2018-01-31T20:55:08+03:00
Экономика

В России хотят продлить амнистию офшорных капиталов

Право свободно легализовать зарубежные активы предлагают ввести до 2019 года
Олег АДАМОВИЧ@OAAdamovich
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Депутаты предлагают дать владельцам заграничного бизнеса и офшорных счетов второй шанс легализоватьсяДепутаты предлагают дать владельцам заграничного бизнеса и офшорных счетов второй шанс легализоватьсяФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Госдуму внесли законопроект о так называемой «амнистии капиталов». Депутаты предлагают дать владельцам заграничного бизнеса и офшорных счетов второй шанс легализоваться.

Если документ примут, то декларации о нажитом иностранном имуществе Налоговая станет принимать с 1 марта 2018 года по 28 февраля 2019 года.

Закон об «амнистии капитала» гарантирует: все люди, легализовавшие свои денежные накопления и имущество, освобождаются от любой административной, уголовной и налоговой ответственности. Не будет никакого преследования за неуплату налогов или за нарушение валютного законодательства.

Условно говоря, у человека в швейцарском банке на счету лежит миллион евро. Задекларировав эту сумму в России, вкладчику не надо платить ни 13%, ни 15%, ни даже 1% в виде какого-нибудь налога. Самое главное: российские власти даже не требуют обязательного перевода средств в отечественный банк.

Зачем людям вообще рассказывать о своих зарубежных активах? По закону, налоговые резиденты России (те, кто проводят у нас больше 183 дней и платят налоги в РФ) обязаны отчитываться о всех своих доходах, полученных по всему миру.

Декларации подают далеко не все. Если о нарушении прознает Налоговая, то уклонисту может грозить уголовная статья.

«Амнистия капиталов» в России уже проводилась с 2015 по 2016 год. Но воспользовались ей всего несколько тысяч человек. Реальных держателей зарубежных активов у нас гораздо больше.

Эксперты нежелание людей сотрудничать с Налоговой объясняют просто — люди не верят, что власти выполнят свое обещание. Сейчас уплату налогов не требуют, а потом попросят. Или еще хуже: информация о заграничном богатстве утечет из официальных баз данных к бандитам.

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«Off shore» в переводе с английского означает «Вне берега». Говорят, еще древние греки-купцы, которые не хотели платить пошлину Афинам, приноровились продавать товар через расположенные неподалеку многочисленные острова, где за торговлю никто никаких пошлин не требовал (подробности)

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