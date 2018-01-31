Без конгресса нет прогресса

31 Янв. 2018 2018-01-31T19:09:52+03:00

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Рыбаки со всей страны соберутся в Москве 27 февраля на площадке Центра международной торговли. Предполагается участие Президента России Владимира Путина. Главная тема обсуждения - квоты на вылов рыбы и морепродуктов. А вернее, их перераспределение на новый 15-летний период, которое должно произойти в течение 2018 года. «Комсомолка» рассказывает о том, по каким принципам ведется подготовка к важнейшему для отрасли мероприятию.

Для обсуждения важнейших вопросов рыбного хозяйства в столице соберутся участники от всех рыбацких регионов России. Инициаторами проведения IV Всероссийского съезда рыбаков выступили Всероссийская ассоциация рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) и Российский профсоюз работников рыбного хозяйства. Инициативу рыбацкого сообщества поддержал и руководитель Росрыболовства Илья Шестаков. Сейчас в регионах идет активная подготовка к мероприятию. Делегатами съезда могут стать представители предприятий, союзов и ассоциаций отрасли. А вот чиновники примут участие в форуме в качестве приглашенных гостей.

Илья ШЕСТАКОВ.

- Норма у нас не менялась - 1 делегат от 200 работающих в рыбодобывающей или рыбопромышленной организации. Выдвигать делегатов на съезд коллектив может на общем собрании предприятия. Также выдвижение может происходить на региональных собраниях, конференциях, заседаниях выборных органов ассоциаций. Процедура зависит от численности коллектива. Компании менее 200 человек для соблюдения нормы представительства, как правило, проводят совместное собрание с другими организациями по выдвижению делегата. Определиться с представителями необходимо до 1 февраля, - рассказал президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев.

Герман ЗВЕРЕВ.

Последний раз собирались шесть лет назад

Протоколы о выдвижении делегатов на съезд направлены рыбопромышленными предприятиями и организациями Калининградской, Астраханской, Ростовской областей и Камчатского края.

Делегаты съезда обсудят результаты работы рыбохозяйственного комплекса страны за 5 лет, рассмотрят ключевые вопросы по выполнению Стратегии развития отрасли до 2030 года. Ну и, конечно, проговорят самые проблемные вопросы отрасли, в том числе по квотам, о таможенном оформлении с новым Таможенным кодексом ЕАЭС, о преодолении административных барьеров и тему социальной защищенности работников рыбного хозяйства. Кроме того, планируется подписание трехстороннего отраслевого соглашения между ВАРПЭ, Центральным комитетом Российского профсоюза работников рыбохозяйственного комплекса и Росрыболовством, по организациям рыбного хозяйства на 2018 - 2020 годы.

Напомним, III Всероссийский съезд работников рыбного хозяйства проходил в Москве в феврале 2012 года - впервые после десятилетнего перерыва. Тогда собрались представители всех основных рыбохозяйственных бассейнов страны. Именно тогда делегаты выработали рекомендацию увеличить срок, на который будут закреплены доли квот вылова после 2018 года с 10 до 15 лет. Тогда же решили сохранить исторический принцип их распределения между рыбодобывающими компаниями. Так что в этом году впервые доли квот будут закрепляться на 15 лет.

- Всероссийский съезд рыбаков - очень правильная и просто необходимая форма общения отраслевиков. Чтобы недостатки, пробелы законодательства и другие проблемы не привели к краху отрасли, нужно собираться и сообща обсуждать вопросы, которые больше всего нас волнуют. Теперь это особенно важно, так как время от времени появляются разные непонятные идеи - то крабовые аукционы вернуть, то исторический принцип предоставления прав на вылов пересмотреть. У отрасли есть возможность консолидированно вырабатывать решения и рекомендации по важным вопросам, - считает президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов.

На кону десятки миллиардов

Вопросу распределения квот уделят много внимания. Ведь, помимо того, что в этом году будут распределяться квоты на новый, более длительный период, еще и впервые будут распределяться инвестиционные квоты на вылов рыбы.

Напомним: по итогам большой декабрьской пресс-конференции глава России Владимир Путин поручил правительству представить предложения «по расширению доступа рыбохозяйственных организаций к получению доли квоты добычи (вылова) водных биоресурсов, предоставленной на инвестиционные цели в области рыболовства».

Так как поручение президента затрагивает коренные интересы рыбопромышленной отрасли, ВАРПЭ сейчас готовит предложения по его исполнению, которые и представит на рассмотрение IV Съезда работников рыбохозяйственного комплекса.

По словам руководителя ассоциации Германа Зверева, инвестквоты составляют не менее 600 тысяч тонн водных биоресурсов. И в 15-летней перспективе их капитализация составляет десятки миллиардов рублей. Поэтому предоставление права на них должно стимулировать технико-технологическое перевооружение в отрасли, а не субсидировать действующие технологии промысла и переработки.

«Во время подготовки нормативных правовых актов, устанавливающих порядок и процедуры распределения инвестиционных квот, ВАРПЭ неоднократно указывала на приоритеты инвестиционных квот и необходимость механизмов контроля над их эффективным и целевым использованием. Не могу сказать, что все наши предложения были учтены на стадии подготовки постановлений. Многие важные предложения ВАРПЭ вносятся в постановления правительства уже после утверждения постановлений», - подчеркнул Герман Зверев.

Не только ловить, но и строить

Инициативы ассоциации поддержал на августовском совещании на Сахалине премьер-министр Дмитрий Медведев, на декабрьском совещании во Владивостоке - вице-премьер, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев. Президент ВАРПЭ считает, что поручение главы государства также повлечет за собой корректировку постановлений правительства, а возможно, потребует внесения изменений и в федеральный закон «О рыболовстве и сохранении водных биоресурсов».

«Позиция Всероссийской ассоциации рыбопромышленников такая: все, кто получил инвестиционные квоты, должны подтвердить обоснованность их получения построенными судами и построенными заводами. Мы будем настаивать на жестком контроле. Как государственном - через возможности контрольных и правоохранительных органов, через Счетную палату, так и общественном - через Общественную палату и Общественный совет при Росрыболовстве», - подчеркнул Герман Зверев.