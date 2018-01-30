2018-01-30T19:51:26+03:00
Звезды

Фанаты Бузовой считают свадьбу Тарасова с Костенко провалом

Поклонники творчества ведущей «Дом-2» решили, что футболист сэкономил на третьей женитьбе
Юлия ХОЖАТЕЛЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments3
Отношения 30-летнего игрока «Локомотива» с вице-«Мисс-Россия-2014» переросли в семейныеОтношения 30-летнего игрока «Локомотива» с вице-«Мисс-Россия-2014» переросли в семейныеФото: Instagram.com
Изменить размер текста:

Анастасия Костенко из города Сальска Ростовской области год назад стала главным врагом армии фанатов звезды телестройки. 23-летнюю модель обвиняли в том, что она увела мужа у Ольги Бузовой. Поклонники ведущей «Дом-2» до последнего верили, что Дмитрий Тарасов даже если не вернется к исполнительнице суперхита «Мало половин», но как минимум бросит «мисску» (так пренебрежительно называют участниц различных конкурсов красоты с приставкой «Мисс», - ред.).

Однако отношения 30-летнего игрока «Локомотива» с вице-«Мисс-Россия-2014» к большому разочарованию сочувствующих Бузовой переросли в семейные. Более того, Тарасов спустя всего год захотел жениться на Костенко, да еще и повел ее по венец.

rasulova_valentinarasulova_valentina
Вчерашний вечер мы все будем вспоминать ещё очень долго Впечатления накрыли волной, было феерично! Спасибо вам за такой праздник! Настюша, @kostenko.94 ты самая красивая и нежная невеста, которую я могла себе представить, платье.. Это просто отдельная история.. #тарасовы #да_тарасовы #семья #свадьба #красота #любовь #праздник #россия #москва
950 отметок «Нравится»11 комментариевInstagram

Как уже писала «Комсомолка», женился футболист 9 января 2018 года. А само торжество прошло три недели спустя накануне, 29 января 2018 года. Гуляли в банкетном зале пятизвездочной гостиницы «The Ritz-Carlton» недалеко от Красной площади.

t_killaht_killah
Поздравляю брат! @tarasov23 @kostenko.94 #да_тарасовы
94878 отметок «Нравится»891 комментариевInstagram

Работать тамадой позвали одного из самых дорогостоящих ведущих и артистов страны Николая Баскова. Его соведущей стала Вика Лопырева, которая на этом рынке тоже котируется. Также весьма интригующе, что женили Тарасовых тоже жених и невеста.

lopyrevavikalopyrevavika
Hosting with @nikolaibaskov the amazing wedding of our friends @tarasov23 and @kostenko.94 Congratulations Guys! God bless you! V #wedding #friends #love
76441 отметок «Нравится»956 комментариевInstagram

На свадьбе пел очень модный Мот:

x_pp_x_pp_
#да_тарасовы #костенко #тарасов #счастье #свадьба #любовь
19 отметок «Нравится»0 комментариевInstagram

Выступал для большого друга и с другом рэпер T-killah:

x_pp_x_pp_
#да_тарасовы #костенко #тарасов #песня #свадьба #любовь #навсегда #счастье #мот #молодожены #лобода #басков
24 отметок «Нравится»0 комментариевInstagram

Пела и Светлана Лобода, жутко популярная сегодня.

x_pp_x_pp_
#лобода на свадьбе у #да_тарасовы #свадьба #костенко #тарасов #бузова #песня #вечер #веселье #горько
16 отметок «Нравится»0 комментариевInstagram

Платье у Костенко было шикарным, тем более на ее-то фигуре (все-таки участница конкурса «Мисс Мира» от России, - ред.).

Среди гостей были известные товарищи Тарасова, к примеру популярные блогер Амиран Сардаров.

amiran495amiran495
Поздравляю брат. Будьте счастливы! @tarasov23 @kostenko.94 @vladayurkova #дневникхача
186186 отметок «Нравится»586 комментариевInstagram

Чего только стоит умопомрачительный торт? Дмитрий Тарасов, конечно, не родственник Гуцериева, но сладкое угощение для гостей свадьбы впечатляет.

densheremetevdensheremetev
Отработали крутой командой на венчании @tarasov23 и @kostenko.94 #тарасовы #да_тарасовы #wedding #videoproduction #стархит #starhit #hellorussia #локомотивмосква #luxury #helloru #дмитрийтарасов #анастасиякостенко #хитпарад
213 отметок «Нравится»5 комментариевInstagram

А до вечерних гуляний Дмитрий и Анастасия венчалась в Храме Сорока Мучеников.

Что еще нужно для свадьбы мечты? Но поклонники Ольги Бузовой очень внимательно изучили все выложенные гостями фото и видео со свадьбы и сделали свои «неутешительные» выводы, назвав свадьбу Тарасова провалом.

Торжество фанаты телестройки посчитали «средненьким» для столицы, потому как не было ни одного «элитного» гостя, а только «сельский ширпотреб». Приглашенные якобы скучали и не знали куда себя деть. Некоторые выкладывали фото в Инстаграм, не упомянув, что гуляют на свадьбе известного футболиста.

miranchuk__jr60miranchuk__jr60
DRIP
11213 отметок «Нравится»177 комментариевInstagram

Также кто-то нашел ролик, где Светлана Лобода оговорилась и назвала невесту «именинницей». На каждом фото фанатам Бузовой казалось, что Костенко на собственной свадьбе чувствует себя одиноко.

goar_muradyangoar_muradyan
Как вы относитесь к этой паре? Вчера была их свадьба Обожаю @mmott23 Жду вас в комнотариях #тарасов #мот #свадьбатарасова#да_тарасовы
2333 отметок «Нравится»107 комментариевInstagram

Зато Тарасов (по мнению почитателей его бывшей жены) на собственной свадьбе слегка перебрал.

А фотографии с венчания в церкви, появившиеся в одном из СМИ навели поклонников звезды «Дома-2» на мысли о том, что фотосессию из храма молодожены могли продать изданию.

Как видели торжество сами гости? Кажется, что там явно было не до скуки.

olga_blancolga_blanc
Не буду подписывать ))) #да_тарасовы
59 отметок «Нравится»1 комментариевInstagram

Жених и невеста не могли оторваться друг от друга.

bellaklydebellaklyde
Такой красивый вечер, такая красивая пара... Будьте безгранично счастливы и влюбляйтесь друг в друга снова и снова, как в первый раз! #красиваялюбовь #ДА_Тарасовы
309 отметок «Нравится»9 комментариевInstagram

Напомним, Дмитрий Тарасов имеет 8-летнюю дочь Ангелину от первого брака с Оксаной Осинкиной. Второй женой футболиста стала Ольга Бузова, спустя 4 года брака они развелись. В итоге ведущая «Дом-2», решившая отомстить бывшему, стала одной из самых упоминаемых в прессе персон даже по незначительным поводам, а игрок «Локомотива» - мужем в третий раз.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Юлия ХОЖАТЕЛЕВА

 
Читайте также
Новости 24