Бизнес-омбудсмен Борис Титов: списки США направлены не против Путина, а против России

30 Янв. 2018 2018-01-30T15:01:51+03:00

Корреспонденту "КП" он сказал, что «кремлевский доклад» может усложнить отечественному бизнесу ведение дел на Западе

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Бизнес-омбудсмен Борис Титов с юмором отнесся к тому, что его имя оказалось в «кремлевском докладе» Минфина США.

- Мне уже предложили сделать себе футболку с крупной цифрой 32, - рассказал предприниматель. Титов в перечне российских чиновников стоит как раз на 32-й строчке.

- Я удивился, что попал в список. Все-таки я занимаюсь отстаиванием прав предпринимателей. Упоминание в докладе правозащитников говорит о том, что действия Минфина США не антипутинские, а антироссийские, - добавил бизнес-омбудсмен.

- Лично вам «кремлевский доклад» помешать может?

- Там стоит мое имя, а не название «Абрау-Дюрсо» (предпринимателю принадлежит знаменитый российский завод игристых вин – Авт.), - ответил на вопрос «КП» Борис Титов. – Я уже давно являюсь публичной персоной. К моим действиям за рубежом и так повышенное внимание. Я не думаю, что еще один какой-то список сильно помешает мне или моей семье.

- А как быть с другими фигурантами списка?

- Появлению в документе некоторых персон я удивился. В России много компаний, которые получают из бюджета больше денег. Но их руководителей нет в открытой части досье… А есть собственники чисто коммерческих структур. Мне кажется, лоббистская машина в Америке работает.

Для понимания читателей: наших коммерсантов власти США упоминают открыто специально, чтобы усложнить их положение. Например, в досье есть создатель популярного антивируса Евгений Касперский или владелец «Яндекса» Аркадий Волож. Наверно они знакомы с российским руководством. Но совершенно не понятно, как их IT-бизнес связан с тем, из-за чего были введены санкции. Очевидно, что теперь нашим коммерсантам будет сложнее вести дела на Западе.

Хотя тот же антивирус Касперского пользуется популярностью во многих странах.

- Формально никаких ограничений упоминание в «кремлевском докладе» не налагает, - сказал Титов. – Но мы же понимаем, что ко всем людям из списка теперь будет особое отношение. Визу на Запад получить, скорее всего, станет сложнее. Открыть счет, заключить контракт будет проблематично. И так с 2014 года существуют трудности в ведении дел. Теперь их станет больше.