Рогозин: "Ущерб от санкций — сотни миллиардов долларов"
Неожиданную «санкционную арифметику» выдал вице-премьер Дмитрий Рогозин. Журналисты спросили его - правдиво ли утверждение Госдепартамента США, что российская оборонка потеряла из-за американских санкций миллиарды долларов?
По мнению Рогозина, в принципе санкции могут быть выгодны американцам, потому что "они просовывают свой товар, лишая Европу возможности сбыта своего товара на территорию России". И одновременно "мешают России продавать свой товар в третьих странах".
- Это категорически невыгодно европейцам, - пояснил Рогозин. - То есть американцам выгодно. России стратегически, в общем-то, если она правильно себя поведет, тоже выгодно. Потому что Россия приобретает много компетенций (начинает сама производить то, что раньше импортировала, - ред.). А Европе, нашим европейским соседям, это невыгодно. Ущерб для их компаний исчисляется даже не десятками, а сотнями миллиардов долларов, к сожалению.