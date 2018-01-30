В Сети обсуждают песню про Владимира Путина, выигравшую «Грэмми»

30 Янв. 2018 2018-01-30T18:47:05+03:00

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За последние сутки видео на песню американского композитора Рэнди Ньюмана посмотрело более полумиллиона человек. Хотя на момент получения «Грэмми» в номинации «аранжировка, инструментал и вокал» композиции у нее было всего 245 000 просмотров. Народ пытается понять - что же там такого, что за нее дают высшую музыкальную программу в мире? Мы, конечно, тоже ознакомились.

Аранжировка, признаемся, так себе - музыку, которую Ньюман писал для таких картин, как «История игрушек» или «Корпорация монстров» всяко повеселее. Будем говорить честно - 74-летний американец решил «хайпануть» на нашем президенте, и академики «Грэмми» его в этом поддержали, отдав свои голоса именно за это произведение. А вот за текст от души спасибо. Мы, конечно, были крайне удивлены тому, что такой комплиментарный текст американцы сочли тонкой сатирой. Да, есть намек на Крым, но при желании осудить нашу позицию можно было бы сделать это намного смешнее и тоньше.

В общем, уже пора делать рейтинг самых смешных песен про нашего лидера и Россию - стоит вспомнить ролик 2016-го года от словацкого ведущего Клемена Слаконьи в рамках отборочного тура на Евровидения, который так же воспел нашего лидера. Не прошел, но запомнился тем, что так же представил нашего лидера супергероем, который «решает все». Или песню Робби Уильямса «Party like a russian», где балерины, черная икра и музыка Прокофьева.

Песня, которая так же, видимо, задумывалась как стеб над нашим образом жизни, сейчас звучит в одной российской рекламе. Так что можно сказать одно - спасибо большое за популяризацию нашей страны в мире - никакие пиарщики и политтехнологи не смогли бы сработать лучше, чем вы, дорогие «юмористы». Еще и бесплатно.

Песня "Putin" от Рэнди Ньюмана

Путин надевает штаны

На каждую ногу по очереди.

Думаете, он обычный парень, да?

Никакой он вам не обычный парень!!

Путин надевает шляпу,

Шляпу девятого размера.

Говорите, голова у Путина становится всё больше?

У Путина всё в порядке с головой!

Он может прокатиться на своём огромном тракторе

По Транссибирской равнине,

Он может включить ядерный реактор

Левым полушарием своего мозга,

А когда он снимает рубашку,

Он сводит с ума леди.

Когда он снимает рубашку,

Мне самому хочется стать леди!

Это Putin Girls!

Путин, если ты сложишь их,

Когда ты сложишь их

Там, где ты сложишь их,

Путин, если ты сложишь их,

Сложи их, пожалуйста, рядом со мной.

Но Путин ненавидит Putin Girls,

Потому что он ненавидит вульгарность,

А любит он свою родину,

И он любит свою семью.

Он со своей бывшей женой Людмилой

Едут по побережью

По прекрасному новому русскому Чёрному морю.

Давайте послушаем!

О чем говорит великий человек.

"И мы вели за это войну?

Мне почти стыдно.

Средиземное море –

Вот курорт, за который стоит воевать.

Пусть греки или турки

Только попробуют вынюхивать поблизости!

Я ударю молотом так быстро,

Что у них закружатся их кудрявые головы,

Кудрявые головы, кудрявые головы, кудрявые головы.

Или... подождите минутку.

Еще лучше!

А что, если курды встанут у нас на пути?

Эй! Курды на пути, кудри завей!

Иногда народ более велик, чем их лидер:

Германия, Кентукки, Франция...

Иногда лидер возвышается над своей страной.

Такова цена победы, и нет второго шанса.

Я затащил этих крестьян, дерущихся и кричащих,

В XXI век

Я думал, они добьются успеха

Должно быть, я обольщался...

Эти фермеры и офисный планктон доведут меня до смерти

- Я не могу!

- Ещё как можешь!

- Я не могу!

- Да, можешь!

- Почему вы так уверены, девочки?

- Мы скажем тебе, почему. Потому что ты Путин!

- Кто надрал задницу Наполеону?

- Мы!

- Кто выиграл Вторую мировую войну?

- Американцы!

- Ну, это вы загнули, девушки!

Пришло наше время сесть в удобное кресло.

И ты нас туда посадишь!

Я не знаю... Ленин не смог этого сделать.

Я не знаю... Сталин не смог этого сделать.

Они не смогли этого сделать.

Почему вы думаете, что я смогу?

- Ты поведёшь наш народ в Землю Обетованную!

- Вы правы, потому что я, Богом клянусь, Путин !