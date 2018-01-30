Почему в России стали меньше рожать

30 Янв. 2018 2018-01-30T17:10:49+03:00

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По данным Росстата, в 2017 году на свет появилось 1,69 млн детей. Это на 10% не дотягивает до уровня 2016 года. Меньше рождалось только в 2007-ом. Тогда было 1,61 млн новорожденных.

Меньше всего малышей появилось в Москве. По сравнению с 2016 годом обзавестись потомством решилось на 11,3 тыс. семей меньше. А вот в Чечне рожают почти столько же, что и раньше (там самый низкий спад рождаемости — всего на на три человека).

Почему так происходит? Возможно, жители столицы все больше озабочены карьерой и не спешат заводить детей, с которыми много уже не поработаешь и для себя не поживешь. Если говорить о стране в целом, то уровень жизни и реальные доходы падают. А на детей нужно немало денег. Где их брать?

Также сейчас наблюдаются последствия демографического кризиса, который был в 90-ых годов прошлого века. В результате сегодня в стране стало на треть меньше молодых женщин, чем было раньше. В советские времена рожали охотнее. Например, в 1980 году на свет в РСФСР появилось 2,2 млн человек, а в 1960-ом — 2,8 млн.

В настоящее время в России живет 147 млн человек. Из них 109 миллионов — городское население. Преобладает женский пол. У нас 79 млн представительниц прекрасного пола и 68 млн мужчин.