Чем обернется для России "список врагов США"

30 Янв. 2018 2018-01-30T20:12:02+03:00

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1. Что такое "кремлевский доклад" и зачем его приняли?

2 августа 2017 года Дональд Трамп подписал закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций". Документ предписывал в течение 180 дней составить перечень "российских чиновников, олигархов и окологосударственных структур". И вот срок истек, Госдеп представил Конгрессу "кремлевский доклад", который может стать основанием для введения нового пакета санкций против ряда российских компаний, бизнесменов и официальных лиц. При этом официальный представитель Госдепа Хизер Нойерт заявила, что введение санкций может и не потребоваться.

На данный же момент в документе прямо говорится: это список ключевых для российской экономики физических и юридических лиц, никакие санкции на них не распространяются. Ну, кроме тех, кто уже ранее попал во всевозможные черные списки.

На сайте минфина США опубликован отнесенный к несекретной части доклада список из 210 россиян, которые являются кандидатами на включение в другой, санкционный список. 96 человек из него составляют отдельный "список олигархов". Среди фигурантов - крупнейшие предприниматели: Алишер Усманов, Роман Абрамович, Сулейман Керимов, Олег Дерипаска, Михаил Прохоров и другие. В список высших чиновников вошли: премьер-министр Дмитрий Медведев и все министры правительства РФ, спикеры Совета Федерации и Госдумы Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, все полпреды президента РФ в округах, руководство Администрации президента, включая его пресс-секретаря Дмитрия Пескова, директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин и другие (полный перечень смотрите здесь).

- Формально бизнесмены в списке ни в чем не обвинены, они всего лишь знакомые Путина, но в реальности любой западный банк и другая структура будут бояться иметь с ними дело. В любой момент они могут быть объявлены врагами американского государства, на них могут быть распространены санкции, и кредиторы окажутся в тяжелом положении. Надо посмотреть, кто из олигархов не попал в список, - это может быть признаком как вербовки, так и желанием скомпрометировать человека, - прокомментировал доклад в эфире Радио "Комсомольская правда" директор Института проблем глобализации, экономист Михаил Делягин.

- Несмотря на то, что конкретных санкций в отношении физических лиц объявлено не было, само обнародование справочника "кто есть кто в России" носит сигнальную функцию - эдакий меч, который занесен для удара и может быть пущен в ход. Складывается впечатление, что в США взяли паузу, - отмечает политолог Антон Хащенко.

- Перед нами "последнее китайское предупреждение" из Вашингтона: не поменяете свою политику - будет больно. С другой стороны, и российские олигархи из "списка минфина США" - люди неглупые. Все, кто реально опасался потерять зарубежные активы из-за похолодания с Западом, давно перевели их в другие юрисдикции. Необязательно в Россию - новой безопасной гаванью могли стать Дубай, Гонконг, Сеул, - считает американист Ярослав Левин.

2 августа 2017 года Дональд Трамп подписал закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций".Фото: REUTERS

2. Что может быть в секретной части?

- Отчет должен иметь гриф секретности, разрешающий его публикацию, однако может иметь засекреченное приложение, - говорится в документе.

В открытом списке отсутствуют близкие родственники, хотя неоднократно сообщалось, что составителям доклада было вменено в обязанность рассказать об активах их близких. Помимо семейной информации в секретной части могут быть и другие фигуры - люди, которые занимают менее высокие должности и имеют состояние меньше миллиарда долларов.

3. Почему нет главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной, председателя Счетной палаты Татьяны Голиковой, главы "Роснано" Анатолия Чубайса?

- В соцсетях стало модным обсуждать, что люди, которых нет в списке, неблагонадежные. Странная логика. Того же Чубайса нет по той причине, что "Роснано" никакой деятельности не ведет, - ответил американист Дмитрий Дробницкий.

4. Почему доклад сделан так примитивно и на это понадобилось целых 180 дней?

- Вы будете смеяться, но первая часть списка минфина США практически полностью повторяет раздел о руководстве на сайте Кремля в том же порядке, - отмечают пользователи соцсетей.

- Федеральное казначейство США предоставляет в разрешенном к публикации отчете перечень главных политических фигур и олигархов РФ, а также российских окологосударственных структур, в соответствии с их близостью к российскому режиму и величине их финансовых активов, - объясняется в самом докладе.

