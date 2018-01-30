Рогозин: "Ущерб от санкций — сотни миллиардов долларов"

30 Янв. 2018 2018-01-30T18:59:25+03:00

По мнению Рогозина, в принципе санкции могут быть выгодны американцам Фото: Влад КОМЯКОВ

Вице-премьер РФ рассказал — сколько приобретают и сколько теряют от внешних ограничений Америка, Европа и Россия

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Неожиданную «санкционную арифметику» выдал вице-премьер Дмитрий Рогозин. Журналисты спросили его - правдиво ли утверждение Госдепартамента США, что российская оборонка потеряла из-за американских санкций миллиарды долларов?

По мнению Рогозина, в принципе санкции могут быть выгодны американцам, потому что "они просовывают свой товар, лишая Европу возможности сбыта своего товара на территорию России". И одновременно "мешают России продавать свой товар в третьих странах".

- Это категорически невыгодно европейцам, - пояснил Рогозин. - То есть американцам выгодно. России стратегически, в общем-то, если она правильно себя поведет, тоже выгодно. Потому что Россия приобретает много компетенций (начинает сама производить то, что раньше импортировала, - ред.). А Европе, нашим европейским соседям, это невыгодно. Ущерб для их компаний исчисляется даже не десятками, а сотнями миллиардов долларов, к сожалению.