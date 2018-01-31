Курина рапсодия

31 Янв. 2018 2018-01-30T14:31:21+03:00

Курица, пожалуй, самый популярный продукт в домашней кухне. Стоит недорого, вкусна и нравится практически всем. Поэтому речь сегодня пойдут о ней, а вернее, о необычных блюдах, которые разнообразят домашнее меню

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Салат с ананасом

Если курицу не топить в майонезе и не зажаривать до черноты, то это диетический продукт. Добавьте к ней немного ананасов и овощи - и вот перед вами уже очень полезный, низкокалорийный салат для поддержания фигуры.

На 4 порции; 100 ккал/100 г

НАДО: 300 г отварного куриного филе · 2 свежих огурца · 300 г консервированных ананасов · 1 банка консервированной кукурузы · горсть свежего салата · 150 г натурального йогурта · 1 ч. ложка дижонской горчицы · 2 сваренных вкрутую яйца.

ГОТОВИМ:

1. Курицу, яйца, огурцы и ананас нарезаем кубиками и перемешиваем с салатными листьями и консервированной кукурузой.

2. Йогурт перемешиваем с горчицей и заправляем этой смесью салат. Даем настояться около 15 минут, затем подаем.

Куриные колбаски

Домашние куриные колбаски - это высший пилотаж. Только никому не рассказывайте, что они готовятся так просто. Пусть это будет вашим преимуществом перед теми, кто до сих пор покупает их в магазине.

150 ккал/100 г

НАДО: 0,5 кг куриного фарша · 0,5 кг свиного несоленого сала · 0,5 кг куриной печени · 1 большая луковица · 4 зубчика чеснока · 1 морковь · 3 ст. ложки крахмала · 2 ст. ложки манной крупы · 1 ст. ложка соли (без горки) · 0,5 ч. ложки черного молотого перца · 3 яйца.

Куриные колбаски Фото: фотобанк Лори, Fotolia/PhotoXPress.ru

ГОТОВИМ:

1. Сало, печень, лук, чеснок и морковь пропускаем через мясорубку и соединяем с куриным фаршем.

2. В фарш добавляем яйца, соль, перец, крахмал и манную крупу. Все очень тщательно перемешиваем.

3. Раскладываем фарш на пищевой пленке и заворачиваем, формируя колбаски.

4. Колбаски заливаем холодной водой и варим на очень медленном огне полтора часа. Затем остужаем, снимаем пленку и подаем.

Наггетсы

Домашнее всегда лучше покупного хотя бы потому, что вы достоверно знаете, из каких продуктов это приготовлено. Это касается и любимых многими наггетсов. Хватит их покупать в магазине, домашние - они гораздо вкуснее.

На 6 порций; 200 ккал/100 г

НАДО: 0,5 кг куриных грудок · 1,5 стакана несладких кукурузных хлопьев · 1 сырой белок · 50 г тертого сыра · по щепотке красного и черного молотого перца · 0,5 ч. ложки соли · 0,5 стакана кипяченой воды.

Наггетсы Фото: фотобанк Лори, Fotolia/PhotoXPress.ru

ГОТОВИМ:

1. Грудки нарезаем на небольшие кусочки.

2. Смешиваем хлопья, сыр, соль и перец.

3. Белок взбиваем вилкой и добавляем к нему воду.

4. Каждый кусочек курицы обмакиваем в воде с белком, затем в сухой смеси и выкладываем на застеленный фольгой противень.

5. Запекаем в разогретой до 200 °С духовке около 20 минут. Подаем с любым соусом.

Курица терияки

Разбавьте скуку будней. Приготовьте курочку в японском стиле. Тем более что сейчас зима и организму не мешало бы согреться.

На 8 порций; 100 ккал/100 г

НАДО: 1 кг куриных голеней · 120 г соевого соуса · 4 ст. ложки яблочного уксуса · 3 ст. ложки коричневого сахара · 1 ст. ложка крахмала · 1 ст. ложка тертого корня имбиря · 3 зубчика чеснока.

Курица терияки Фото: фотобанк Лори, Fotolia/PhotoXPress.ru

ГОТОВИМ:

1. Сначала готовим соус терияки:

соединяем соевый соус, яблочный уксус, сахар, тертый имбирь и мелко рубленный чеснок. Ставим на небольшой огонь и доводим до кипения. Отдельно разводим крахмал в небольшом количестве воды и тонкой струйкой вливаем в соус. Когда смесь загустеет, снимаем с огня.

2. В противень для запекания выкладываем куриные голени и заливаем их соусом терияки.

3. Запекаем в разогретой до 200 °С духовке 25 - 30 минут.