- Список олигархов просто скопирован из рейтинга журнала Forbes, что ярко иллюстрирует качество его подготовки. Возможно, это такая имитация бурной деятельности - показать оппонентам внутри и извне страны, что Белый дом знает врагов в лицо и готов нанести сокрушающий санкционный удар. Но как-нибудь потом, - полагает обозреватель информационно-аналитического портала "Сонар-2050" Евгений Супер.

К слову, о халтурной подготовке свидетельствует и следующий любопытный эпизод: Олег Будургин, включенный в "черный список" как глава "Россетей", ушел с этого поста еще в прошлом году. В сентябре 2017 года его сменил Павел Ливинский, но в докладе его не оказалось.

Глава "Роснано" Анатолий Чубайс избежал попадания в "санкционный список".Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

5. Каковы последствия? Побегут ли олигархи на Запад или наоборот сплотятся?

- Никаких последствий для людей, чьи имена есть в этом списке, ожидать не нужно, - уверен директор программы "Экономическая политика" Московского Центра Карнеги Андрей Мовчан. - ЦРУ выполняло получение Конгресса. Для этого они из старого журнала Forbes за 2015 год перепечатали список богатейших людей России, плюс из открытых источников взяли фамилии членов правительства и администрации президента. В преамбуле к документу прямо говорится, что попадание в этот список ни на что не влияет и этим людям ничего не грозит.

- Американцы отказались, по крайней мере, от введения прямых санкций, которые предусмотрены их законом. И это уже очень большое облегчение по сравнению с тем, что ожидалось. Вырастут государственные ценные бумаги, укрепится рубль, приподнимется фондовый рынок, - прогнозирует Михаил Делягин.

- Это давление на западный бизнес, чтобы минимизировать сотрудничество с людьми из списка, это попытки посеять раздор в элитах, настроить российский бизнес против руководства страны, создать накануне выборов напряжение. Но, как и в случаях с предыдущими списками, те цели, которые ставит перед собой Вашингтон, не будут достигнуты. И Россия не только успешно справится с новыми вызовами, но и станет в результате этого сильнее, а российская элита станет более сплоченной, - говорит ведущий эксперт Центра актуальной политики, американист Виктор Олевич.

6. Чем ответить России?

- Россия должна жестко отреагировать на публикацию, однако необязательно симметрично, - предлагает глава Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. - К этому нас и толкают представители нынешней американской элиты, переводя противостояние на новый уровень. Сам список, куда вошло практически все руководство России, не только подрывает возможность дальнейшего диалога, но и ставит российско-американские отношения на грань разрыва.

- На сам закон, в рамках которого и появился этот список, мы уже отреагировали летом высылкой американских дипломатов. Отвечать на него как-то дополнительно не нужно, - считает Дмитрий Дробницкий.

ОФИЦИАЛЬНО

У Кремля пока больше вопросов, чем ответов

- Публикация беспрецедентная. С одной стороны, огромное количество в тексте оговорок относительно того, что никоим образом это не является санкциями или ограничениями, но, с другой стороны, предание публичности такого максимально возможного списка просто всего и вся, наверное, потенциально может наносить ущерб и имиджу, и реноме, и нашим предприятиям, и нашим предпринимателям, и нашим политикам, и членам руководства. Поэтому необходим анализ, - отреагировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. - Не первый день мы живем в условиях достаточно агрессивных проявлений в наш адрес, поэтому здесь не нужно предаваться эмоциям. Нужно все понять, а потом уже сформулировать позицию. Если вы прочитаете текст и заголовок этого документа, то все это делается в соответствии с законом о противодействии врагам США. Де-факто вся эта группа лиц названа врагами США. Вот это подход, это заявление. Вся эта публикация связана с тем, что трудно пока ее понять, поэтому предстоит изрядно поработать, чтобы понять какую-то мотивацию, причину включения, невключения. Пока вопросов больше, чем ответов.

РЕАКЦИЯ

- Внесение в подобный список руководства нашей страны, включая премьер-министра, нельзя назвать никак иначе, как грубейшим вмешательством во внутренние дела суверенного государства. Господа, не вам решать, кто будет руководить страной. Это будет решать наш народ, - обратилась к авторам доклада спикер Совфеда Валентина Матвиенко. - Сами американцы проговорились, что это недобросовестная конкуренция, торговая война, попытка выдавить Россию с энергетических рынков, с рынка вооружений. Это попытка сдержать ее экономическое развитие и растущее в мире политическое влияние.

