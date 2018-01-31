Чаровница из Уганды - российскому журналисту: «Три наших ребеночка будут похожи на тебя... Когда вышлешь деньги?»

31 Янв. 2018 2018-01-31T02:14:42+03:00

Мэри часто присылала автору этих строк фото с детьми. Уверяла, что помогает ребятам в местных приютах для сирот. Фото: Личный архив

Корреспондент «Комсомолки» вступил в переписку с африканкой, пытаясь понять: то ли новой знакомой надо помочь, то ли разоблачить как мошенницу

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Не помню, как она оказалась в списке моих друзей на Фейсбуке. Наверное, кто-то порекомендовал: Мэри К., Уганда, 25 лет. Ничего особо интересного, но какая шикарная улыбка у этой чернокожей девушки! Наверняка ей там, в бедной африканской стране, живется не очень, а она так улыбается. Глядя на фотографии Мэри, я сам заулыбался и... стал отвечать на ее комментарии.

Мы говорили (по-англий-ски) о природе, о погоде - несколько фраз через день-два. Интерес к этой экзотической девушке чуть не угас после того, как Мэри попросила денег на поддержку угандийского дома сирот. Друзья категорически не советовали слать деньги просителям: дескать, это мошенники. Поскольку Мэри я знал мало, денег пересылать не стал. Больше к денежному вопросу мы не возвращалась, а потом от нее пришло это письмо:

«Возможно ли для меня найти работу в России?»

Войны, СПИД, муха цеце...

Выходит, она не мошенница, хочет зарабатывать своим трудом. Попросил ее рассказать о себе. Написала:

«Я родилась в скромном доме. У меня три сестры и три брата. Родители развелись 11 лет назад. Мама бросила нас, чтобы выйти замуж в Южном Судане. Папа уехал работать в Ирак и не вернулся. Я работала, чтобы поддерживать братьев и сестер...

Живу в северной части Уганды. Работаю в областной больнице. Зарплата - около 150 долларов. Отвечаю за ввод данных. Моей зарплаты недостаточно, чтобы поддерживать семью. Училась менеджменту в бизнес-школе Nakawa, но не хватило средств закончить. Также изучала английский и литературу в Университете Гулу в течение полутора лет. Но и эта учеба закончилась: благотворитель вышел на пенсию...

Очень люблю детей. Часто посещаю местные приюты для сирот. Также пою в нашей церкви пятидесятников... Очень трудолюбива. Один друг обещал устроить няней на работу в США, но не вышло. Может быть, получится в твоей стране?»

Как трогательно про семью, детей, приюты, церковь... Все это, может быть, чтобы разжалобить меня. Но, с другой стороны, есть же действительно добросердечные верующие люди.

Подсчитал: сейчас девушка получает 150 долларов, это примерно 9000 рублей. В России полно людей, которые имеют такую же зарплату. Реально Мэри, не имея никакой квалификации, едва ли сможет зарабатывать в нашей стране больше, чем в Уганде.

Чтобы поддержать разговор, спрашиваю: «Почему ты хотела изучать английский и литературу? Кто твой любимый писатель?»

«Литература и английский были моими любимыми предметами в школе. Я люблю читать книги. Мои любимые писатели - Шекспир и Джейн Остин».

Первый раз встречаю человека, у которого Шекспир - любимый писатель. Спросил, что ей нравится у Шекспира. Не ответила...

Чтобы лучше понимать Мэри, заглянул в интернет и вот что узнал о ее стране:

Уганда - государство в Восточной Африке. Слоны, крокодилы, муха цеце, малярийный комар. Бывшая колония Великобритании. Официальный язык - английский. Зараженность ВИЧ - 6,4%. Ниже уровня бедности - около трети населения. Свыше трети окончивших среднюю школу не имеет возможности продолжить образование. Межэтнические столкновения, территориальные войны с соседними государствами, повстанческие группировки...

Веселенькая история у этой Уганды!

«Ты женат?»

Еще Мэри сообщила о себе:

«У меня нет парня. Был, и мы должны были пожениться в этом году в мае. Наша связь была очень сложной. Надеюсь, что встречу настоящего человека. Очень хотелось бы побывать в России. Хочу узнать больше о тебе. Ты женат?»

Ого! Интересуется моей личной жизнью.

