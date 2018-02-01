Дневник трижды мамы: ”Ваня прекрасно орудует вилкой, а Фёдор обожает обниматься”

1 Февр. 2018 2018-01-31T20:15:46+03:00

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См. предыдущие части.

Ваня

- Люстра, сынок! Это люстра. Люстра. Люстра. Да-да, люстра. Лю-ю-ю-с-т-ра-а-а!

- Сынок, это опять люстра, как и вчера, и позавчера. Люстра. Люстра. Мальчик, ты не мог бы показать на что-нибудь другое? Вот молодец! Это стена, сынок! А это – телевизор. О, боже… Это люстра, детка.

Второе любимое Ваничкино слово – “пятнышко”. Он его выучил довольно быстро, обнаружив изъян на побеленной, бетонной стене. Чёрное пятно неустановленного происхождения, размером с копеечную монету. Разбуди мальчика ночью, спроси про пятнышко – подскочит и пойдёт покажет. Запало оно ему в неокрепшую душу.

Иван с соплёй наперевесФото: Анастасия АКСЯНОВА

Сотню раз, не меньше, самый маленький из Аксянов тыкает пальцем во всевозможные предметы, и требовательно интересуется «Тё?» («Что?» – Прим. переводчика). Копит знания, чтобы однажды заговорить пулемётной очередью, прошив меня своей детской мудростью навылет.

Иван АксяновФото: Анастасия АКСЯНОВА

Этот ребёнок соглашается целовать только папу. Зато сразу сериями, доводя отца до свинского хрюканья – от удовольствия и потехи. Ваня любит взять какую-нибудь интересность и забиться в угол, у батареи, чтобы в тишине и покое изучать детали. Ни Маргарита, ни Фёдор к этому не склонны. А ещё Ваня прекрасно орудует вилкой, что характерно – по назначению.

Самый любознательный из троих, Иван быстро усвоил, что яростный крик и шмякание всей тушкой об пол – эффективный способ привлечь к себе внимание. Не факт, что получишь желаемое (маму попробуй перегни), но уж как минимум отвлекутся родители от других детей или взрослых дел. Крик у мальца громкий, переходящий в рык.

Братские эмоцииФото: Анастасия АКСЯНОВА

Выражение лица соответствующее: звериный оскал, покрасневшие щёки. Сжатые кулачки: «Эй, ты! Немедленно смотри на меня и делай так, как я хочу!» Я не удивлюсь, если однажды, ударившись об линолеум, мальчишка перекинется волчонком. Весело запрыгает на четырёх лапах и покусает нас всех за попы.

Шкодный ИванФото: Анастасия АКСЯНОВА

Гляделки. Ванадий обожает стрелять глазами. Идеально, если из-за угла. Выглянет, поймает мой взгляд и с хохотом отдёргивает голову – спрятался. Может и рядом сидеть, резко отворачиваться и поворачиваться обратно. Если настроение особенно игривое, на очередной встрече глазами, Ваня подскакивает и на четырёх костях улепётывает в соседнюю комнату. Счастье его будет полным, только если я старческой походкой последую за ним, причитая «ой, поймаю, поймаю, поймаю».

Утащить в утренней суете три пары колготок, приготовленных для садика и со смехом бегать от меня по хате – это тоже про самого маленького из троих.

Не смотря на такие яркие проявления характера и свойственное парню озорство, он в целом миролюбив и послушен.

Попробуй угадай, кто есть ктоФото: Анастасия АКСЯНОВА

Фёдор

Основателен, последователен. Консервативен в привычках. Шёпотом умеет сказать «Папа», но вслух только изредка орёт панибратское «Баба!». Очень напоминает мне того мальчика из анекдота:

«У родителей сын семь лет не разговаривал. Они и свыклись с мыслью, что ребёнок родился немым. И вот сидят они, обедают. Вдруг сын ни с того ни с сего:

— Суп пересолен.

Родители, поражённые:

— Сынок, ты разговариваешь?! А раньше-то чего молчал?