- Какие только санкции ни придумывали против нашей страны, начиная с 2014 года. Они не привели ни к изменению политического курса нашей страны, ни к ослаблению ее суверенитета, ни к внутреннему разобщению. Новые санкции против России приведут к еще большей консолидации общества. Новые ограничения нанесут существенный ущерб интересам европейского бизнеса, - подчеркивает председатель Госдумы Вячеслав Володин.

МНЕНИЯ

Сергей Самуйлов, руководитель центра исследований внешнеполитического механизма США:

- Вы очень хорошо думаете об американцах, если считаете, что они как-то серьезно и глубоко подошли к вопросу составления этого списка. Серьезно, они весьма невежественные и поверхностные люди - особенно в отношении нашей страны. Они мало о ней знают, но разбираться не хотят. Я могу предположить как составлялся этот список. Трамповцы скопировали список правительства, администрации президента. Заглянули в Форбс, включили всех долларовых миллиардеров. Думаю, он составлялся пару часов не больше. Ну, кого-то пропустили. Бывает. Может просто забыли или подумали: "мелкая сошка". В Госдепе, между прочим, есть свое разведывательное управление. И вот, если бы оно развернула проверку иностранных счетов российских чиновников в американских банках - вот это был бы настоящий санкционный список. А здесь - для отвода глаз. Чтобы наши чиновники и бизнесмены напугались, а Конгресс - порадовался.

Сергей Хестанов, экономист:

- Формирование санкционных списков всегда ведется очень формально. Это можно было наблюдать еще во времена СССР, сейчас история повторяется. Я думаю, не стоит искать логику в решении американского Минфина. Просто потому, что данный список - не последний и уж точно не окончательный. Возможно, некоторый люди оказались "за бортом", чтобы было куда этот список расширять. А то дальше запугивать буде просто неинтересно. Анализировать состав участников можно будет примерно через год, да и то, если какие-то санкции вступят в силу. Пока это просто хаотичный список фамилий, составленный, я подчеркну, весьма формальным образом.

Руслан Гринберг, научный руководитель Института экономики РАН:

- Думаю, американцы руководствовались собственной симпатией или антипатией при включения человека в список. Например, Татьяна Голикова, глава Счетной палаты, у нее имидж борца с коррупцией. Они ее не тронули. Эльвира Набиуллина - вообще любимица Запада. Они ее часто хвалят за грамотную монетарную политику. К Кудрину и Чубайсу у них тоже симпатии имеются. Это те люди, которых принято считать приверженцами либеральных ценностей в России.

Максим Чирков, доцент кафедры политэкономии МГУ:

- Я вообще в этом списке не вижу никакой логики. Не думаю, что Набиуллину и Голикову не включили в список, потому что формально их ведомства не управляют правительством. Американцы прекрасно понимают, что автономность таких учреждений весьма условна. Могу только предположить, что людей, которые непосредственно отвечают за финансовую сферу не тронули, чтобы не нагнетать напряжение вокруг американских облигаций, например. ЦБ владеет ими в достаточном количестве, чтобы создать панику на американских рынках при угрозе распродажи.

ПОЛНЫЙ ТЕКСТ "КРЕМЛЕВСКОГО ДОСЬЕ" НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

КСТАТИ

Ошибка "кремлевского досье": включенный в санкционный список США Олег Бударгин ушел с поста главы "Россетей"

Включенный в «черный список» как глава «Россетей» Олег Будургин ушел с этого поста еще в прошлом году. В сентябре 2017 года на этой должности его сменил Павел Ливинский (подробности)

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- Российские друзья Америки с надеждой караулили этот список. Советчики Госдепа, которые бегают два раза в неделю из Москвы в Вашингтон, были уверены, что там прислушаются к их подсказкам и введут жесткие санкции в отношении всех, кто любит и ценит нашу страну, сделают так, чтобы полностью изолировать от внешнего мира Россию. Я и раньше по этому поводу приводил, перефразируя, одно высказывание чеченского писателя, что "Россия не Суэцкий канал и Госдеп не Голда Мэир, чтобы он по своему усмотрению открывал и закрывал ее", - написал глава Чечни (подробности)

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Почему в «черном списке» США нет Чубайса и Набиуллиной

Георгий БОВТ

С одной стороны, «черный список» чиновников и бизнесменов, близких к власти, оказался больше, чем предполагалось. 210 человек, из них 96 бизнесменов, остальные - чиновники и главы госкорпораций. С другой стороны, впечатление, что составители списка не очень заморачиваюсь такой проблемой, как действительная близость того или иного фигуранта к власти и его способность влиять на принятие важнейших решений. (подробности)