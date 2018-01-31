Ольга Бузова о съёмках с «самым красивым преступником мира»: Я люблю опасность!

31 Янв. 2018 2018-01-31T21:20:22+03:00

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В эту среду, 31-го января, в одном из павильонов «Станколита» на Складочной улице режиссёр Алексей Голубев творил очередное волшебство. В кадре была Ольга Бузова, постоянная «клиентка» Голубева. А компанию ей составил Джереми Микс, который получил звание "самого красивого преступника мира" - парень успел отсидеть два года в американской тюрьме за ограбления. Бывший зэк невероятной красоты, с бездонными глазами цвета стали, специально прилетел в Россию для того, чтобы сняться в новом видео российской артистки на песню "Wi-Fi". На площадку специально пригласили журналистов (мол, все равно попадете). Ольга шла в тандеме с Миксом - вместе позировали и вместе отвечали на вопросы.

Ведущая «Дома-2» рассказала о совместной работе с американским бывшим заключенным Джереми МиксомФото: Михаил ФРОЛОВ

Первым делом Бузова рассказала, почему выбор пал на этого красавчика, и сколько она заплатила ему за съёмки.

- Я еще не в том возрасте, чтобы платить мужчинам, - ответила Ольга. В общем, остановились на варианте, что они друг другу очень понравились, подписались на странички друг друга в Инстаграме, а менеджеры их в итоге «сконнектили» лично.

- Мне очень понравилась песня и я очень рад тому, что являюсь частью той магии, которая будет сегодня происходить. Парни, вы слышали песню? - несколько напыщенно для бывшего арестанта высказался Микс.

Бывший зэк невероятной красоты, с бездонными глазами цвета стали, специально прилетел в РоссиюФото: Михаил ФРОЛОВ

К слову, практически именно этими словами он отвечал абсолютно на все вопросы, которые ему в тот вечер задавались. Мы так или не поняли - или это хитрый ход, или парень вообще не особо склонен к беседам, или же природа одарила его только фантастическими внешними данными, не сделав акцента на всем остальном. Правда, он признался, что готов пригласить Ольгу в Калифорнию, чтобы показать ей Америку.

- Мы долго готовились к съемкам, это важная для меня работа. Она особенная для меня, открывает новый этап моей жизни - где я люблю себя, где я сильная и делаю то, что я хочу. На роль героя думали взять какого-то российского актера. Но, когда я наткнулась на страницу Джереми в Инстаграме, поняла, что хочу сниматься только с ним. Если Ольга Бузова сказала, то она делает. Это самый красивый мужчина в мире, мировая знаменитость.

На вопрос о том, не смущает ли ее темное прошлое Джереми, она ответила:

- Это мне как раз больше всего и нравится. Я люблю опасность, люблю рисковать, создавать тренды. Я не боюсь трудностей и он идеально подходит в мой клип.

«Комсомолке» Ольга призналась, что давно знакома с его творчеством (надеемся, что она имела в виду именно его работы в качестве модели, а не виртуозные ограбления).

На площадку специально пригласили журналистовФото: Михаил ФРОЛОВ

- Очень часто картинка не совпадает с реальностью. Но когда был первый контакт глазами, я сразу вся поняла - это идеальный мужчина для моего клипа. Его внешний вид и его характер, не капризный... Никаких особенных требований в райдере.

Своему визави Ольга подарила матрешку, которую «самый опасный преступник» с большим интересом рассматривал - если вернётся к прежнему образу жизни, может ему и пригодится возможность что-то незаметно спрятать (извините, не могли удержаться).

А Джереми ответил нашему корреспонденту, что он долго листал Инстаграм Бузовой и именно оттуда узнал всю нужную информацию о том, с кем ему придётся сниматься в клипе.

Ольга с Миксом вместе позировали и вместе отвечали на вопросыФото: Михаил ФРОЛОВ

Главных героев вечера спросили, как они проведут День всех влюблённых? Джереми признался, что будет в Израиле, работать. Ольга подхватила:

- О, я тоже буду выступать, как и на 8-е марта. Так же как и 31-го декабря. Все силы, и всю свою любовь я отдаю своему зрителю и слушателю.

Напоследок Ольга сделала заявление:

- Я хочу расставить точки над «и». Потому что не все еще понимают... Я покажу, кто здесь главный! Я очень люблю Россию и Москву, эта страна приносит мне счастье. Но мне же всегда мало, поэтому я буду шаг за шагом покорять новые вершины.

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