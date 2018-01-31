Зачем янки «спалили» Чубайса, не включив его в «кремлевский доклад»

31 Янв. 2018 2018-01-31T18:30:27+03:00

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Ну, вот и дождались мы пресловутого реестра «российских врагов Америки», вокруг которого столько шума было в последние недели и месяцы.

Все с придыханием ждали сенсационных разоблачений, неминуемой после публикации срочной заморозки, а то и конфискации зарубежных капиталов фигурантов…

Синодик огласили. Небеса не разверзлись. Похоже, американская гора родила мышь. Какие ж они тупые, эти янки, злорадствуют умные блогеры и политологи. И стоило целых 180 дней корпеть над «Кремлевским докладом»? 210 человек с официальных сайтов Кремля, правительства РФ и российского списка Форбс любой оформит на коленке… «Этот список редакция «Эха Москвы» могла бы составить за 20 минут, - иронизирует в прямом эфире главред главной оппозиционной радиостанции России Алексей Венедиктов. - За 15, за 14…»

А главное, новых санкций против этих россиян вводить не предполагается.

ГЛАВНАЯ РОССИЙСКАЯ СКРЕПА

Народ увлекся захватывающей игрой « Кого янки НЕ включили в «кремлевский доклад». Составляются списки «непопаданцев». На первом месте, кто бы сомневался, Чубайс. Его отсутствие отметили патриоты, православные, либералы. «Судя по стёбу в сети, Анатолий Борисович остаётся главной российской скрепой,» - шутят блогеры. Эмоциональнее всех о брате-демократе выразился в Твиттере главный наш оппозиционер Алексей Навальный: « Какой-то прямо Каганович нового времени. Успешно проходит любой транзит власти: СССР-Ельцин-Путин-Медведев-Путин. И только богаче становится».

«Понимаю, что виноват! – срочно покаялся Анатолий Борисович в Фейсбуке. - На этот раз в том, что не попал в число «врагов США». Лихорадочно ищу оправдания. Вот: все-таки у нас тоже вполне приличная компания.» Непонятно только, какую приличную компанию он имеет в виду. Родное Роснано или коллег либерального толка, не попавших вместе с ним в «кремлевский доклад»? Бывшего министра финансов Алексея Кудрина и главу ЦБ России Эльвиру Набиуллину.

Народ в Сети гогочет. Ну, тупые янки, запалили Чубайса и других своих ценных агентов. Все с ними теперь ясно. Смех смехом, но экономист Михаил Хазин суров: «Все люди, не вошедшие в этот список, должны быть немедленно уволены как агенты влияния. Возможно, арестованы по какой-то политической статье как враги народа.»

Я тоже, признаюсь, не люблю Чубайса. И немало критических статей ему посвятил в «Комсомолке». Но встает вопрос – почему янки должны включать его в проскрипционный список? Составителей доклада поставили в жесткие рамки: дать Конгрессу перечень олигархов с личным активом от $1 млрд. и главных политических фигур России. Янки посмотрели российский список Форбс, у кого состояние миллиард и выше. Таких набралось 96 человек. Всех чохом и записали. Независимо от мест обитания, политических пристрастий, близости или отдаленности к Кремлю. Даже сбежавший «за бугор» в начале века из-за кипы уголовных дел «водочный король» Шефлер попал в переплет, к изумлению многих. Хотя в Россию с тех пор глаз не кажет. Главное – свой миллиард имеет. У Чубайса миллиарда баксов нет. Официально. Так что здесь он перед американским Конгрессом чист.

К «главным политическим фигурам России» тоже не относится, поскольку в Кремле, правительстве давным-давно не работает. И в значимых руководителях принадлежащей государству структуры тоже не числится. Хотя некоторые эксперты и называют его главой госкорпорации. Увы, это устарелые данные, ребята. «РОСНАНО уже давно не госкорпорация, - утверждает Чубайс, - а Группа компаний, включающая в себя Акционерное общество, Управляющую компанию и Фонд инфраструктурных и образовательных программ.»

Еще в 2011 году Анатолий Борисович сумел реорганизовать госкорпорацию . Так что извините, взятки с него гладки.

