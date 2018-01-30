Фанаты Бузовой считают свадьбу Тарасова с Костенко провалом

30 Янв. 2018 2018-01-30T19:51:26+03:00

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Анастасия Костенко из города Сальска Ростовской области год назад стала главным врагом армии фанатов звезды телестройки. 23-летнюю модель обвиняли в том, что она увела мужа у Ольги Бузовой. Поклонники ведущей «Дом-2» до последнего верили, что Дмитрий Тарасов даже если не вернется к исполнительнице суперхита «Мало половин», но как минимум бросит «мисску» (так пренебрежительно называют участниц различных конкурсов красоты с приставкой «Мисс», - ред.).

Однако отношения 30-летнего игрока «Локомотива» с вице-«Мисс-Россия-2014» к большому разочарованию сочувствующих Бузовой переросли в семейные. Более того, Тарасов спустя всего год захотел жениться на Костенко, да еще и повел ее по венец.

rasulova_valentina Вчерашний вечер мы все будем вспоминать ещё очень долго Впечатления накрыли волной, было феерично! Спасибо вам за такой праздник! Настюша, @kostenko.94 ты самая красивая и нежная невеста, которую я могла себе представить, платье.. Это просто отдельная история.. #тарасовы #да_тарасовы #семья #свадьба #красота #любовь #праздник #россия #москва

Как уже писала «Комсомолка», женился футболист 9 января 2018 года. А само торжество прошло три недели спустя накануне, 29 января 2018 года. Гуляли в банкетном зале пятизвездочной гостиницы «The Ritz-Carlton» недалеко от Красной площади.

Работать тамадой позвали одного из самых дорогостоящих ведущих и артистов страны Николая Баскова. Его соведущей стала Вика Лопырева, которая на этом рынке тоже котируется. Также весьма интригующе, что женили Тарасовых тоже жених и невеста.

lopyrevavika Hosting with @nikolaibaskov the amazing wedding of our friends @tarasov23 and @kostenko.94 Congratulations Guys! God bless you! V #wedding #friends #love

На свадьбе пел очень модный Мот:

Выступал для большого друга и с другом рэпер T-killah:

Пела и Светлана Лобода, жутко популярная сегодня.

x_pp_ #лобода на свадьбе у #да_тарасовы #свадьба #костенко #тарасов #бузова #песня #вечер #веселье #горько

Платье у Костенко было шикарным, тем более на ее-то фигуре (все-таки участница конкурса «Мисс Мира» от России, - ред.).

Среди гостей были известные товарищи Тарасова, к примеру популярные блогер Амиран Сардаров.

amiran495 Поздравляю брат. Будьте счастливы! @tarasov23 @kostenko.94 @vladayurkova #дневникхача

Чего только стоит умопомрачительный торт? Дмитрий Тарасов, конечно, не родственник Гуцериева, но сладкое угощение для гостей свадьбы впечатляет.

densheremetev Отработали крутой командой на венчании @tarasov23 и @kostenko.94 #тарасовы #да_тарасовы #wedding #videoproduction #стархит #starhit #hellorussia #локомотивмосква #luxury #helloru #дмитрийтарасов #анастасиякостенко #хитпарад

А до вечерних гуляний Дмитрий и Анастасия венчалась в Храме Сорока Мучеников.

Что еще нужно для свадьбы мечты? Но поклонники Ольги Бузовой очень внимательно изучили все выложенные гостями фото и видео со свадьбы и сделали свои «неутешительные» выводы, назвав свадьбу Тарасова провалом.

Торжество фанаты телестройки посчитали «средненьким» для столицы, потому как не было ни одного «элитного» гостя, а только «сельский ширпотреб». Приглашенные якобы скучали и не знали куда себя деть. Некоторые выкладывали фото в Инстаграм, не упомянув, что гуляют на свадьбе известного футболиста.

Также кто-то нашел ролик, где Светлана Лобода оговорилась и назвала невесту «именинницей». На каждом фото фанатам Бузовой казалось, что Костенко на собственной свадьбе чувствует себя одиноко.

goar_muradyan Как вы относитесь к этой паре? Вчера была их свадьба Обожаю @mmott23 Жду вас в комнотариях #тарасов #мот #свадьбатарасова#да_тарасовы

Зато Тарасов (по мнению почитателей его бывшей жены) на собственной свадьбе слегка перебрал.

А фотографии с венчания в церкви, появившиеся в одном из СМИ навели поклонников звезды «Дома-2» на мысли о том, что фотосессию из храма молодожены могли продать изданию.

Как видели торжество сами гости? Кажется, что там явно было не до скуки.

olga_blanc Не буду подписывать ))) #да_тарасовы

Жених и невеста не могли оторваться друг от друга.

bellaklyde Такой красивый вечер, такая красивая пара... Будьте безгранично счастливы и влюбляйтесь друг в друга снова и снова, как в первый раз! #красиваялюбовь #ДА_Тарасовы

Напомним, Дмитрий Тарасов имеет 8-летнюю дочь Ангелину от первого брака с Оксаной Осинкиной. Второй женой футболиста стала Ольга Бузова, спустя 4 года брака они развелись. В итоге ведущая «Дом-2», решившая отомстить бывшему, стала одной из самых упоминаемых в прессе персон даже по незначительным поводам, а игрок «Локомотива» - мужем в третий раз.