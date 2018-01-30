Зимние гастроли русофобов в теплой Москве

30 Янв. 2018 2018-01-30T16:59:58+03:00

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Если Ада Роговцева, майданно-атошная муза, опять в Россию ездит, а по центральным каналам по прежнему крутят сериалы с актером Пашининым, воюющим на Донбассе плечом плечу с «правосеками», почему бы известному в узких кругах певцу ртом, не заработать немного деньжат на москалях?

Первый концерт Захара Мая состоится в московском клубе с говорящим и социально-близким названием «Швайн», потом визит к «земляку» в «Гоголь» и финальный чес по питерским клубам.

Афиша концерта в Москве.

В социальных сетях, поклонники, хихикая, спрашивают певца - будет ли он петь в столице Мордора свою самую известную песню «Когда наши танки въедут в Москву»? Захар Май отвечает уклончиво, его можно понять. Ему немножко тревожно, хотя, как гражданину США, максимум, что грозит певцу – серия подзатыльников от ватных «поклонников» таланта и депортация. И есть за что, даже при ультралиберальном отношении российских властей к подобным визитерам и культурным эмиссарам.

Сообщение в личном блоге Захара Мая.

Не случайно, страницу в москальском «Вконтакте» Захар Май благоразумно заморозил, но в его аккаунте в «Фейсбуке» осталось много интересного контента. Копаясь в этом добре, я, сдерживая рвотные позывы, представлял себя археологом, изучающим древний сортир. Вот, например, искрометные шутки Захара Мая про самолет Министерства обороны, разбившийся в декабре 2016 года: «Вчера ты бас в военном хоре, а завтра тонешь в Черном море!». Кто-то из читателей предлагает назвать рыб в Черном море в честь погибших музыкантов и одну, в честь доктора Лизы – рыба «докторская». Захар Май делает скриншот и выставляет картинку в новый пост – пусть все его читатели посмеются. Радость-то какая!

Реакция музыканта на гибель ополченца Гиви.

Это сообщение показалось Захару смешным и он сделал ретвит.

Сообщение в день трагической гибели музыкантов Ансамбля Александрова.

Нахожу ссылку на какое-то интервью, времен зачистки донецкого аэропорта и Дебальцево: «Знаешь, про Донецк я сейчас не буду говорить, а скажу про Луганск. Там люди достаточно абстрактно наивные среди всей той серости, которая их окружает, но при этом добрые, чем вызывают у меня большую симпатию. Вот история о том, что новогодние елки не нужно выбрасывать, а делать отвар и давать их боевикам, “ополченцам”, чтобы компенсировать им нехватку витаминов — в этом весь Луганск».

"Шутка" про Крымский мост.

Про Россию Май высказывается жестче – мол, «империя зла и Путин у нее во главе не случайно, а системно».

В августе, когда стало ясно, что Крымский мост закончат в ближайшие месяцы, Захар Май возжелал его взорвать. Чуть позже поправился: «Никто не собирается взрывать Крымский мост. Это фантастическое сооружение, которое однажды свяжет украинский Крым с украинской Кубанью». Осенью, от полноты нахлынувших чувств, Захар Май объявляет, что является педерастом и всегда им был. В комментариях аплодируют новые европейцы. Финиш.

Несомненно, визит в Мордор оголодавшего и замерзшего самостийника, должен обогатить культурное пространство нашей азиатской страны. Ни у кого лишнего билетика не найдется?

ДОСЛОВНО

Юлия ЧИЧЕРИНА, певица

-Представители древнейшей профессии часто ненавидят своих клиентов, хотя внешне достаточно учтивы. Музыканту-заробитчанину необязательно любить своего зрителя, главное не фальшивить и быть вежливым. Жажда наживы гонит их в «беспросветный мордор» срубить бабла и отвиснуть уже в родной гейропе. Бояться надо своих низменных качеств и бороться с ними. Зарабитчане учат нас, показывают нам образцы беспринципности и продажности, за что я им благодарна. Все поющие на нашей сцене укропы-глубоко несчастные люди, их окружают враги, Ленин, звезды, коммунизм, казаки, СССР, это меняет их, если их грамотно подкармливать - они переобуются и пригодятся нам в нашей борьбе.