ко дню рождения: 29 января музыкант отметил 48-летие. Новость о том, что у артиста родился сын, оказалась для всех полной неожиданностью. Многие поначалу решили, что это розыгрыш, ведь в последнее время Дмитрий постоянно удивлял своих поклонников в соцсетях зажигательными постами и видеороликами, в которых он много шутит и дает нетривиальные советы. Былой секс-символ 90-х переживает новую волну популярности, став звездой Инстаграма. Причем в многочисленной армии его поклонниц есть дамы всех возрастов – от 15 до 60 и старше. Неудивительно, что новость о рождении сына от суррогатной матери в Интернете поначалу восприняли как очередную байку. И только когда композитор подтвердил, что они с женой действительно стали родителями, поклонники засыпали его поздравлениями.

Напомним, 48-летний Дмитрий и 55-летняя Елена Маликовы вместе уже четверть века. Супруги сыграли свадьбу 25 лет назад. В 2000 году они впервые стали родителями. Их дочери Стефании Маликовой сейчас 17 лет, девушка учится в МГИМО и работает моделью.