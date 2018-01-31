И посредники стали первыми

31 Янв. 2018 2018-01-31T18:54:49+03:00

В российской торговле сложился парадокс: дешевая рыба - минтай, сельдь и хек, - которая в СССР была доступна всем, в магазинах стоит дороже курицы

Изменить размер текста: A A

Рыбная отрасль - одна из наиболее важных в обеспечении продовольственной безопасности страны. Рыба не только вкусна, но и полезна. Однако не получается у населения употреблять больше рыбы, на прилавках ее не так уж и много. А та, что лежит в магазинах, либо не по карману обывателю, либо, что называется, второй свежести. Где произошел сбой? «Комсомолка» проследила рыбный путь от моря до прилавка.

ЧЕТВЕРТЫЕ В МИРЕ

- В 2017 году нам удалось сделать достаточно много. Рыбная отрасль выведена на траекторию активных преобразований. Подготовлена и в ближайшее время будет утверждена новая отраслевая стратегия до 2030 года, призванная расставить приоритеты и цели для механизмов управления ключевыми рисками отрасли. Мы должны изменить структуру производства и сделать продукцию высоких технологий, которая будет доступна потребителю, - сообщил накануне 2018 года представителям рыболовецких компаний, логистических предприятий и розничных сетей заместитель руководителя Росрыболовства Петр Савчук.

На данный момент Россия занимает четвертое место в мире по вылову рыбы. В 2017 году отечественные рыболовецкие компании отгрузили почти 5 млн. тонн, из них порядка 3 млн. (70%) приходится на Дальний Восток. В общей структуре поставок на российский рынок дальневосточная продукция занимает 40%.

- В ближайшее время планируется построить порядка ста судов и более 30 перерабатывающих заводов, способных произвести качественную продукцию с высокой добавленной стоимостью. Это будет продукция мировых стандартов, востребованная как на внутреннем рынке, так и на мировом, - напомнил Петр Савчук.

Представитель Росрыболовства уточнил, что одна из целей отраслевой стратегии - увеличение среднедушевого потребления рыбы на

5 - 7 кг (дополнительно еще 900 тысяч тонн), для чего требуется работа «синхронная по всей товаропроизводящей цепочке: от моря до прилавка».

Модератором встречи выступил заместитель директора Департамента развития внутренней торговли, легкой промышленности и легализации оборота продукции Минпромторга Сергей Лобанов.

- Должны существовать все возможные форматы торговли: малые, большие, средние, крупные. Количество торговых объектов и субъектов, участвующих в торговой деятельности, должно как минимум удвоиться. Такая политика позволит обеспечить шаговую доступность товара до потребителя, а также, в связи с повысившейся конкуренцией, широкий ассортимент и доступные цены, - пояснил стратегию министерства в торговле рыбой и морепродуктами чиновник.

Но не все так просто.

no_title

УЧЕТ «ДО ЕДИНОГО ХВОСТА»

Рыбная отрасль сейчас напоминает мощное, но немного потрепанное штормами судно, днище которого облеплено большим количеством наростов. Корабль плывет уверенно. И временами достаточно бойко. Но множество проблем (наростов) не позволяет выйти на проектную мощность.

С выловом рыбы и морепродуктов у России проблем хватает. Но это полбеды. Ведь прошедшую через сито отечественных надзорных органов рыбу необходимо сохранить, доставить в магазин и продать. На каждом из этапов есть немало проблем. В результате курица, которую необходимо вырастить, в магазине стоит в разы дешевле рыбы, которая растет в море-океане сама по себе.

- Нам нужно подумать о среднем звене - логистике. В последний раз инфраструктурой мы занимались в 50-х годах: после Великой Отечественной войны строили хладокомбинаты, где основа инфраструктуры - аммиачное хранение. Причем не в глуши - в Москве! - возмутился председатель правления сети оптово-распределительных центров «РосАгроМаркет» Алексей Ванчугов.

Сейчас Минсельхоз продвигает программу по созданию новых оптово-распределительных центров, которые разместят в крупных городах по всей стране, а сборные грузы помогут торговым сетям снизить логистические расходы. Учет товара будет проводиться «до единого хвоста».

Следующая проблема - фальсификации. Отдельные производители и поставщики выдают речную рыбу за морскую, подменяют дорогие виды более дешевыми: например, вместо трески нередко продается минтай.

