Джастин Тимберлейк: Роман с Кейт Уинслет - моя большая актерская удача!

31 Янв. 2018 2018-01-30T20:29:10+03:00

Изменить размер текста: A A

«Колесо чудес» (в прокате с 8 февраля) выглядит встречей «Госпожи Бовари» Густава Флобера с пьесами Теннесси Уильмса. Действие фильма происходит в Нью-Йорке, где замужняя официантка Джинни (Кейт Уинслет) и ее взрослая падчерица Кэролайн (Джуно Темпл), скрывающаяся от мафии, влюбляются в одного и того же парня - пляжного спасателя Мики.

Роль Мики досталась Джастину Тимберлейку, которого у нас по инерции воспринимают скорее как поп-исполнителя, хотя в его резюме красуются фильмы Дэвида Финчера и братьев Коэнов. «Колесо чудес» в этом списке явно займет особое место - это, пожалуй, первый фильм большого режиссера, где Тимберлейк не просто торгует лицом, но становится равноправным членом блестящей актерской команды. Перед российской премьерой фильма Джастин ответил на вопросы «КП».

«Весь фильм как будто хожу голышом»

- Джастин, вы впервые сыграли в фильме Вуди Аллена. Помните, как он вас утвердил на эту роль?

- Я гостил в Теннесси у своей семьи, когда мне позвонили. Сказали, что Вуди хочет снять меня в своем новом фильме, и попросили приехать в Нью-Йорк. Я раньше никогда не встречался с Алленом, но он ведь легенда, поэтому ты примерно знаешь его методы - что обычно утверждение на роль у него происходит быстро и довольно буднично, что в нем нет ни грамма пафоса. Ну знаете, как это у нас бывает, когда тебе дают понять, что ты теперь избранный и дышишь золотым голливудским воздухом. Так что в общих чертах я себе представлял, чего ждать. Когда мы встретились, Вуди протянул мне две страницы монолога Мики, моего персонажа, и сказал: «Прочти сначала вот это, а затем мне просто хочется послушать, как ты говоришь». И все это с такой подчеркнуто любезной и скромной интонацией. Ощущения были сюрреалистические: я сижу напротив одного из главных американских режиссеров всех времен, у меня пять минут на подготовку монолога, который я раньше в глаза не видел. И это, черт возьми, текст самого Вуди Аллена! Я и потом, когда мне позвонили и попросили прочитать сценарий целиком, не очень верил в происходящее. Да и несколько месяцев спустя, уже в процессе работы над персонажем, постоянно нервно посмеивался.

- Там и правда было над чем посмеяться: один купальный костюм, в котором ваш персонаж красуется полфильма, чего стоит!

- Он теперь висит на самом видном месте у меня дома (смеется)! На самом деле я не подписывался говорить с вами о нижнем белье. Ладно, шучу. Мне, конечно, было немного непривычно ходить в нем целыми днями. То есть вроде бы все, как в других фильмах: ты заходишь в актерский трейлер, переодеваешься в костюм своего персонажа. Натягиваешь на себя его кожу. И в данном случае, скажу я вам, действительно было ощущение натянутой кожи. Будто большую часть времени ты разгуливаешь перед толпой людей голышом - настолько этот костюм тесный. Но это помогало почувствовать себя действительно другим человеком.

«Никакой неловкости в постельных сценах»

- Чем-то еще съемки у Аллена отличались от съемок у других режиссеров?

- Да всем! Все время, что мы делали фильм, он, например, ни разу не видел ни меня, ни Кейт Уинслет, ни Джуно Темпл вне наших образов. То есть он появлялся на съемочной площадке только в тот момент, когда мы уже были загримированы, а вокруг была воссоздана обстановка 50-х. Поэтому, кстати, все отмечают необычайную аутентичность «Колеса чудес».

- А если говорить о личном общении?

- Люди часто считают Аллена напыщенным и высокомерным. Но это не имеет ничего общего с реальностью. Он прямолинейный, искренний и честный - быть может, кто-то принимает за высокомерие именно это? Но честность - это именно то, чего я хотел. И для меня это оказалось главным доказательством, что не зря я боготворил Вуди еще до того, как мы лично познакомились. Он мне напомнил моего дедушку, которого я очень люблю. Во время съемок я постоянно чувствовал его заботу.

- В фильме вы крутите роман с Кейт Уинслет. Понравилось?

- Она фантастическая! Еще одна моя партнерша по «Колесу чудес» Джуно Темпл как-то сказала, что чувство юмора Кейт способно победить любую неловкость, которая возникает на съемочной площадке. И это действительно так. Поэтому если какая-то неловкость, во время постельных сцен, например, и была, то мы с ней быстро справились благодаря Кейт. Она задала этому фильму невероятно высокую планку, мне приходилось тянуться за ней. Но именно благодаря такому партнерству ты и сам постоянно совершенствуешься. Так что я считаю большой актерской удачей этот экранный роман с Кейт.

Со времен «Титаника» (1997 год) Кейт Уинслет, конечно, изменилась, но, по заверению критиков, сыграла в «Колесе» самую мощную и эмоционально-резонансную роль за последние 10 лет.Фото: кадр из фильма

СПРАВКА «КП»

Джастин ТИМБЕРЛЕЙК, американский актер и певец, родился 31 января 1981 года.

Отец Джастина был дирижером хора баптистской церкви, что предопределило интерес мальчика к музыке. В пятилетнем возрасте Джастин дебютировал на американском ТВ в шоу Star Search (что-то вроде заокеанского аналога «Утренней звезды»), где исполнял песни в стиле кантри. В старших классах стал участником еще одного популярного телешоу - «Клуб Микки-Мауса», который в конце 90-х стал бесперебойно поставлять звезд для американской эстрады. Участницей «Клуба Микки-Мауса» была, например, Бритни Спирс, чей роман с Тимберлейком в 1998 - 2002 годах стал темой номер один для мировых таблоидов.

Дебютный альбом певца в 2002-м получил две «Грэмми». Следующий альбом, вышедший в 2004 году, стал еще более успешным. Тогда же случился скандал во время выступления Джастина и певицы Джанет Джексон в прямом эфире. Тимберлейк случайно задел лиф платья Джексон, и миллионы зрителей увидели голую грудь певицы. И если популярность Тимберлейка после этого только возросла, то Джанет пуританская Америка и не простила - очень скоро она исчезла с экранов.

В 2005 году Тимберлейк начал карьеру актера - говорят, этому немало помогла его тогдашняя девушка Кэмерон Диас. В 2007 году Джастин порвал с Диас ради другой голливудской актрисы, Джессики Бил, на которой женился в 2012 году. В 2015-м у пары родился первенец.

5 лучших фильмов актера и певца

● «Колесо чудес»

● «Социальная сеть»

● «Внутри Льюина Дэвиса»

● «Очень плохая училка»

● «Секс по дружбе»