Жена Димы Маликова показала первое фото сына

31 Янв. 2018 2018-01-31T00:12:15+03:00

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В эти выходные всех потрясла новость о том, что у 47-летнего Дмитрия Маликова и его супруги Елены появился ребенок. Было известно лишь то, что малыш родился в Санкт-Петербурге у суррогатной мамы. И вот, потихонечку Маликовы начали рассказывать о ребёнке.

Да, действительно, 24-го января в семье появился сын. Имя ему пока не придумали - в этом Дима признался Игорю Николаеву, который, поздравляя старого друга с пополнением в семействе, спросил, как назвали. Мальчика уже привезли из Питера в Москву на поезде. Все очень рады, особенно дочь Маликовых, Стефания, которая наконец дождалась младшего братика. Девушка назвала его «главным подарком папе на день рождения» - 29 января он отпраздновал 48-летие. А сегодня вечером Елена Маликова поделилась трогательным фото всей семьи - ее целует муж, а внизу сидит дочь с младенцем на руках. Правда, у малышка личико прикрыто «смайликом». 55-летняя супруга певца рассказала о том, как ее жизнь изменилась после того, как она вышла замуж за Диму: - «Я была в семье единственным ребенком. Любимым, умным, красивым, но единственным. Когда мне исполнилось 20, внезапно скончалалась моя мама, потом папа. От ужаса случившегося меня спасла тогда моя, совсем еще малютка, дочь Оля (от первого брака - авт.). Просто потому, что она была. Через некоторое время моя жизнь резко поменялась - я встретила Диму, благодаря ему обрела прекрасную семью: он, его родители, сестра, бабушка, тети, племянник, наша чудесная дочь и сын...Семья - это команда ! Где один- за всех и все- за одного! И чем больше молодых игроков в ней, тем она сильнее!».

В кои-то веки комментаторы обошлись без негатива. Разве что задают вопросы - почему такая разница между детьми. Ну тут, как говорится, каждый сам за себя решает, когда обзаводиться потомством.