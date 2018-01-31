Рейтинг проблем ЖКХ: «А за что мы вообще платим?»

31 Янв. 2018 2018-01-31T19:36:45+03:00

Чаще всего граждане не понимают, как набегают такие суммы, что делает их управляющая компания

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Откуда цифры

- Из года в год на первом месте в рейтинге обращений тема начислений, платы за жилищно-коммунальные услуги, - рассказала на Радио «КП» (fm.kp.ru) исполнительный директор «ЖКХ Контроль», член Общественной палаты Светлана Разворотнева. - Во-первых, люди все время спрашивают, почему эта плата растет. А во-вторых, не понимают, как она считается, за что мы вообще платим.

Недоумение вызвал, в частности, рост платы за ЖКХ в некоторых регионах с 1 января прошлого года. Это ж как, обещали же, что она будет расти только с 1 июля?

- Изменилось законодательство, и в платеж за жилищные услуги теперь входит плата за общедомовые нужды, и стоимость жилищных услуг у некоторых граждан заметно выросла, - объясняет Светлана Разворотнева.

Заметим, что за общедомовые нужды (это электричество, которое уходит на то, чтобы ездил лифт и освещалась лестничная клетка, отопление лестничной клетки и т. п.) мы платили и раньше, только учитывались эти затраты как коммунальные услуги. По идее от перемещения их из одной части платежки в другую общая сумма вырасти не должна была. Но... А вот так на местах изменили методику расчета. Есть по поводу чего проявлять недоумение.

Еще один вопрос, с которым связано больше всего непоняток, - плата за тепло.

- Есть две схемы оплаты. Первая - когда люди платят только в отопительный период, по счетчику. И зимой плата резко возрастает - но хотя бы понятно, за что. Вторая схема - когда вы платите равными долями в течение всех месяцев. Вот по ней и возникают вопросы, поскольку она совершенно непрозрачная, - говорит эксперт. - Берется прошлый год, вычисляется нечто среднее, и вы по этим данным платите. А потом в конце года происходит перерасчет. Теоретически он может быть как в большую, так и в меньшую сторону, в зависимости от того, холодной или теплой была зима. Но на практике почему-то почти всегда перерасчеты - только в большую сторону. С каждым таким случаем приходится отдельно разбираться.

Что делать:

- У нас есть государственная жилищная инспекция, одна из функций которой - контроль за правильностью начислений платежей. Можно писать обращения туда. Кроме того, буквально перед Новым годом были приняты поправки в Жилищный кодекс, где прописано, что гражданин может востребовать штраф за неправильные начисления с управляющей компании или ресурсников (в зависимости от того, кто выставил неправильно начисленные платежи). Штраф составляет 50% от суммы, которую начислили сверх положенного.

Надо написать претензию обидчикам - с требованием пересчитать начисленную плату и заплатить штраф. В течение 30 дней вам должны ответить: либо удовлетворить требования (на размер штрафа уменьшат плату за следующий месяц), либо письменно объяснить, почему плата начислена правильно.

- Сейчас законодательство меняется в сторону ужесточения для тех случаев, когда собственники по каким-то причинам сами активности не проявляют. Подготовлен целый пакет документов, цель которых - заставить УК работать более эффективно во всех случаях. В частности, упрощается порядок отзыва лицензии по инициативе Госжилинспекции, если УК допускает какие-то грубые нарушения. Например, нет договора на обслуживание газового оборудования или на обслуживание лифта, что просто чревато опасностями для жизни и здоровья людей.

Рис.: Катерина МАРТИНОВИЧ

ВОПРОСЫ В ТЕМУ

Почему не вернуть старые тарифы

Отвечает исполнительный директор «ЖКХ Контроль» Светлана РАЗВОРОТНЕВА

- Почему нельзя вернуться к старой советской системе, когда были твердые расценки за газ, свет и прочее, и все, независимо от региона, платили одинаково. Почему это невозможно сейчас?

- Прелесть советской системы заключалась в том, что там редко происходили какие-то изменения. При этом стоимость коммунальных услуг была очень низкая, поскольку субсидировалась государством. Сейчас это малореально.

- Почему плата за общедомовое отопление рассчитывается исходя из моих квадратных метров, а не общедомовых?

- Сначала, конечно, считают площадь общедомовую. То есть чердаки, подвалы, лестничные клетки... Но для того, чтобы определить долю платежа каждого жильца, делят это на количество занимаемых им квадратных метров. У нас собственник несет ответственность за содержание общего имущества пропорционально количеству своих квадратных метров. Если у вас квартира в два раза больше, чем у соседа, вы вдвое больше платите за общедомовые нужды. Может, не самый хороший критерий, но уж так у нас предусмотрено в законе.

- Водоканал у нас в Саратовской области передали в концессию. Рост тарифа на три года в два раза превысит официальную инфляцию. Законно ли это?

- К сожалению, да. Коридоры роста платежей по коммунальным услугам в целом по региону у нас утверждает федеральное правительство. Но тарифы на конкретные виды ресурсов внутри региона устанавливает уже сам регион. И при этом возможны ситуации - в отдельных исключительных случаях - когда местным решением тарифы могут быть установлены так, что их рост значительно опережает инфляцию. Например, если до того они годами занижались. Или что-то передается в концессию (то есть в пользование частным инвесторам).

- В течение какого срока из управляющей компании должны дать ответ на обращение? Я жду уже два года.

- Вообще при направлении запросов в УК она должна давать ответ в течение 10 рабочих дней. Если какая-то аварийная ситуация, то немедленно.

НА ЗАМЕТКУ

Управдом, ау!

Вторая по частоте обращений проблема - недовольство своими управляющими компаниями. Гражданам не всегда понятно, что вообще они делают, кроме как собирают с них платежи. В подъездах - грязь, выбитые окна, на придомовой территории - еще хуже. А бывает и так, что управляющая компания с граждан деньги за коммунальные услуги собирает, а дальше банкротится (при этом деньги деваются неизвестно куда). За домом копится долг, хотя жильцы исправно за все платят...

Что делать:

Радикальный способ - сменить управляющую компанию, выбрав ту, которая будет работать лучше. Бытует мнение, что это практически невозможно. Однако даже опыт слушателей Радио «КП» свидетельствует: возможно.

«Двадцать лет нашим многоквартирным домом управляла одна управляющая компания, она ничего не делала для дома, только выставляла счета. Мы плюнули, перешли в другую. Так та за два года сделала ремонт во всех подъездах. Теперь нам обидно - что же мы раньше-то терпели и ничего не предпринимали», - поделился один из радиослушателей.

ПОДСЧЕТ

Какие коммунальные проблемы больше всего волнуют россиян (% от количества обращений в 2017 году)