— А раньше всё нормально было.»

Фёдор АксяновФото: Анастасия АКСЯНОВА

Главный любитель поспать. Просыпаясь, часто орёт, как разбуженный зимой медведь – что-то держит его в мире снов, не хочет отпускать. Возможно, он там повелевает всем сущим, а при пробуждении – бряк! – приходится обратно становиться неумелым младенцем, полностью подконтрольным всевозможным, не самым умным, взрослым. Есть от чего слёзы лить. Существует также менее фантастическая версия, что Теодорка более других детей склонен отлежать себе конечность и выть от покалывающей боли, пока не отпустит.

Федя в садикеФото: Анастасия АКСЯНОВА

«Помидором», как выяснилось, я назвала не того пацана. Красных овощей Фёдор не уважает – к радости Ванадия, уплетающего томаты, презрев мясо и гарниры. Медвежуть Тедди, стоит потерять бдительность, далеко зашвыривает столовые приборы, предпочитая есть руками. Так надёжнее, быстрее, а главное лучше получается цапнуть ровно столько, сколько поместится в ротишко. Пальчиками гораздо ловчее можно утрамбовывать во рту макароны, распределяя промеж них котлету, для наилучших вкусовых ощущений. Федя не обижается на мои укоры и увещевания «Малыш, руками есть некрасиво, давай учиться есть ложкой». Послушно берёт прибор в руку, ест. Радуется, что угодил. Ему это важно. Иной раз вцепится зубами в ложку и нарочито вытягивает её изо рта – смотри, мамка, как я стараюсь!

Федя с самых первых дней более всего во мне нуждался. Чаще других кричал, требовал присутствия. Как только научился держать голову и мало-мальски орудовать руками, стал брать меня за лицо и пытаться проглотить, хотя бы частично: нос, подбородок. Вместе с первыми зубами Федина любовь получила новый способ выразиться, в основном – бесконечными укусами. Я вся была в синяках: руки, ноги. Как есть – жертва домашнего насилия. К полутора годам научился целоваться. Поцелует – отстранится посмотреть в глаза. И снова поцелует.

Пацифист. Не раз пострадавший за свою миролюбивость. Двое других частенько отнимают у Теодорки игрушки и еду. В драки парень предпочитает не вступать, сидит и горько плачет. А двоим другим-то что? Разве что Маргарита подойдёт, погладит по голове. Если будет в настроении. Но игрушку, конечно, не отдаст. Может ещё от щедрот своих, Маргаринских, носок не первой свежести из заначки под диваном вытащить, и вручить Фёдору в качестве утешения. Ни разу не срабатывало. Но зато Рита собой всегда страшно довольна.

Федя терпеливее и успешнее брата с сестрой орудует «Лего». У Ивана совершенно нет никакого терпежу – с криками он расшвыривает все детали по углам. Брат сначала пытается как-то заниматься свои делом под обстрелом, потом окончательно расстраивается и начинает ныть – на ручки! Кому понравится, что то и дело прилетает пластиковой деталью в голову.

Всегда готов поделиться со мной кусочком, даже если это такая любимая вкусняшка, от которой есть опасность проглотить язык. Даже тогда сын всегда откликнется на мою просьбу, рефлекторно открывая и закрывая ротишко, наблюдая за тем, как я откусываю. Добрый малыш, с толстыми пяточками. Меньше других любит долго сидеть в ванной. Больше – обниматься.

Отзывается также на прозвище «Винни-Пух» - получил его за умение застревать в самых неожиданных местах. Например, между рейками уличной лавки. Подозреваю, что с умыслом.

Умеет, как Штирлиц, уснуть где угодно, если организм требует отдыха. Место роли не играет, шумовая обстановка – тоже. Очень нужный навык, я считаю. Мне бы такой!

Федя способен уснуть где угодно, даже если за окном - АпокалипсисФото: Анастасия АКСЯНОВА

Продолжение следует.

См. предыдущие части.