Идеолог «цветных революций» умер, но дело его живет

31 Янв. 2018 2018-01-31T20:50:07+03:00

Этот человек был нам явно не друг. Но и не враг: он только сформулировал свои 198 методов ненасильственного свержения власти

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И вот этот день настал – 90-летний американский профессор Джин Шарп – отправился в путешествие в вечность. Шесть лет назад, когда мы с ним встречались в Бостоне, он уже был очень плох и передвигался с трудом. Но мозг его был в абсолютном порядке: он помнил поименно всех своих учеников, защищался, иронизировал, спорил, и обаял меня своим умом до такой степени, что в конце интервью я почти была его адептом. Потом, добираясь к отелю с его испаноговорящей бостонской окраины, по которой ветер гонял мусор, я еще приходила в себя, перебирая в уме все скроенные по его лекалам «цветные» революции: Украина, Киргизия, Грузия, опять Украина. Одинаковые постановочные кадры, на которых девушки несли солдатам цветы, а юноши пели песни и размахивали ленточками, слетали с дневника памяти , как листья осенью – и гипноз потихонечку отходил. Этот человек был нам явно не друг. Но и не враг: он только сформулировал свои 198 методов ненасильственного свержения власти, но сам революции, конечно, не устраивал. Адольф Гитлер, впрочем, тоже не выбивал табуретки из под ног повешенных и не открывал задвижки газовых камер…

Итак, Джин Шарп: родился в Балтиморе, степень магистра по социологии получил в Университете штата Огайо, 9 месяцев провел в тюрьме за то, что отказался участвовать в войне в Корее. Про свою семью ничего не рассказывал: когда я пыталась у него выяснить хоть что-то про его родителей, дабы понять – под чьим влиянием формировались его взгляды – аккуратно ставил меня на место, говоря, что это-де относится к советским приемам в журналистике… Докторскую защищал в Оксфорде. Написал несколько книг, переведенных на множество языков, одна из которых – «От диктатуры к демократии» стала учебником для диссидентов 20 и 21 веков. Основал институт Альберта Эйнштейна, который в реальности представлял из себя две крохотные комнатки, заваленные бумагами почти до потолка. Жил в этом же доме в квартире на верхнем этаже. На два интервью, каждое из которых занимало по продолжительности 2 часа, согласился легко… На всех фотоснимках в последние несколько лет был одет одинаково: в неновую зеленую рубашку. Не от бедности. Просто ему было уже все равно, а никаких женщин, способных за ним присмотреть, там не проглядывалось. Денег особых, впрочем, он, похоже, тоже не нажил: только четырехэтажный небольшой дом на окраине Бостона, хотя в спонсорах его института числились Фонд Форда и Международный республиканский институт, директором которого является Джон Маккейн. За авторство столь успешной теории, которые последние полвека помогали смещать неугодных Западу правителей, могли бы заплатить и побольше…

«Я не заслуживаю никакой оплаты, поскольку правительство США моей методикой не пользуется. Они устроили экономический бойкот - Кубы, например. Но это то, что используется уже сотни лет. Это не я придумал. Чтобы сменить власть в Ираке, призвали на помощь военных, а не меня..», - рассказывал он в интервью.

О чем мы с ним говорили? О революциях, конечно. Меня прежде всего интересовала Прибалтика, «освобождение» которой он считал делом своих рук, и очень этим гордился. Сначала он меня немного «потроллил», утверждая, что делу революции учился у русских (он и правда в молодости был убежденным троцкистом). А потом по-настоящему шокировал. «Надо же, как вышло – мы с вами, господин Шарп, в начале 90-х ходили по одним улицам и не встретились. Я жила в Прибалтике, а вы туда приезжали…», - ласково пела ему я. А он и говорит: «Да ничего подобного. Я не в Таллин, Ригу и Вильнюс приезжал, а в Москву. Мне там снимали зал чуть ли не в академии наук, туда приезжали представители Прибалтики и я их учил, как разваливать страну изнутри». Вот тут я, как говорится, и села на пол. Что угодно можно было предположить, но только не это: нож в спину от своих же сограждан, которые руками профессора Джина Шарпа разрушили страну и обеспечили нам бесславные девяностые…

Он, как человек чрезвычайно умный, мою реакцию заметил. И, конечно, обернул в свою пользу: «Это хорошая шутка! Вы думаете, я один мог развалить империю, самую большую страну в мире, с миллионами людей, огромной бюрократией, КГБ и армией? Это ерунда! И они приписывают это мне, старичку? Я даже ходить не могу без чужой помощи! Проблема советского общества была в том, что его третировал старик? Значит, в этом обществе были очень большие проблемы»...

Что я вывезла из той поездки кроме документального фильма «Сопротивление без насилия или победа без войны?» Завещание будущим революционерам Джина Шарпа, самый лучший его совет, к которому он пришел под занавес жизни:

«Остановиться, подумать, поучиться и снова подумать, до того как начнете что-нибудь делать». Он, конечно, имел в виду революции, которые, как оказалось, легко сотворить и совершенно невозможно затолкнуть назад, как ребенка.

На самом деле этот его, 199 метод, в учебнике по деланию революции следовало бы опубликовать первым.

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- А можно ли благодаря вашей методике организовать и провести революцию, например, в Венесуэле или на Кубе?

- Я не знаю хорошо тамошние общества.

- А российское хорошо знаете?

- Не особенно. Я знаю историю России, в особенности революционную, но не текущую (подробности)