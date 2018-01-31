Ковалев хочет усыновить ребенка Калашниковой

31 Янв. 2018 2018-01-31T19:46:53+03:00

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Бизнесмен Андрей Ковалев решил усыновить своего крестного сына Даниила, рожденного певицей Анной Калашниковой. Новость сообщила подруга Калашниковой Ольга Казаченко.

«Данечке почти 3 года. Он хороший, активный мальчик, в котором души не чают дедушка и бабушки, мама и его дядя. Но, на мой взгляд, этого недостаточно. Мальчику также нужен отец. Его внимание и участие. Я знаю, как тяжело растить ребенка без мужчины. Мне, например, приходится вести активную борьбу за то, чтобы мой муж Вадим начал нам выплачивать алименты. Андрей же, наоборот, никогда не бросал своих детей. Их у него двое. Старшая дочь и сын Никита. Он ровесник. И в жизни Аниного сына он также принимает активное участие. Ему крайне неприятно, что его крестный сын растет без отца. И хочет и фактически, и юридически исправить эту ситуацию. И я буду очень рада, что в какой-то момент они станут одной семьей. Это замечательно, и не стоит этого стыдиться», — рассказала журналистам Ольга.

Однако далеко не все считают, что бизнесменом движут исключительно благородные мотивы. В частности, бывший бойфренд Анны Прохор Шаляпин считает, что настоящим отцом является именно Ковалев. Об этом певец неоднократно заявлял в эфирах многочисленных ток-шоу. Последний раз это случилось в студии у Александра Гордона.