- Проблема фальсификации есть не только в России. Исследование 280 образцов американских производителей показало: у 38% представленных образцов фальсификации в маркировке, - сослалась на зарубежный опыт директор по рациональному использованию биоресурсов Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии доктор технических наук Любовь Абрамова.

no_title

ИДЕМ НА ЗАПАХ

Немало проблем и в магазинах. Петр Савчук обратил внимание присутствующих на встрече представителей бизнеса на необходимость открытого разговора о «хитростях» и «тонкостях» в качестве товара, приводящих к снижению спроса у потребителя.

- Мы приглашаем розничные сети к совместной работе. Цель - создание нового имиджа отечественной рыбы, формирование устойчивого потребительского спроса на российскую рыбу, оптимизация цен, прозрачность ценообразования, - сказал Петр Савчук.

Сигнал властей бизнес не оценил. В ответ представители торговых сетей рассказывали о высоких требованиях к качеству продаваемой продукции. Ретейлеры относят рыбу к категории продукции с высоким риском. В контроль за качеством входят посещение производства, контроль соблюдения требований упаковки и маркировки, соблюдение температурного режима при доставке товара и выборочный контроль качества отдельных партий продукции.

Так и напрашивается: «А в остальном, прекрасная маркиза, все хорошо, все хорошо!» Позитивный отчет представителей торговых сетей вызвал удивление у экспертов. Например, Петр Савчук рассказал, что жена советует ему посещать гипермаркеты с закрытыми глазами - рыбный отдел легко найдешь по запаху.

- Температурный режим ни в одной витрине не соответствует нормативам. Индивидуальные предприниматели сами по себе устанавливают сроки годности продукции. Из-за того что нет стандартов, этот бардак и происходит. Еще раз говорю - не надо обманывать потребителя, - не скрывал эмоций представитель Росрыболовства, который больше 20 лет проработал в рыболовецких компаниях на разных должностях.

Спорным стал вопрос и о продаже размороженной (дефростированной) рыбы под видом охлажденной. Эксперты назвали это обманом покупателей, в то время как ретейлеры заявили о невозможности отказа производителю в продаже охлажденки, произведенной из дефростированного сырья, так как это разрешено техническим регламентом.

Вопросы остались и по поводу формирования цены.

- Справедливая цена на рыбу должна быть в два раза ниже, - уверен эксперт.

- Ты чего такая дорогая? В глаза смотри!Фото: Евгения ГУСЕВА

ДЕШЕВУЮ РЫБУ «СЪЕДАЮТ» ПОСРЕДНИКИ

Мнение чиновника о завышенных ценах на рыбу поддерживают и независимые эксперты.

- Замороженная треска в любом случае проходит через какое-то количество рук, минимум через 2 - 3 колена, - сказал в эфире радиостанции «Вести FM» руководитель отраслевого портала Fishnews Эдуард Климов. - Но все-таки основная накрутка - это сети. Получается, 70% «сверху» люди зарабатывают лишь тем, что выкладывают ее у себя на прилавках.

То же происходит с дешевыми сортами рыбы, только там основная наценка ложится в карман посредников. Например, оптовая цена сельди - около 50 рублей за килограмм. Перекупщики зарабатывают 70 рублей, еще 30 - магазин. На прилавке селедка продается за 150 рублей. По подсчетам экспертов, последние 15 лет оптовые посредники и ретейлеры имеют постоянный процент прибыли - примерно 2/3 розничной цены (без учета транспортно-логистических расходов).

Значительную часть денег покупателей съедают десятки фирм-посредников, крутящихся вокруг рыбного бизнеса. Больше того, некоторые из них занимаются исключительно уходом от налогов.

- Есть такие посредники, которые покупают рыбу без налога на добавленную стоимость, а потом с помощью определенных манипуляций, воруя налог у государства и граждан, продают эту рыбу на рынке. Вот у них очень большая наценка, - пояснил исполнительный директор «Рыбного союза» Сергей Гудков. - Есть посредники, которые пользуются ситуацией и монополизируют каналы поставок в некоторые розничные сети - с менеджерами договариваются. Они тоже на себя берут какую-то сумму. Но в каком объеме - сегодня достоверно не знает никто.

Что делать? Аналитики рыбной отрасли говорят, что самый простой путь вывода рынка из тени - ввести предельную наценку на пути доставки продукции от производителя до розницы. Например, в Японии законодательно установлена максимальная надбавка в 2% для каждого торгового звена.

СПРАВКА

Во всем мире в среднем выбрасывается 30% продуктов.

Из них на первом месте рыба: 50% от добытого не доходит до стола потребителей.