Сообщаю, что старше ее в два раза, что волею судеб остался один. Эта информация есть в моем профиле. Она или ленится заглянуть туда, или проверяет меня.

Читая ее письма, разглядывая новые селфи, все больше проникаюсь симпатией к этой красивой и, без сомнения, умной девушке. Работу в России я ей, конечно, не найду. А если устроить Мэри учебу в Москве?

Я спросил ее: хотела ли бы она учиться у нас. Она ответила радостно, что очень хотела бы. И я раскрыл Мэри свой план. Образование для иностранцев в России платное. Например, в Российском университете дружбы народов каждый год обучения стоит около 4000 евро, в Московском педагогическом университете - около 3000 евро. Я за нее такие деньги внести не могу. Но могу оплатить ее первый ознакомительный визит в Москву и, как журналист, написать в газете о том, что способной бедной девочке из Африки нужно собрать для учебы в нашей стране определенную сумму...

Заодно и ее проверяю. Мошенники боятся гласности. Если в планах Мэри просто вытянуть из меня деньги, то она не согласится на приезд с условием выхода публикации в прессе. Но она согласилась, прислала еще больше информации о себе и новые фотографии.

«Забери меня из Уганды»

Мы поговорили по видеосвязи. Мэри оказалась такой, как и на фото: симпатичная молодая негритянка, хорошо говорящая на английском.

Пишу ей о том, что сделаю приглашение, куплю авиабилет, медицинскую страховку и оплачу визу в Москве - но только когда она приедет. Если Мэри не мошенница, то наверняка согласится, что никаких денег я пересылать ей не буду. Согласилась.

Мэри прислала ссылку на страницу, где описывает получение российской визы для граждан Уганды, и расчеты:

«Вакцинация против желтой лихорадки - 100 долларов, страхование путешествия - 300 долларов... Самые дешевые авиабилеты в оба конца - от 50 000 рублей, более-менее приличные - около 1000 евро».

Прислала копию паспорта для приглашения. Интересно, настоящий или фальшивый?

Тем не менее я иду в свое отделение Федеральной миграционной службы оформлять приглашение. А Мэри пишет:

Около трети населения Уганды живет ниже уровня бедности. И подобного типа «техника» на улицах - совсем не редкость. Фото: ZUMAPRESS.com

«Что ты думаешь, если бы ты приехал и забрал меня из Уганды? Если ты меня заберешь, мне будет намного легче получить визу. И было бы веселее лететь вместе в новую для меня страну. С тобой я буду чувствовать себя увереннее».

Забрать ее из Уганды? Она хочет, чтобы я приехал, чтобы забрать ее? Или чтобы там из меня вытрясти больше денег? Ответил не сразу: «Как я могу тебе помочь, если приеду в Уганду? К тому же у меня сейчас нет времени, нужно работать, зарабатывать деньги».

Согласилась и написала:

«Почему ты пытаешься мне помочь? Я знаю, что у тебя доброе сердце и ты всегда был моим другом... У тебя есть чувства ко мне? Или это лишь интерес профессионала, который знакомится с новыми людьми?»

Я был честен: «Да, ты мне очень нравишься. Твоя улыбка помогает мне. Я хотел бы, чтобы мы познакомились поближе. Я не богатый человек, но, может быть, я с помощью читателей нашей газеты смогу помочь тебе в образовании, если мы осуществим наш план».

«Ты такой милый, спасибо! Я ценю твои комплименты. Ты - очаровательный человек».

Кажется, вечер становится томным...

Массаж для Ману

Вновь поговорили с Мэри по видеосвязи, и я узнал слово из языка ее народности ачоли: «ману» - это значит «дорогой». Далее пишу ей, употребляя это слово.

«Добрый вечер, Ману! И сегодня мне пришлось много поработать». Отвечает:

«Должно быть, это был долгий утомительный день. Могу ли я сделать тебе массаж?.. А я завтра тоже на работе. Буду в церкви заниматься с детьми в воскресной школе».

Ух ты, еще и массаж! Не девушка, а мечта!

Думаю, она так много пишет про церковь, потому что имела или имеет дело с мужчинами из тех западных стран, где влияние церкви очень сильно и много набожных людей. А значит, и верить ей (человеку, близкому к церкви) должны больше.

