Mini Cooper: тест-драйв KP.RU

31 Янв. 2018 2018-01-31T17:50:38+03:00

Цены на Mini Cooper начинаются от 1 242 000 рублей на механике, за автомат придется доплатить 85 тысяч Фото: производителя

Изменить размер текста: A A

Некогда возрожденная марка Mini оказалась чрезвычайно успешной и плодовитой: с момента воскрешения на рубеже веков под этим историческим брендом в течение уже почти двух десятков лет появляются автомобили самого разного формата – купе, кроссоверы, кабриолеты… А началась новая история с трехдверного хэтчбека. Как раз такой автомобиль, но уже третьего поколения, я решил взять на тест-драйв.

Основные мотивы в дизайне салона не меняются от поколения к поколению, но материалы отделки с каждым разом становятся все лучше и лучшеФото: производителя

Я специально попросил выдать мне самую обычную тредверку в базовой версии. Обычно машины в простых комплектациях в пресс-парках не хранят, но с Миником мне повезло: в представительстве отыскалась автомобиль без особых наворотов с наиболее демократичным трехцилиндровым турбомотором объемом 1,5 литра. Разве что только не с механической коробкой, а с автоматом. Вот и славно – то что нужно для большого города!

Многие почему-то уверены, что Мини Купер – это машина женская. Я с этим категорически не согласен! У этой маленькой машинки вполне боевой, во многом даже мужской характер. Может, поэтому он и любим барышнями всех возрастов?

Двигатель запускается эффектным красным тумблером на центральной консолиФото: производителя

Вот я, например, прекрасно понимаю, чем ценна эта кроха. У Миньки превосходно настроенное шасси. Жестковатая подвеска ничуть не портит впечатление от Купера, когда ты в первом же повороте осознаешь, для чего она сделана именно такой. Острейший руль, мгновенные реакции и полное отсутствие кренов – вот ради чего покупают Mini. И когда сами создатели этого автомобиля сравнивают его с картом, они ничуть не лукавят: Cooper действительно пронизан спортом. Он полон жизненной энергии и готов щедро делиться ей со своим хозяином.

Багажник ожидаемо невелик, однако его можно продлить в салон, сложив задний ряд сидений по частямФото: производителя

И для того, чтобы познать вкус настоящего Мини, не нужно брать двухлитровую эску – достаточно, как говорится, и половины дозы. 136 сил для такого компактного формата хватает всегда и везде – и в городе для резкого перестроения, и на трассе для уверенного обгона. При этом расход топлива невелик, а удовольствие, напротив, громадное.

Базовая версия оснащается 3-цилиндровым турбомотором 1,5 л мощностью 136 сил, а для версии Cooper S предназначен двухлитровый двигатель о 192 силахФото: производителя

Ну и стиль, конечно. Mini Cooper ни с чем не спутаешь. Это прямо таки торжество дизайна – и снаружи, и в салоне британская машина выглядит уникально. А тем, кто ждет от меня критики, скажу лишь, что у крохи маленький багажник и высокая цена.

Помимо трехдверки можно купить пятидверную версию, а также кабриолетФото: производителя

А не так давно для Mini был анонсирован рестайлинг, так что через некоторое время у меня будет повод вернуться к этому удивительному автомобилю вновь. Я уже по нему скучаю!