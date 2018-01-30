Николай Сванидзе и Максим Шевченко подрались в прямом эфире Радио «Комсомольская Правда».

30 Янв. 2018 2018-01-31T08:49:21+03:00

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Уже с самого начала программы было понятно, что Николай Сванидзе и Максим Шевченко не договорятся. Уж больно принципиальны оба. И вопрос слишком острый - считать ли сталинизм болезнью? Шевченко в эфире уверял, что нет, мол, сталинизм надо изучать и подходить к нему с позиции истории как науки. А Сванидзе пытался доказать, что это не просто болезнь, но еще и заразная. Вот, мол, Шевченко никогда не был сталинистом, а тут на тебе - стал защищать "отца народов". На что Шевченко, конечно, отвечал, что не защищает, что это вранье. Кстати, такой личностный момент сохранялся во время всего спора. Давно оба знают друг друга.

Но о том, что уважаемые Максим Леонардович и Николай Карлович могут дойти до драки, не мог подумать никто. Вот как закончился эфир программы “Радиорубка”:

Сванидзе: - Он (Сталин) довел страну до войны с Гитлером в катастрофическом состоянии… К концу 41-го года у нас в плену было 3 и 8 десятых миллиона человек… Это благодаря Сталину...

Шевченко: - Но в отличие от Франции Советский Союз на коленях не стоял, извиняюсь, подмахивая немцам. Советский Союз сражался. А Николай Карлович плюет сегодня на могилы погибших под Московой…

Что Максим Леонардович и Николай Карлович могут дойти до драки, не мог подумать никтоФото: скриншот видео

Сванидзе: - Врешь! Врешь ты, мерзавец!

Шевченко: - ...потому что французы сдались и были союзниками немцев…

Сванидзе: - Я не плюю на могилы…

Шевченко: - Наши офицеры сражались… Благодаря сталинскому руководству мы были единственной страной, которая дала отпор фашистским захватчикам!

Сванидзе: - Благодаря героизму советского народа мы сражались! И потеряли почти 30 миллионов человек!

Николай Сванидзе и Максим Шевченко подрались из-за СталинаФото: скриншот видео

Шевченко: - Демагогия! Конченый демагог!

Сванидзе: - Когда ты говоришь, что я плюю на могилы, ты мерзавец! Был бы ближе, по морде бы получил!

Шевченко: - Да пожалуйста. Вот я тут. Встань и дай.

Сванидзе: - Хочешь?

Шевченко: - Давай!

Вот как закончился эфир программы “РадиорубкаФото: скриншот видео

Дальше уважаемые Николай Карлович и Максим Леонардович переходят в рукопашную. Пощечина - Шевченко, пощечина и два удара по лицу - Сванидзе. Последний падает. Результат - раскрошенная частично стена студии.

А собирались-то поспорить о том, нужны нам советы по нравственности или нет. Их ввести Елена Драпеко предложила, посмотрев фильм “Смерть Сталина”.

Ведущая программы “Радиорубка” Елена Афонина пыталась усмирить Шевченко и Сванидзе. В студию тут же влетели четыре человека - сотрудники станции. Разняли Сванидзе и Шевченко. Осмотрели Николая Карловича, не получил ли он травму головы, когда упал, не надо ли вызвать врача. Но Сванидзе отказался от помощи, мол, всё нормально. Николая Карловича вывели из студии, а Максим Леонардович какое-то время оставался за столом. А пока приводили в порядок Сванидзе, уехал.

- Подумать не могла, что может дойти до такого, - рассказала, как пришла в себя, Елена Афонина, - чтобы подрались… Чтобы интеллигентнейший Сванидзе первым ударил… О чем это говорит? О том, что тема до сих остра! Что она каждой семьи в нашей стране касается! И, конечно, сейчас уже нашлись те, кто пишет комментарии в интернете: это Сванидзе с Шевченко договорились, шоу делают, а сами за эфиром обнимались. Ничего подобного. После эфира они разошлись в разные стороны. И никто не извинился.

Смотрите полную видеозапись эфира