На следующий день прислала фотографии с письмом:

«Сегодня учили детей воскресной школы... Я предлагаю, чтобы у нас был симпатичный маленький :) Скажи мне, что ты об этом думаешь?»

Отвечаю: «Почему только один «симпатичный маленький» По крайней мере три! :)»

Прислала еще несколько фото. Мэри рядом с белым пожилым мужчиной:

«Вот мой духовный отец: Говард Б... Теперь он в Израиле вместе со своей женой».

Глядя на эти фотографии, я, видимо, должен представить себя на месте этого пастора. То есть для нее неравный по возрасту брак - это нормально.

Новый снимок: она в алых туфлях, обтягивающих джинсах и блузке, весьма соблазнительная. Делаю комплименты. Отвечает:

«Благодарю за комплименты. Бьюсь об заклад, три наших милашки будут больше похожи на тебя. Потому что ты красавец с великолепным сердцем».

Сплошные нестыковки

Прислала список документов, которые ей якобы дали в посольстве. Попросил дать ссылку на источник информации, прислала. Сайт доверия не вызывает. Уточнил в нашем посольстве: информация по визе здорово отличается от того, что сказала мне Мэри...

Меня все больше терзают весьма не смутные сомнения. Мэри готовится к поездке в Россию, но не выучила ни одного русского слова, не спрашивает про наши традиции, про погоду, про одежду, в которой нужно приезжать зимой... Даже не заикается об учебе, а ведь именно подбор вуза - главная цель поездки. Зато постоянно говорит о личном: о массаже, о любви, о наших будущих «маленьких симпатичных»...

Мэри или очень наивна, или за ней целая группа умных разводчиков. Едва ли она придумывает и проворачивает такие комбинации с заморскими женихами самостоятельно.

В новом письме девушка просит прислать деньги в Уганду. А я ведь специально спрашивал: согласна ли она, чтобы я вернул ей потраченную сумму лишь в Москве? Тогда она была за, но теперь, когда я потратил время и деньги на подготовку приглашения и ввязался в «любовную переписку», меняет условия.

Мэри сообщает, что деньги можно прислать через Western Union или MoneyGram. Первый счет - 405 долларов. Очень разумно, что она не включила сюда стоимость билетов: расходы бы резко выросли. Вытянуть деньги маленькими частями проще, чем все разом. А общая итоговая сумма получится под 2000 долларов. Неплохой заработок для угандийской девчонки. От одного мужчины. Неизвестно, сколько человек она одновременно окучивает...

Раз за разом снимки становились все более призывными.Фото: Личный архив

Конец романа

Прислала фото - с детишками. Пишет:

«Ману сегодня себя очень плохо чувствует. У меня слабость и страх из-за моего женского периода».

Поведать о своем женском периоде! Не каждая девушка решится сказать об этом. И не каждому парню...

Через день не выдерживает:

«Ты отправишь деньги сегодня, Ману?»

Переписываемся. Мэри путается в условиях оформления страховки, не может сразу назвать страховую компанию, ответить, когда именно приезжает. Зато прислала фото: в желтом жакете, улыбается... Красавица!

Получил и переслал Мэри приглашение. Она просит деньги на оформление визы. И снова шлет свое фото...

Решил посмотреть ее ранние письма в ФБ, чтобы сравнить информацию, но их... нет! Ее аккаунта в Фейсбуке больше не существует. Объяснила, что удалила страницу, потому что мужчины завалили ее непристойными предложениями. Можно поверить. Но то, что забыла меня предупредить о конце общения в ФБ, странно...

И вот новое письмо:

«Это правда, что я люблю тебя. Да, я бы приехала. Деньги можно отправить в течение 10 минут любым из тех двух способов, о которых я писала раньше».

Отвечаю: «Ты пишешь, что как только я вышлю деньги, ты приедешь. Но как ты приедешь, если срок действия твоей визы истекает через три дня?»

Она не отвечала сутки. Потом написала:

«Время вышло. Может быть, мы не предназначены друг для друга? У меня были мечты, в которых мы были вместе. Но я только разочаровываю тебя. Я очень люблю тебя всем сердцем. Но обстоятельства... Ману, если бы ты доверял мне и слушал меня».

