«Нам постоянно присылают какие-то бумажки на подпись. Там нет прав, а одни обязанности»

30 Янв. 2018 2018-01-30T18:32:53+03:00

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Россия едет на Олимпийские игры, но меньше всего они будут похожи на праздник. Вот три истории последнего дня, чтобы понять, как себя будут чувствовать наши атлеты в Пхенчхане.

Извинение за «лайк» русским

Корейскую гимнастку Сон Ён Чжэ заставили извиниться за «лайк», поставленный в инстаграмме под фотографией российской фигуристки Аделины Сотниковой. В конце января Олимпийская чемпионка Сочи-2014 разместила фото с золотой медалью и подписью «Мечта всей жизни в руке и зубах, улыбка и огонь в глазах, а что же за этим все стоит? Знает только тот, кто всегда рядом был». Сон Ён Чжэ отметила, что ей нравится снимок. И тут же испытала на себе весь гнев общественного мнения.

Гимнастке в комментариях стали напоминать, что Сотникова обыграла фуигристку Ким Ён А, и поэтому ставить ей «лайки» - это настоящее предательство. Давление было столь велико, что гимнастка убрала отметку по фото, а потом была вынуждена извиниться за нее. Казалось бы мелочи, но именно из них складывается атмосфера на Олимпиаде.

Немецкие паралимпийцы объявляют русским бойкот

Тренер паралимпийской сборной Германии по лыжам Ральф Ромбах заявил, что его команда может сняться с эстафеты. Если в ней будут участвовать спортсменки из России даже под нейтральным флагом. «Мы не можем повлиять на решение Международного паралимпийского комитета, но между командами ведется дискуссия о том, чтобы бойкотировать женскую лыжную эстафету в случае допуска нейтральных атлетов из России», - заявил Ромбах. И добавил, что «Некоторые спортсмены чисты, но они все равно являются частью той допинговой системы, которая существовала в стране».

Это трудно объяснить, но к российским паралимпийцам отношение намного хуже, чем обычным нашим спортсменам. Их не допустили в Рио, и в Пхенчхане у них вообще запрещен российский флаг даже в окрестностях спортивных объектов. Кстати, мужскую паралимпйискую российскую команду по лыжам в Южную Корею не допустили, и в этом виде будут соревноваться только девушки. Но немцам все равно мало таких ограничений.

Исповедь Заварзиной

Сноубордистка Алена Заварзина заявила, что ей неприятно участовать в этой Олимпиаде. «Не хочу выступать на Олимпиаде без флага и гимна. Нас унизили! - написала она в соцсетях. - Такой несправедливости мне еще никогда не приходилось испытывать. Я подписываю много неприятных бумаг. Созданы неравные условия для спортсменов. Но за нас все скажут наши выступления»

А потом на сайте телеканала «Матч» в блоге Заварзиной появилась очень эмоциональная запись, где спортсменка рассказывает, как тяжело ей дались последние месяцы.

- Новость о том, что Россию допускают до Олимпиады в нейтральном статусе, не упала нам как снег на голову, - пишет Алена. - На самом деле мы думали, что нас вообще не пустят. Я с трудом сейчас вспоминаю декабрь, потому что мне было очень тяжело. У меня, помимо всей этой истерии от того, как нечестно с нами поступают, произошла большая утрата в семье – умерла мама. Я была в конкретной депрессии и даже обращалась за помощью к специалистам...

Дальше Алена Заварзина рассказывает о разговоре с мужем - Виком Уайлдом, американцем принявшим российское гражданство, и выигравшим два «золота» Сочи-2014:

- Вик спросил: «Если меня не пустят, ты - поедешь?» Я сначала сказала: «Да». Но потом, подумав, ответила: «Нет. Конечно, откажусь». Если бы кого-то из нас исключили, то это было бы очень тяжелое решение.

И российская спортсменка точно понимает, что ее ждет на Олимпиаде в Пхенчхане.

- Я только сегодня получила правила нахождения на Олимпиаде, - пишет Заварзина. - Нам постоянно присылают какие-то бумажки на подпись. Там нет прав, а одни обязанности. Это уже моя третья Олимпиада, но такого еще не видела. «Я подтверждаю, что не употребляла допинг», «Я подтверждаю, что против меня не ведутся расследования». Это что за атмосфера вообще? Смотрю на эти бумажки и все еще в шоке. Думаю, что в Корее мы даже не будем жить в олимпийской деревне. Слышала, что сноубордисты, которые выступают в горном кластере, поселятся на другом курорте. Ну, и слава богу. Чтобы ходить в столовую и ловить косые взгляды? Пошли они на фиг. На церемонию открытия мы не поедем. Да и на закрытия - тоже. Нам нужно приехать в Корею, отработать и улететь обратно.