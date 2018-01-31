Как выглядит спальня Пугачевой и кабинет Галкина

31 Янв. 2018 2018-01-30T20:27:17+03:00

Супруги и их дети Гарри и Лиза в каминном зале. Фото: instagram.com/maxgalkinru

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Шумиха вокруг замка Галкина в деревне Грязь давно утихла. Ну да, башенки, ну да, медные чудища на стенах. Но постепенно привыкли.

О жилище Галкина заговорили вновь, когда Макcим разместил в Инстаграме семейные фото. Больше всего публику заинтересовали не дети телеведущего и моложавый вид Аллы Борисовны, а интерьеры семейного гнездышка. Что это за кресла? А на стене, часом, не шедевр эпохи Возрождения висит?

В поисках ответов «КП» прошерстила интернет и обнаружила сайт архитекторов Анатолия Голева и Веры Горлицыной, которые спроектировали звездное жилище. Они выложили в сети фото из замка. И хотя не указали, кто именно поселился в этих хоромах, шила в мешке не утаишь...

При входе стоит рыцарь, которого Пугачева называет хранителем дома. По словам певицы, это антикварные доспехи XIX века - копия лат Генриха Второго. Чеканка на посеребренной меди. Кстати, доспехи купил сам Максим, причем очень давно. Фото: archrevue.ru

Театральное жилище

По нашей просьбе эксперты оценили убранство замка.

- Замок Максима и Аллы выполнен в классическом викторианском стиле, - говорит дизайнер-архитектор Мария Боровская. - Жилище очень театральное, соответствует образу хозяев. Хотя Алла и ушла со сцены, она все еще остается на ней, находясь в этом доме.

Резное деревянное панно с рыцарской символикой. По словам архитекторов замка, артист приобрел его в антикварном салоне. Фото: archrevue.ru

Впечатляет высокое качество интерьеров главных помещений - холла и каминного зала. Антикварная мебель подчеркивает вкус владельцев. Но есть проблема: среди антиквариата тяжело жить. Еще вопрос, насколько ты остаешься собой в таком интерьере. Отдыхаешь ли душой или продолжаешь играть некую роль.

- Гостиная с резным камином - смесь готики и ренессанса. Такие интерьеры часто встречались в конце XIX - начале XX века, - говорит искусствовед Марина Жукова. - Обои под штукатурку с рисунками в виде геральдический лилии - эхо 80-х годов. Все очень стильно, но, на мой взгляд, такому интерьеру необходима хорошая встряска современным искусством, дизайнерскими предметами и искрой латунного блеска.

В парадной столовой (она совмещена с каминным залом) проходят все семейные праздники. Высота потолков - 4 метра. Фото: archrevue.ru

Картина за полмиллиона

«КП» разглядела на стене каминного зала картину французского художника XIX века Шарлеманя Оскара Ге «Юная дама в будуаре». Работа приобретена в 2005 году на аукционе Van-Ham в Кельне за 7500 евро (более 520 тысяч рублей по нынешему курсу). Возможно, это подарок друзей Аллы и Максима.

Это полотно было продано на аукционе за 7,5 тысячи евро (520 тысяч рублей по нынешнему курсу). Фото: van-ham.com

- В ту эпоху работали такие мастера, как Делакруа, Гро и Жерико - мастера первой руки, - говорит искусствовед Марина Жукова. - Мастера же второй руки, из числа которых автор данной работы, представляют интерес лишь в рамках тематической коллекции. Картина вряд ли была приобретена с целью вложения: цены на работы второго эшелона стабильны, да и отдельно такие картины редко представляют ценность.

Кабинет хозяина замка (в смежной комнате - спальня Максима) с резными креслами и леопардовой обивкой оформлен в викторианском стиле. Судя по всему, за этим столом Галкин придумывает свои искрометные шутки. Фото: archrevue.ru

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

«С антиквариатом надо быть осторожнее»

В одном из интервью «КП» Максим Галкин подтвердил, что в его доме действительно есть антиквариат:

- Большой коллекции у меня нет, но иногда я покупаю антикварные вещи. Как говорят французы, происхождение обязывает. У меня не происхождение, но, раз я задумал замковое сооружение, хочется туда что-нибудь аутентичное. Правда, с антиквариатом сейчас надо быть осторожнее - много мошенников. Айвазовский, например, под конец жизни признавал, что у него вместе с теми работами, которые он подписывал ученикам (чтобы те не бедствовали), всего 6 тысяч картин. А сейчас на российском рынке ходит около 60 тысяч картин Айвазовского! У меня есть знакомые, у которых дома висят такие работы. Они думают, что это подлинники. Не хочется расстраивать знакомых...

У АБ в замке отдельное крыло. Будуар с элементами стиля арт-деко в пастельных тонах. Мебель сделана на заказ у итальянских мастеров. Похожее зеркало на сайте производителя стоит около 300 тыс рублей. На полу паркет из розового дерева. Фото: archrevue.ru

Ванная комната АБ отделана итальянским мрамором. Ванна с золочеными ножками стилизована под старину: подобная модель стоит около 400 тыс рублей. Панно из мозаики делали российские мастера, запросившие за квадратный метр 150 тыс рублей. Фото: archrevue.ru

Бассейн в замке декорирован в китайском стиле. Находится в отдельной постройке, куда можно попасть только через подземный ход. Лиза Галкина увлекается плаванием, занимается тут ежедневно под присмотром тренера. Фото: archrevue.ru