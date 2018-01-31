Студенты Тимирязевки получат именные стипендии за отличные оценки и научные достижения

31 Янв. 2018 2018-01-31T02:24:58+03:00

Главные критерии для победы в конкурсе – высокие результаты в учебе и исследовательской деятельности

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Лучшие студенты Тимирязевской академии станут обладателями именных стипендий факультетов: их получат учащиеся, показавшие отличные успехи в учебе и научно-исследовательской работе. Соответствующий приказ был подписан ректором Российского государственного аграрного университета – МСХА имени К.А. Тимирязева Галиной Золиной. Претенденты на получение стипендий, носящих имена выдающихся российских ученых, должны подать заявки и победить в конкурсном отборе.

Претендовать на именные стипендии могут студенты очной формы, начиная со второго курса, обучающиеся как на бюджетной, так и на контрактной основе. Главное условие – высокие результаты в учебе, научно-исследовательской или общественной деятельности. У ребят должны быть оценки «хорошо» и «отлично» за все время обучения в академии. Плюсами в актив претендентов на стипендии станут победы в олимпиадах и творческих конкурсах, участие в конференциях, опубликованные статьи, научно-технические и технологические разработки, патенты и награды в области сельского хозяйства.

Заявки на получение именных стипендий факультетов в главном аграрном вузе страны будут приниматься до 12 февраля.