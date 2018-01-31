Самолет с российскими туристами приземлился на запасном аэродроме - в США вместо Кубы

31 Янв. 2018 2018-01-31T21:07:51+03:00

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Уже почти сутки назад, в 00.55 минут 31 января, пассажиры рейса ZF555 Москва - Варадеро авиакомпании Azur Air, заняли свои места в самолете. Лететь долго - на Кубу. Но дорога к пляжам Острова Свободы для почти трехсот отпускников оказалась намного дольше, чем они предполагали. Сейчас бы уже отдыхали в отелях Варадеро, а вместо этого оказались в аэропорту американского города Атлантик-Сити...

Когда "Боинг 767-300" проделал большую часть пути и пересек Атлантику, экипаж принял решение уйти на запасной аэродром. Почему?

- Аварийной посадки, о которой сообщило российское консульство, не было, - поделилась с "КП" подробностями пресс-секретарь авиакомпании Azur Air Анастасия Матюшина. - Все гораздо проще. Экипаж заметил повышенный расход топлива. И в целях безопасности полета принял грамотное решение: уйти на запасной аэродром. Посадка проходила в штатном режиме.

Ближайшим оказался аэропорт американского города Атлантик-Сити в штате Нью-Джерси. Но у летевших на Кубу туристов нет виз в США. На борту 294 пассажира и 14 членов экипажа. Выпустят ли их вообще из самолета?

- Да, с визовыми формальностями у нас возникли сложности, - подтверждает Анастасия Матюшина. - Несколько часов ушло на то, чтобы пассажирам разрешили выйти в терминал аэропорта, в стерильную зону. Договорились о питании. Аэропорт маленький, цеха питания там нет, но тем не менее этот вопрос решили. Сейчас ведем переговоры о размещении в гостинице - на тот случай, если туристам придется задержаться в США на более долгий срок.

Дипломаты генконсульства России в Нью-Йорке срочно выехали в Атлантик-Сити, чтобы оказать содействие соотечественникам, сообщили в консульстве. Ехать недалеко - около 130 километров, чуть больше двух часов по хорошей автотрассе. И в Штатах сейчас разгар рабочего дня.

Что будет с туристами дальше? Пришлют ли за ними запасной борт? Azur Air - крупная авиакомпания, специализирующая на чартерных курортных рейсах, в том числе и дальнемагистральных: на Кубу, в Мексику. Так что лайнеры для таких полетов в ее парке есть. Или после проверки отправят на том же "Боинге"?

- Надеемся на скорейший вылет к месту назначения. Прорабатываем все возможные варианты. Пока некорректно говорить о времени вылета и конкретном решении, - комментирует Анастасия Матюшина.

Еще один нюанс: обратным рейсом тот же самолет должен был забрать с Кубы туристов, чей отпуск закончился. Тоже около 300 человек. По расписанию в 4 часа утра 1 февраля он уже должен приземлиться в "Домодедово". Пока на онлайн-табло значится прибытие в 10.30 утра.