Николь Кидман закусила гусеницами и червяками

30 Янв. 2018 2018-01-30T19:54:01+03:00

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Наверное, даже в своих лучших фильмах обладательнице премий «Оскар» и «Эмми» не удавалось так шокировать зрителя, как она это сделала в коротком видеролике для журнала Vanity Fair. На сайте издания есть рубрика «Театр секретных талантов», в которой знаменитые гости демонстрируют свои необычные способности. Николь продемонстрировала свой скрытый талант - тащить в рот всякую гадость.

- В мире два миллиарда человек едят букашек. И я одна из них! - заявила Николь Кидман и приступила к трапезе, которая состояла из изысканных блюд.

В качестве аперитива были поданы гусеницы табачного бражника.

- О, они еще живые! - воскликнула белокурая бестия, отправляя извивающуюся животину прямо в рот. Покончив с синими гусеницами, которые Николь оценила, как «необыкновенные», она взялась за личинки мучных жуков. Они тоже были живыми.

Затем настал черед жареных кузнечиков и сверчков. Описывая вкус последних Кидман нашла, что они похожи на «волосатый орех».

Надо сказать, что гусеницы и личинки мучных жуков при всем их неаппетитном внешнем виде являются очень питательным продуктом. Например, в 100 граммах личинок мучного жука содержится 19-25 грамм протеина - как и в 100 граммах говяжьей вырезки. А некоторые виды кузнечиков являются мировыми рекордсменами по концентрации белка.

Именно поэтому во многих странах появляются фермы по производству белка из съедобных насекомых. Дело это выгодное! Для того, чтобы получить 1 килограмм говядины нужно скормить корове 8 килограммов корма. Для получения килограмма белка из насекомых питательных веществ нужно в 4 раза меньше!

Загвоздка только в том, чтобы приучить людей питаться столь необычной пищей. С этой точки зрения демонстрация «скрытых талантов» Николь Кидман на руку хозяевам индустрии «червяководства». Впрочем, вряд ли имеет смысл продвигать столь экзотическую пищу в ее первозданном виде. Проще перерабатывать белок насекомых в привычные мясные продукты. В Швейцарии, например, вторая по величине сеть супермаркетов Coop продает необычные гамбургеры, котлеты и фрикадельки. Фарш для их приготовления сделан из личинок мучного жука, который так пришелся по Николь Кидман.