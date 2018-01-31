Ученые предлагают продлить подростковый возраст до 24 лет

31 Янв. 2018 2018-01-31T21:08:45+03:00

Люди, которые по закону считаются взрослыми поскольку им исполнилось 18 лет, физически не способны принимать взрослые решения Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

В цифровую эпоху молодым людям нужно больше времени, чтобы подготовиться к взрослой жизни

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Постойте, скажут читатели со стажем. Значит, в подростки надо будет задним числом записать героя гражданской войны Щорса, который погиб в 24? Или его ровесника Ли Харви Освальда, стрелявшего в президента Кеннеди? А среди нынешних только что вышел из подросткового возраста звезда мирового футбола и мультимиллионер Неймар? Абсурд какой-то получается!

Но не спешите рубить сплеча. Группа австралийских ученых под руководством профессора Университета Мельбурна Сусаны Сойер представила достаточно серьезные аргументы в пользу своей нетривиальной идеи. Исследование было опубликовано в одном из самых авторитетных медицинских изданий в мире - журнале Lancet.

Всемирная организация здравоохранения установила границы подросткового периода с 10 до 19 лет. В большинстве европейских стран совершеннолетие наступает в 18 лет. Однако наше представление о взрослости не совпадает с реальным положением дел.

- Есть две группы причин, которые вынуждают нас расширить границы подросткового возраста, - утверждает Сусан Сойер. - Во-первых, это социальные факторы. Мы живем в эпоху цифровой постиндустриальной экономики, когда молодым людям необходимо больше времени для получения конкурентоспособного образования. Соответственно сдвигается сроки, когда они могут играть социальные роли свойственные взрослому человеку. Речь идет о финансовой самостоятельности, способности создавать полноценную семью, быть отцом или матерью.

Например, в Великобритании за последние 20 лет почти на миллион увеличилось количество молодых людей в возрасте от 20 до 34 лет, которые продолжают жить под одной крышей с родителями. В 1996 году таковых начитывалось 2,7 миллиона человек, а в 2017 году - уже 3,4 миллиона. А возраст вступления англичан в первый брак сегодня вырос на 8 лет по сравнению в 1973 годом. Джентльмены женятся в среднем в возрасте 32,5 лет, дамы идут под венец в 30,6 лет. Кстати, схожая ситуация наблюдается и в России. За последние 15 лет возраст регистрации первого брака увеличился почти на 3 года: у мужчин с 24,4 до 27,4, а у представительниц прекрасного пола с 22,2 до 25,0.

К слову, нечто подобное уже наблюдалось в истории человечества. До XIX подростковый возраст вообще не выделяли, как особую возрастную категорию. Детство заканчивалось сразу с наступлением половой зрелости. Затем юноши и девушки сразу вступали во взрослую жизнь и ранние браки, наоборот, были нормой. Стоит вспомнить хотя бы сцену из «Евгения Онегина», разговор Татьяны со старой няней:

- Да как же ты венчалась, няня?

- Так, видно, бог велел. Мой Ваня

Моложе был меня, мой свет,

А было мне тринадцать лет.

Однако потребности индустриальной революции привели к тому, что во многих странах стали вводить систему школьного образования. Социальная и технологическая организация общества настолько усложнилась, что для успешного вхождения во взрослую жизнь человеку понадобился новый возрастной период. Но с точки зрения родителей XIX века, которые обнаружили, что дети должны висеть на их шее, по крайней мере, пока не закончат школу - все это выглядело, как покушение на устои, инфантилизм и так далее. И лишьв 1904 году, когда американский психолог Стенли Холл опубликовал 2-томный труд «Подростковый период», где впервые употребил этот термин, современники поняли, что мир вокруг и они сами очень сильно изменились.

Другая причина, которая подталкивает нас отодвинуть возраст совершеннолетия до 24 лет - это биология. Люди продолжают эволюционировать, как вид. Биологическим маркером начала подросткового возраста всегда считалось половое созревание. Сусана Сойер приводит следующие данные: в странах западной Европы за последние 150 лет благодаря хорошему питанию и прогрессу в здравоохранении девочки стали превращаться в девушек в среднем на 4 года раньше. Поэтому нижнюю границу подросткового периода сдвинули с 14 лет до 10.

Однако последние исследования показывают, что границу надо двигать и в другом направлении, потому что биологическое взросление продолжается и после 20 лет. Наиболее зримое подтверждение этого тезиса - появление зубов мудрости. Но самое важное, что до 25 лет происходит развитие тех областей мозга, которые отвечают за формирование личности человека. В первую очередь речь идет о префронтальной коре головного мозга - зоны, которая отвечает за формирование сознания. Это отдел помогает нам ставить цели, планировать свои действия, взвешивать риски, оценивать свои поступки и управлять собственными эмоциями. Многие из этих функций начинают развиваться в подростковом возрасте, но полностью управлять своим поведением с физиологической точки зрения мы готовы только годам к 25, когда гормональный фон полностью стабилизируется.

Это значит, что люди, которые по закону считаются взрослыми поскольку им исполнилось 18 лет, физически не способны принимать взрослые решения, утверждает Сусан Сойер в своей работе. И дело тут не в недостатке жизненного опыта. Физиология мозга заставляет их принимать необдуманные импульсивные решения, последствия которых им трудно оценить.