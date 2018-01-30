Зайцев в транспорте больше не будут высаживать на мороз

30 Янв. 2018 2018-01-30T17:06:45+03:00

Контролеры не должны высаживать безбилетников, если это угрожает жизни и здоровью «зайцев». С таким предложением выступил Минтранс

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Ведомство подготовило соответствующие поправки в Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта и передало их на рассмотрение в правительство.

Речь идет о достаточно разных жизненных ситуациях. Сильный мороз, жара под 40 градусов. Или девочку-подростка на ночь глядя высаживают посреди леса, при том, что автобус, на который она села без билета, - последний. Такие случаи в последнее время участились. Вплоть до того, что на мороз высаживали детей, у которых не оказалось при себе денег.

Контролерам предлагается обращать внимание по совокупности на погоду, время суток, личность «зайца» (детей, пенсионеров, инвалидов все-таки лучше поберечь).

Прорабатывается и мера ответственности для контролеров, которые оказались слишком уж бездушными. Правда, какими они будут, пока неизвестно.