Трамп всех перехитрит?

31 Янв. 2018 2018-01-31T02:35:24+03:00

Трамп был вынужден представить «кремлевский список», чтобы конгресс не вырвал власть у него из рук. Но, кажется, у хозяина Белого дома есть свой хитрый план... Фото: REUTERS

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Они запретили президенту самостоятельно отменять экономические ограничения, обязали его представить список целей для новых санкций. И вот вчера конгрессмены получили ответ, который больше похож на отписку, а не на реальный план действий.

Формально придраться не к чему, Трамп сделал что должен. С другой стороны, только от главы государства будет зависеть, вводить ограничения против лиц, указанных в списке, или нет. Пойдет ли он на такое обострение и так непростых отношений с Москвой? Сомнительно.

Тем более что сейчас в Америке разгорается скандал из-за связей местных спецслужб с Хиллари Клинтон во время предвыборной гонки. Высокопоставленных сотрудников ФБР и мин­юста подозревают в том, что они предпринимали предвзятые и политически ангажированные действия, чтобы обеспечить победу кандидата в президенты от демократов.

А скандал в отношении «российского досье» Трампа скоро сойдет на нет, ведь доказательств за год, пока длится эта канитель, так и не нашлось. Да и сам Трамп согласился дать показания спецпрокурору, хотя имел полное право отказаться или затянуть процесс. В ближайшие несколько месяцев ситуация нормализуется, и хозяин Белого дома сможет снова вернуть себе полный контроль над внешней политикой своей страны.

Кроме того, впереди еще выборы в американский парламент - конгресс и сенат. Демократам предстоит жесткая борьба, ведь все уже устали от этого «российского следа», а самих американцев интересует прежде всего ситуация в экономике. И тут у Трампа есть определенные успехи. Так, глядишь, на Капитолийский холм придут сторонники нынешнего президента и он сможет вести ту политику, которую обещал избирателям.