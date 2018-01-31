Поддержка молодых ученых, увеличение стипендий и капремонт: в Тимирязевской академии подвели итоги 2017 года

31 Янв. 2018 2018-01-31T16:41:24+03:00

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Итоги работы Тимирязевской академии в 2017 году были подведены на очередном заседании Ученого совета вуза. Руководители Российского государственного аграрного университета отчитались об успехах и достижениях, рассказали о финансировании и затратах вуза и обсудили перспективы научно-исследовательской работы. Проректор по науке и инновационному развитию Сергей Белопухов представил доклад о подготовке научно-педагогических кадров и развитии исследовательской деятельности. Ректор Тимирязевской академии Галина Золина рассказала о результатах финансово-хозяйственной деятельности университета.

Объемы научно-исследовательских работ РГАУ-МСХА в 2017 году составили около 400 млн. рублей. При этом объем различных грантов РНФ, РФФИ, Президента РФ для государственной поддержки ведущих научных школ РФ и молодых российских ученых составил более 40 миллионов. Тимирязевская академия занимает 84 место по общему количеству публикаций среди всех российских вузов (всего их 764). Среди всех научно-образовательных организаций России академия занимает 22 место по индексу Хирша.

Доходы РГАУ-МСХА в 2017 году выросли на 464 млн. рублей. Было увеличено бюджетное финансирование аграрного университета: средства, направляемые на выполнение госзадания, увеличились на 245 млн. рублей, на оборудование и ремонт — на 372 млн. рублей. Как рассказала ректор Тимирязевской академии Галина Золина, в три раза выросли объемы средств, направляемые на капитальный ремонт корпусов вуза, в 11 раз увеличилось статья финансирования на приобретение оборудования.

Ректор Тимирязевской академии Галина Золина. Фото: timacad.ru

В минувшем году выросли зарплаты педагогов. Фонд оплаты труда преподавателей был увеличен на 140 млн. руб., премиальный фонд — на 121 млн. руб. Средняя зарплата преподавателей, работающих на бюджетных ставках, составила 111 тысяч рублей.

Вырос и фонд стипендий учащихся : по сравнению с 2016 годом он увеличился на 11 процентов, при этом государственная академическая стипендия выросла на 47%. Перед Новым годом студенты Тимирязевки получили повышенную стипендию: в декабре она была выплачена учащимся в четырехкратном размере.

В 2017 году было увеличено число стипендий для обучающихся. Руководство вуза ввело именные стипендии для отличников и студентов, проявивших себя в научной и общественной работе: дополнительную финансовую поддержку получат более ста человек. Учреждены стипендии ректора (5 стипендий по 20 тысяч рублей), стипендия имени Н.И. Вавилова (5 по 20 тысяч рублей.), К. А. Тимирязева (5 по 20 тысяч), 52 факультетские стипендии по по 10 тысяч рублей и 4 стипендии от партнеров — по 25 тысяч рублей. Полтора миллиона рублей составил Стипендиальный фонд Объединенной зерновой компании. Специальную стипендию в 2018 году выделит компания «Базовый Элемент». С 2018 года увеличилась социальная поддержка студентов из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: финансирование из бюджета на эти цели в текущем году составит 39 млн. рублей ( в 2017 году - 22 млн. руб.).

Ректор Тимирязевской академии Галина Золина рассказала о результатах финансово-хозяйственной деятельности университета. Фото: timacad.ru

В прошлом году в главном аграрном вузе страны на 18 млн. руб. выросли расходы на спортивную, культурно-массовую и оздоровительную работу со студентами. Увеличение бюджетного финансирования на капитальный ремонт позволило привести в порядок инфраструктуру вуза. Отремонтированы корпуса, пункты питания и места общего пользования, приобретена новая мебель и спортинвентарь, создана безбарьерная среда для инвалидов, библиотеку вуза оснастили новой противопожарной системой. Свыше 168 млн. руб. было направлено на приобретение оборудования для формирования платформы «Открытый университет», которая позволит не только повысить качество обучения, но и создать новый факультет информационных технологий.