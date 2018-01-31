Сын Юрия Гальцева: Приходится постоянно доказывать, что могу обойтись без спиртного

31 Янв. 2018 2018-01-30T20:27:58+03:00

Юморист выступил в центре социальной адаптации, где работает его сын (первый справа за столом). Фото: vk.com/galtsev1981

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Недавно в соцсетях появилось видео, на котором известный юморист Юрий Гальцев поет перед наркозависимыми в центре адаптации. Дело происходит в Кургане. Внимательно слушает выступление отца его взрослый сын Михаил Гальцев. Как он туда попал? Сын Гальцева Михаил дал эксклюзивное интервью «Комсомольской правде».

«Пил ради раскрепощения»

Напомним: у артиста двое взрослых детей. Первый раз он женился в родном Кургане в 19 лет. В этом браке появился сын Михаил. Позже в Питере Гальцев нашел себе вторую жену, актрису Ирину Ракшину, в браке с которой родилась дочь Мария. Про вторую семью Гальцева пишут часто: фотографии с женой и дочкой регулярно мелькают в журналах. А вот про сына от первого брака почти ничего не известно. Да и сам Михаил Гальцев не афиширует свое родство. Уверяет: «Я не публичный человек».

- Михаил, у вас был опыт алкоголизма или наркомании?

- Я вырос и живу в родном Кургане. У меня была бурная молодость: дискотеки, девчонки, гитара... Выпивал, и мне становилось хорошо, весело, исчезали все страхи. Наркотические вещества тоже способствуют тому, чтобы человек снял маску, расслабился.

- У вас звездный папа. Признайтесь, начали пить от того, что не стали так известны, как он?

- У меня никогда не было по этому поводу комплексов. Я горд, что у меня такой отец. Подчеркну, любимый отец!

А пил я ради раскрепощения, и это постепенно превратилось в зависимость…

- Сколько вам было лет, когда Юрий Гальцев уехал из Кургана в Питер?

- Полтора года.

- Какие у вас были отношения? Нередко брошенные женщины начинают настраивать детей против отца.

- У меня в этом смысле особенная мама. Она всегда говорит о папе только хорошие слова.

- Тяжело было расти без отца?

- Папа уехал в Питер, но жил на два города. Как только у него выдавался выходной или свободное время, сразу же приезжал, мы с ним вместе гуляли, общались. Он постоянно был в моей жизни. И его участие в моем воспитании колоссально. Я к нему в Питер часто ездил, некоторое время жил там. Просто мне не нравятся «муравейники». Тянет к тому месту, где я родился. Говорят, что Курган не такой уж современный город, но мне здесь хорошо.

- У Юрия Гальцева есть дочь от второго брака. С ней вы знакомы?

- С Машей общаемся, конечно.

- А ревновали, что у отца другая семья?

- Нет. Я очень хорошо отношусь к Маше.

Михаил очень похож на отца. Фото: vk.com/galtsev1981

«Я зависимый человек»

- Вы учились на историка, но стали работать на свадьбах. А это же нестабильный доход, быть может, в том числе из-за материальных сложностей «уходили в другую реальность»?

- У меня есть хороший друг, у него ресторан. Я был организатором свадеб, мероприятий - мне это нравится. И не испытывал финансовых сложностей и трудностей... Могу сказать про себя: я зависимый человек. Не отрицаю этого факта. Но я с этим борюсь и еще помогаю другим, а это немаловажный момент. Работаю в центре социальной адаптации нарко- и алкозависимых.

Сегодня я научился раскрепощаться и ощущать себя счастливым без спиртного. Вообще не пью. Но захожу в кафе и демонстративно заказываю молочный коктейль, который не хочу, чтобы показать другим, какой я трезвенник. Нужна оценка со стороны других людей. Вот моя сегодняшняя зависимость.

Я веду здоровый образ жизни, моржую, закаляюсь. Радуюсь, просыпаясь и обнимая свою супругу и целуя своего сына, названного в честь моего отца Юрой (сыну уже 15 лет. - Ред.).

- Младший Юра Гальцев похож на деда?

- Да. И дед его обожает. Часто к нему приезжает.

- А вообще вы никогда не кичились звездной фамилией?

- Никогда! Даже в организации, где я сейчас работаю, лишь недавно узнали, кто мой отец. Я этого не афишировал.

«Такой же, как папа»

- Говорят, вы творческие гены отца унаследовали?

- Не мне о себе судить. Да, я играю на гитаре, пою. У меня есть организаторские способности. Конкретно наша организация устраивает благотворительные мероприятия. (На одном из таких и выступил Юрий Гальцев. - Ред.) Надо учиться быть самими собой, что мы и делаем в нашем сообществе. И учиться быть счастливыми без всяких наркотических препаратов.

- Вам есть что рассказать своим подопечным из своего опыта?

- Конечно, мы в группе постоянно беседуем. Я рассказываю о себе.

- Многие звезды голливудские, да и наши, например Стас Пьеха, признаются, что они прошли через наркотическую зависимость...

- Если они признаются - это их дело. Склоняю голову. Серьезный шаг - заявить об этом.

Мой отец занимается благотворительностью. Он помогает людям. И я помогаю. В Питере он воспитывает студентов. У него свой театр. А у нас свой «театр». Мы тоже воспитываем, выступаем, помогаем людям найти себя. Мы все делаем очень большое и важное дело.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

По стопам отца

- Центр социальной адаптации и ресоциализации нарко- и алкозависимых «Решение» - это не медицинское заведение, - рассказал «КП» директор центра Артем Никулин. - Автономная некоммерческая организация. Создаем анонимные сообщества, в них люди приходят добровольно, живут отдельно, изолированно, избавляясь от зависимости.

У нас несколько групп в разных городах. Мы компонуем группы, выделяем из них лидеров, которые своим примером могут показать здоровый образ жизни. Михаил Гальцев - консультант и лидер такой группы. Михаил - одержимый человек. Он одержим семьей, родными, отцом, выздоровлением. Выздоравливать - значит каждую секунду работать над своей зависимостью. И слава богу, что есть такие люди, как Юрий Гальцев, который нас поддерживает.

- Пообщаться с вашими пациентами юмориста пригласил его сын Михаил?

- Нет, я пригласил. Я хорошо знаю Юрия Гальцева. А он знает, что Михаил работает в этой группе. Захотел посмотреть, что и как. Юрий Николаевич Гальцев много занимается благотворительностью, выступает в тюрьмах, дает концерты, средства от которых направляются в помощь детским домам, на восстановление храмов. И сын пошел по его стопам.