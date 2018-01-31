Александр Домогаров изменился до неузнаваемости

31 Янв. 2018 2018-01-31T17:33:53+03:00

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Александр Домогаров сейчас задействован в съемках нового фильма, плюс, вместе с Никитой Высоцким готовил спектакль к юбилею известного барда «Высоцкий. Рождение легенды» поэтому в последнее время его редко можно было увидеть на публике. Но ради дня рождения своего друга Ольги Кабо Александр Домогаров сделал исключение. А здесь уже не могла не воспользоваться случаем и не сфотографироваться с известным артистом певица Катя Лель. Правда, реакция поклонников звезды оказалось неожиданной. Многие из фолловеров певицы просто не узнали на фотографии знаменитого актера. В комментариях подписчики отметили, что если бы Катя не написала кто это, они бы не подумали, что это Домогаров. Мол, звезда сильно изменился за последнее время. Может быть насыщенный рабочий график тому причиной?

«Переживаем за его здоровье. Катя, скажите, с Александром все в порядке?» — интересовались поклонники в комментариях.

Вопросов было так много, что Лель пришлось опровергнуть домыслы о болезни Домогарова и попросить более уважительного отношения к нему. «Люди, дорогие мои! Очень прошу вас относиться к каждому известному человеку в моем аккаунте с уважением! Посмотрите на себя в зеркало: вы идеал или вы молодеете и не меняетесь с годами?! Будьте добры и разумны! Благодарю, если услышите меня!» — написала Лель.

Певицу поддержали и другие поклонники, отметив, что актер просто сменил имидж и прическу и, возможно, сделал это для новой роли.