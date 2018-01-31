Приложения для смартфона, помогающие вести здоровый образ жизни

31 Янв. 2018 2018-01-30T20:42:26+03:00

- Так о чем там говорит мой смартфон? - О том, что вы хорошо обеспечены, а значит, я поднимаю цену на тренировки! Фото: Фотобанк Лори

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Хотите привести себя в порядок или просто укрепить здоровье? Поможет телефон! Сегодня специалисты создали много бесплатных приложений, которые подсказывают, как правильно следить за своими формами. Приводим самые популярные.

1. Учет воды

Про пользу воды писано-переписа-но. Выпивать в день, по версии врачей, необходимо 1,5 - 2 литра. Приложение Water Balance помогает достичь этого результата. Главное - помечать в смартфоне, что и когда пьете. Программа сама ведет учет и сравнивает показатели с нормой. Если цифры отличаются, на телефон придет напоминание.

Приложение учитывает, какие конкретно напитки вы употребляете: чай, кофе, сок или алкоголь. Ведь, скажем, алкоголь выводит воду из организма.

Похожие приложения: Water Check, Water Minder, Hydro.

Платформа: iOS, Android.

2. Худеем

Fat Secret - для тех, кто стремится питаться правильно и мечтает похудеть. В приложении есть дневник, куда вы записываете, что съели и в каком количестве. Программа показывает калорийность блюд, содержание белков-жиров-углеводов и дает советы.

Аналогичное приложение - Lifesum. Вы фиксируете еду, съеденную в течение дня, и вечером программа выдает общую картину: какая вредная пища попала в организм и что надо съесть, чтобы наладить работу кишечника. Есть в приложении и программы популярных диет. И если вы отклоняетесь от нормы, вам предложат индивидуальный план похудения.

Похожие приложения: iDukan, «Калькулятор калорий», «Состав продуктов».

Платформа: iOS, Android.

3. Шагомеры

Приложения, которые считают, сколько шагов вы прошли. Самое популярное - Шагомер ITO Technologies. Программа измеряет общий километраж, количество шагов, показывает скорость, с которой вы ходили, и ведет подсчет калорий, сожженных за время движения.

Есть и другие шагомеры. Интерфейсы этих программ на русском языке, устанавливаются они даже на старых версиях операционной системы.

Шагомеры работают за счет встроенного в телефон акселерометра. Это датчик, который отслеживает динамику движения смартфона. Поэтому о стопроцентной точности говорить не приходится. Дорогие устройства (например iPhone) отличаются высокой достоверностью показателей, а вот смартфоны китайского происхождения могут допускать неточности. Важную роль играет и положение телефона. Лучше всего, чтобы устройство находилось в кармане брюк. Ближе к ногам, так сказать.

Похожие приложения: Accupedo, Pacer, Runtastic Pedometer.

Платформа: iOS, Android.

4. Здоровый сон

Всем хочется спать правильно, но не у каждого это получается. Есть много приложений о сне, толку от которых мало. Пользователям просто дают очевидные советы. Например, как важно вечером расслабиться, послушать музыку. Банально.

Мы нашли приложение Sleep Better, которое на протяжении всей ночи отслеживает фазы сна по движениям тела в постели - глубокий сон или чуткий. А утром будит в самый благоприятный для пользователя момент. Работает программа опять же за счет акселерометра. Датчик реагирует на движения и фиксирует показания на графике. Погрешности, разумеется, есть. Все зависит от модели телефона.

Есть приложение, которое записывает ночные шумы. Будь это храп, ваши разговоры во сне или еще что-то. Называется программа Smart Alarm Clock. Утром на экран смартфона выводится статистика продолжительности сна и времени его нарушения. Если вас ночью будили - в графике все отразится, а сам шум можно будет послушать.

Похожие приложения: Jawbone Up, Sleep Cycle, Sleep Time.

Платформа: iOS, Android.

5. Только для женщин

Приложение Love Cycles помогает дамам контролировать график циклов. В момент начала месячных вы жмете кнопку, которая отсчитывает дни. Ну а дальше программа сама прогнозирует начало следующего цикла и определяет задержку, если она наступает.

Другое популярное приложение - Period Tracker. Здесь все данные можно занести прямо в календарь, отметить симптомы и эмоциональное состояние, а также добавить заметку.

А внутри приложения Pink Pad есть форум, где можно обсудить с другими участницами темы, связанные с женским здоровьем.

Платформа: iOS, Android.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

«Много вранья!»

- Сейчас пользователям смартфонов предлагается огромное количество приложений для здоровья. И далеко не все они реально полезны, - говорит программист Семен Шкилевич. - Самые эффективные - те, которые работают на основе введенных вами данных. Остальные будут показывать только примерные цифры. Так, в последнее время появилось много «детекторов лжи». Но у смартфонов нет для этого нужных сенсоров. Поэтому все подобные приложения врут! Многие разработчики указывают в описании мелким шрифтом, что их приложение создано для развлечения. То есть на деле бесполезно. Поэтому внимательно почитайте описание, прежде чем устанавливать программу, особенно если за нее просят деньги.

ОБЛОМ

Советуем удалить

Эти программы бесполезны

Алкотесты

Речь идет о приложениях «Алкометр», «Алкогольный калькулятор», «Не пью!». Разработчики уверяют, что программы способны подтверждать факт опьянения в промилле и прогнозировать время отрезвления. Ну сами представьте, как это может сделать телефон, не имея специального дополнительного устройства. Никак, правильно. Приложения показывают, мягко говоря, примерные результаты. И цифры практически всегда не совпадают.

Определитель спелости арбуза

Спелось арбуза сложно определить на глаз. Поэтому предприимчивые программисты разработали приложение Watermelon Prober, которое якобы должно угадать, можно ли есть лакомство или нет. Мол, чтобы не отравиться. Работает программа так: наводите смартфон на арбуз и стучите по нему. Программа анализирует звук и выносит вердикт. Как бы все это красиво ни звучало, программа бесполезная. Проверяли, не угадывает.

«Личный кардиолог»

Много од написано приложению Instant Heart Rate. Программа якобы измеряет пульс с помощью камеры мобильного устройства. Разработчики пишут, что пользователю нужно зайти в хорошо освещенное помещение, приложить указательный палец к линзе камеры - и через 10 минут на экране появится информация о пульсе и о работе сердца. Проверяли - это приложение не работает. Данные с тонометром расходятся кардинально. Да и, по отзывам пользователей, толку от этой программы никакого.