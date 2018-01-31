Семенович выложила сногсшибательное фото в купальнике
Та, кто не ретуширует свои снимки в Инстаграм, либо ленивая, либо очень сильно в себе уверена. Идеальных нет, какой-то части своего тела каждый человек да не доволен. В принципе, можно просто выбрать выгодную позу или наряд. А можно вообще не вести соцсети. Звезды же такого позволить себе не могут. Страничка в микроблоге давно превратилась в бизнес, где не только можно бесплатно попиарить свой концерт, новый клип или фильм, но и за деньги отрекламировать все на свете. Верные подписчики с радостью поверят кумиру, рассказывающему о достоинствах тех или иных товаров.
У Анны Семенович есть масса внушительных достоинств. Она поет и у нее фигура.
Недавно певица побывала на Бали. И осталась куча невыложенных снимков из райской Индонезии. Артистка уже из России продолжает радовать фанатов лучшими карточками с островов.
К примеру, вот этой. Где певица выглядит потрясающе.
Но как-то уже совсем неестественно. Что заметили многие из подписчиков Семенович. Фильтры? Коррекция? Анна Семенович, кажется, перестаралась.
Zhukova2241: Жесть отфотошопила. Ручки разные.
myemeraldwave: Фотошоооооп.
okean468: Фотошоп. Руки не соответствуют талии, хотя бесспорно все равно красивая и талантливая.
romanova.svet2013: Руку приложил фотошоп.
Barcelonesa86: Мастер фотошопа.
Mihalich116: У Анки нет талии! Это фотошоп.
Nataliasogomonian5122: Фотошоп в области талии. Перестарались.
Справедливости ради, стоит взглянуть на то, как выглядят фото Анны Семенович, которые выкладывает не она сама.
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