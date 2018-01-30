Шойгу показал Путину трофейные шахид-мобили

30 Янв. 2018 2018-01-30T22:56:14+03:00

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Больше четырех часов продолжалась военно-практическая конференция по итогам спецоперации в Сирии в Национальном центре управления обороной. После ее окончания министр обороны Сергей Шойгу показал Владимиру Путину выставку, посвященную победе над террористами.

Выставка получилась очень необычной. Кроме вооружения, техники, материально-технического, медицинского и другого обеспечения подразделений российских войск, на ней было представлено и вооружение, отбитое у боевиков. Так Шойгу подвел Путина к активно использовавшимся в Сирии ИГИЛ шахид-мобилям. Из обычного авто с помощью приваренных металлических листов был сделан натуральный броневик. Президенту показали сразу два таких образца - сделанных из "Ленд-Крузера" и "Хаммера", в которых водитель должен был подорваться вместе машиной, доехав до блок-поста. Путину продемонстрировали и беспилотные летательные аппараты, с помощью которых террористы атаковали российскую базу Хмеймим. В экспозиции были совершенно неожиданные экспонаты, например, самодельные фугасы, используемые террористами и замаскированные под камни и книги.

Шойгу подвел Путина к активно использовавшимся в Сирии ИГИЛ шахид-мобилямФото: Дмитрий СМИРНОВ

Главком ВКС Сергей Суровикин доложил о боевой работе в Сирии российских самолетов и вертолетов, а на макетах изобразили построение боевого ордера кораблей российского ВМФ, во время контртеррористической операции. Там, где были выставлены предоставленные сирийскими властями спасенные в Пальмире исторические и культурные ценности, Путина ждал сюрприз. Дирижер Валерий Гергиев, выступавший после освобождения Пальмиры в Сирии с симфоническим оркестром, сыграл и здесь. Вместе с музыкантами Мариинки он исполнил Петровский марш Преображенского полка.