По этой же причине, полагаю, формально не попал в «доклад» и видный либерал Алексей Кудрин. В списке Форбс не фигурирует, в Кремле, правительстве не работает. А что люди про его большое влияние на Кремль судачат, это к докладу не пришьешь. Своя закавыка и у Набиуллиной. ЦБ официально не зависит от Кремля, правительства. Независимы в России по закону и ЦИК, Верховный, Конституционный суды. Поэтому их главы, как и Набиуллина, тоже не фигурируют в докладе.

Конечно, авторы доклада могли бы поступить не по закону, а по совести, к чему их скоро лично призовет наш кандидат в президенты Ксения Собчак, готовящаяся к поездке за океан. Она назвала кремлевский список очень странным. Но, полагаю, список был так составлен сознательно. Чтобы устроить раздрай в российской элите. Пусть «попаданцы» смотрят с подозрением на того же Чубайса, Кудрина, Набиуллину сотоварищи. Вдруг они действительно «агенты», предатели, враги народа? Не зря же проскочили сквозь сито Минфина…

А что ненароком вашингтонский обком «спалил» своих московских агентов, как шутит народ, то это тоже может быть вполне сознательно, а не по причине заокеанской тупости. Да, того же Чубайса народ давно считает агентом влияния США. Но год назад состав вашингтонского обкома сменился. С демократического на республиканский. Помню, как в январе 17-го Чубайс стращал, дескать, абсолютное большинство участников Всемирного экономического форума в Давосе испытывают ужас от глобальной политической катастрофы после избрания Дональда Трампа президентом США. (Между прочим, в нынешнем январе Давос встречал американского президента аплодисментами). Когда же прошлым летом Трамп объявил о выходе США из Парижского климатического соглашения, Чубайс обвинил американского президента, что он повел Штаты в сторону стран-изгоев.

И что, будет Трамп беречь такого московского «агента» США? Не забывайте, что злополучный доклад Конгрессу готовило его ведомство. Оно и вносило фамилии. Это касается также Кудрина и других лояльных Вашингтону высокопоставленных либералов. По словам Михаила Хазина, они долгие годы работали с вашингтонскими глобалистами в связке с правящей демократической партией. Республиканец Трамп – националист. Наши либералы лишились теперь заокеанской «крыши», считает Хазин. Недаром министра –либерала Улюкаева арестовали после победы Трампа. Раньше, при Обаме, его тронуть не могли…

Так что, повторяю, республиканцы из вашингтонского обкома могли «спалить» не попавших в «кремлевский доклад» либералов сознательно.

ЗАСАДА ВПЕРЕДИ

Впрочем, есть в этой громкой истории одна загогулина, как выражался Ельцин.

210 фамилий высокопоставленных российских чиновников, руководителей госкомпаний, олигархов, против которых вроде бы не вводится новых санкций – лишь ОТКРЫТАЯ часть доклада.

Выдержав небольшую паузу, министр финансов США Стивен Мнучин, чье ведомство отвечало за составление доклада, уже объявил, что новые санкции Вашингтона обязательно последуют. О них, дескать, речь в засекреченной части. Вот она, главная засада! Какие будут санкции, когда, против кого, хитрый Мнучин не уточнил. Сославшись на секретность. Лишь намекнул, что закрытая часть состоит из десятков страниц и, как он надеется, со временем ее тоже опубликуют. Остается гадать, какие фамилии содержатся в секретной части. Известно лишь, что там фигурируют россияне с капиталом менее одного миллиарда баксов. Возможно, дублируются некоторые фамилии из первого списка. Наверняка туда поместили и данные об имуществе, капиталах детей, супругов, родителей и других ближайших родственников «кремлевских» чиновников, олигархов, которые финансовая разведка США должна была по закону о санкциях собрать для «кремлевского доклада». Не удивлюсь, если в закрытой части окажутся и Чубайс с Кудриным…

ПОЛНЫЙ ТЕКСТ "КРЕМЛЕВСКОГО ДОСЬЕ" НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

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Георгий БОВТ

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