Зайцев в транспорте больше не будут высаживать на мороз
Ведомство подготовило соответствующие поправки в Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта и передало их на рассмотрение в правительство.
Речь идет о достаточно разных жизненных ситуациях. Сильный мороз, жара под 40 градусов. Или девочку-подростка на ночь глядя высаживают посреди леса, при том, что автобус, на который она села без билета, - последний. Такие случаи в последнее время участились. Вплоть до того, что на мороз высаживали детей, у которых не оказалось при себе денег.
Контролерам предлагается обращать внимание по совокупности на погоду, время суток, личность «зайца» (детей, пенсионеров, инвалидов все-таки лучше поберечь).
Прорабатывается и мера ответственности для контролеров, которые оказались слишком уж бездушными. Правда, какими они будут, пока неизвестно.