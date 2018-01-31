2018-01-31T21:08:45+03:00
Наука

Ученые предлагают продлить подростковый возраст до 24 лет

В цифровую эпоху молодым людям нужно больше времени, чтобы подготовиться к взрослой жизни
Ярослав КОРОБАТОВkpnauka
Поделиться:
Комментарии: comments2
Люди, которые по закону считаются взрослыми поскольку им исполнилось 18 лет, физически не способны принимать взрослые решенияЛюди, которые по закону считаются взрослыми поскольку им исполнилось 18 лет, физически не способны принимать взрослые решенияФото: Марина ВОЛОСЕВИЧ
Изменить размер текста:

Постойте, скажут читатели со стажем. Значит, в подростки надо будет задним числом записать героя гражданской войны Щорса, который погиб в 24? Или его ровесника Ли Харви Освальда, стрелявшего в президента Кеннеди? А среди нынешних только что вышел из подросткового возраста звезда мирового футбола и мультимиллионер Неймар? Абсурд какой-то получается!

Но не спешите рубить сплеча. Группа австралийских ученых под руководством профессора Университета Мельбурна Сусаны Сойер представила достаточно серьезные аргументы в пользу своей нетривиальной идеи. Исследование было опубликовано в одном из самых авторитетных медицинских изданий в мире - журнале Lancet.

Всемирная организация здравоохранения установила границы подросткового периода с 10 до 19 лет. В большинстве европейских стран совершеннолетие наступает в 18 лет. Однако наше представление о взрослости не совпадает с реальным положением дел.

- Есть две группы причин, которые вынуждают нас расширить границы подросткового возраста, - утверждает Сусан Сойер. - Во-первых, это социальные факторы. Мы живем в эпоху цифровой постиндустриальной экономики, когда молодым людям необходимо больше времени для получения конкурентоспособного образования. Соответственно сдвигается сроки, когда они могут играть социальные роли свойственные взрослому человеку. Речь идет о финансовой самостоятельности, способности создавать полноценную семью, быть отцом или матерью.

Например, в Великобритании за последние 20 лет почти на миллион увеличилось количество молодых людей в возрасте от 20 до 34 лет, которые продолжают жить под одной крышей с родителями. В 1996 году таковых начитывалось 2,7 миллиона человек, а в 2017 году - уже 3,4 миллиона. А возраст вступления англичан в первый брак сегодня вырос на 8 лет по сравнению в 1973 годом. Джентльмены женятся в среднем в возрасте 32,5 лет, дамы идут под венец в 30,6 лет. Кстати, схожая ситуация наблюдается и в России. За последние 15 лет возраст регистрации первого брака увеличился почти на 3 года: у мужчин с 24,4 до 27,4, а у представительниц прекрасного пола с 22,2 до 25,0.

К слову, нечто подобное уже наблюдалось в истории человечества. До XIX подростковый возраст вообще не выделяли, как особую возрастную категорию. Детство заканчивалось сразу с наступлением половой зрелости. Затем юноши и девушки сразу вступали во взрослую жизнь и ранние браки, наоборот, были нормой. Стоит вспомнить хотя бы сцену из «Евгения Онегина», разговор Татьяны со старой няней:

- Да как же ты венчалась, няня?

- Так, видно, бог велел. Мой Ваня

Моложе был меня, мой свет,

А было мне тринадцать лет.

Однако потребности индустриальной революции привели к тому, что во многих странах стали вводить систему школьного образования. Социальная и технологическая организация общества настолько усложнилась, что для успешного вхождения во взрослую жизнь человеку понадобился новый возрастной период. Но с точки зрения родителей XIX века, которые обнаружили, что дети должны висеть на их шее, по крайней мере, пока не закончат школу - все это выглядело, как покушение на устои, инфантилизм и так далее. И лишьв 1904 году, когда американский психолог Стенли Холл опубликовал 2-томный труд «Подростковый период», где впервые употребил этот термин, современники поняли, что мир вокруг и они сами очень сильно изменились.

Другая причина, которая подталкивает нас отодвинуть возраст совершеннолетия до 24 лет - это биология. Люди продолжают эволюционировать, как вид. Биологическим маркером начала подросткового возраста всегда считалось половое созревание. Сусана Сойер приводит следующие данные: в странах западной Европы за последние 150 лет благодаря хорошему питанию и прогрессу в здравоохранении девочки стали превращаться в девушек в среднем на 4 года раньше. Поэтому нижнюю границу подросткового периода сдвинули с 14 лет до 10.

Однако последние исследования показывают, что границу надо двигать и в другом направлении, потому что биологическое взросление продолжается и после 20 лет. Наиболее зримое подтверждение этого тезиса - появление зубов мудрости. Но самое важное, что до 25 лет происходит развитие тех областей мозга, которые отвечают за формирование личности человека. В первую очередь речь идет о префронтальной коре головного мозга - зоны, которая отвечает за формирование сознания. Это отдел помогает нам ставить цели, планировать свои действия, взвешивать риски, оценивать свои поступки и управлять собственными эмоциями. Многие из этих функций начинают развиваться в подростковом возрасте, но полностью управлять своим поведением с физиологической точки зрения мы готовы только годам к 25, когда гормональный фон полностью стабилизируется.

Это значит, что люди, которые по закону считаются взрослыми поскольку им исполнилось 18 лет, физически не способны принимать взрослые решения, утверждает Сусан Сойер в своей работе. И дело тут не в недостатке жизненного опыта. Физиология мозга заставляет их принимать необдуманные импульсивные решения, последствия которых им трудно оценить.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24