Отвечаю: «Мы оба знаем, какова твоя цель. Я не одобряю твой бизнес, но по-прежнему восхищаюсь твоим умом и красотой. Мне бы хотелось увидеться с тобой в реальной жизни. Кто знает, все еще может случиться».

Пишет:

«Ману, но ты можешь приехать в Уганду, поговорить со мной и понять, как ты ошибался, любимый!»

Похоже, ей жаль потраченного времени. Не удалось вытрясти из меня денег на расстоянии. Теперь хочет заманить в Уганду. Что там меня ждет? Обычное ограбление туриста, у которого с собой деньги, кредитные карты, хороший фотоаппарат и телефон? А может, похищение с требованием выкупа? Ни головная боль от ударов ее подельников или от клофелина, ни прозябание в какой-нибудь помойной яме посреди джунглей меня не прельщают.

Я снова смотрю на фотографию красивой чернокожей девушки, снявшейся на фоне потрепанного тропическими дождями домика, и вздыхаю: «А все у нее могло бы быть иначе».

КОМПЕТЕНТНО

Девушка зовет на свидание в театр. А вы не верьте

Как защититься от аферистов

- Это один из вариантов так называемых нигерийских писем! - ставит диагноз Илья Рожнов, руководитель отдела Brand Protection компании Group-IB, расследующей цифровые преступления.

Помните? «Нигерийские письма» пачками приходили на электронные адреса россиян несколько лет назад. Какой-нибудь «Джон Смит» сообщал, что он беглый премьер африканской страны, обладатель несметных богатств и готов поделиться солидным процентом, если вы поможете эту кучу денег обналичить. Надо только немного отстегнуть на оформление сделки или взятки чиновникам. Смысл - вытянуть с доверчивого растяпы как можно больше. Кстати, «нигерийские письма» появились задолго до развития интернета и прежде приходили по обычной почте.

- Мошеннические аккаунты с эффектными девушками создаются ежедневно и порой действуют несколько месяцев, а число обманутых идет на десятки или даже сотни, - продолжает Рожнов. - Схемы разнятся по сложности и масштабу. Иногда диалог с жертвой длится не более пяти минут. Если за это время не удалось убедить человека перевести деньги или сообщить конфиденциальные данные, мошенники переключаются на следующую жертву. Но порой аферисты поддерживают связь с клиентом несколько месяцев, постепенно завоевывая доверие.

Кстати, фейковая девушка необязательно должна быть из далекой Африки. Местом жительства красавицы может быть указан и тот город, где живет жертва. «Постучалась» к вам миловидная особа, завязался диалог, девушка предложила сходить, например, в театр. Кинула ссылку на спектакль, который хотела бы посетить. Но ссылка ведет на поддельный сайт, после оплаты девушка прекращает общение, а жертва лишается денег.

Мошенники внимательно изучают профили своих жертв, их интересы, чтобы завоевать доверие. Иногда аферисты могут представляться сотрудниками различных организаций или банков, выманивая логины, пароли или другую конфиденциальную информацию.

- Какие суммы могут вытянуть?

- От десятков рублей до сотен тысяч на «благотворительность» или даже полностью похитить деньги с карты - если вы выдаете свои пароли.

Главный аналитик Регионального общественного центра интернет-технологий Урван Парфеньтев рассказывает, что преступники, как правило, хорошие психологи и верно определяют, на какую именно историю скорее клюнет тот или иной человек.

- Кто стоит за такими «волонтерками»?

- Есть те, кто работает сам по себе. Но обычно речь идет о преступных группах с четкой специализацией, охватывающих большое количество потенциальных жертв, с которыми ведется постоянная работа.

- В зоне внимания - только мужчины?

- Нет, женщин тоже довольно часто обманывают.

- Как понять, что с вами переписываются мошенники?

- Самый надежный способ не стать жертвой мошенничества - держать свой кошелек на замке для людей, не ставших близкими в реальном мире. К примеру, если стоит вопрос о приезде «невесты», не переводите ей деньги, а сами купите возвратный электронный билет. Обналичить его через возврат мошенник не сможет, так как деньги вернутся на карту, с которой был совершен платеж. Проще говоря, действуйте по аналогии с обычными нищими: если просит на хлеб - дайте ему именно хлеб.

Александр РОГОЗА.