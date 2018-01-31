31 Янв. 2018 2018-01-31T16:44:50+03:00

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В самое ближайшее время российской экономике грозит кадровый голод, уверены эксперты ФРИИ. Для развития цифровой экономики понадобятся почти 2 миллиона IT-специалистов — разработчиков, аналитиков, сисадминов, дизайнеров и маркетологов. Но взять их неоткуда: вузы и колледжи просто не способны подготовить такое количество квалифицированных работников.

- Сегодня доля ИТ-специалистов составляет 2,4 процента от всего занятого населения. Для сравнения: в США, Германии и Великобритании этот показатель вдвое выше — 4,3 процента. Чтобы достичь этой планки, бизнесу, государству и образовательным организациям необходимо уже сегодня пересмотреть подход к формированию человеческого капитала, — говорит Вадим Малыч, заместитель директора по образовательным проектам ФРИИ.

В ближайшие 10 лет России понадобится 2 миллиона айтишников

По подсчетам экспертов, чтобы покрыть будущие потребности экономики, вузам и колледжам нужно выпускать почти 100 тысяч айтишников ежегодно — это в два с лишним раза больше, чем выпускается сейчас. Причем, непосредственно разработкой ПО занимается лишь небольшая часть из них, а остальные — это сисадмины, аналитики, консультанты и архитекторы сетей.

Не все выпускники IT-специальностей идут работать по своему профилю

Кроме того, далеко не все выпускники IT-специальностей идут работать по своему профилю. По данным ФРИИ, почти 39 процентов выпускников в итоге меняют карьеру.

- Обучение в вузах и колледжах редко соответствует реальным потребностям рынка труда, а у выпускников часто нет практического опыта, - рассказывает Вадим Малыч. - Школьники же зачастую выбирают специальности неосознанно, без учета своих склонностей и спроса работодателей, а сами студенты не понимают, какие направления актуальны. Поэтому пока процент тех, кто учится в университетах "ради корочки", остается довольно высоким.