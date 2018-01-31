Михаил Веллер прокомментировал драку Шевченко и Сванидзе в студии Радио «Комсомольская правда»

31 Янв. 2018 2018-01-31T21:23:37+03:00

Веллер напомнил, что творческие люди легко возбудимы, что часто не находит понимания у большинства людей Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Ранее журналисты и члены Совета по правам человека при президенте РФ сошлись в рукопашной схватке во время спора о Сталине [видео]

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Журналисты и общественные деятели Максим Шевченко и Николай Сванидзе могли подраться только в возбужденном состоянии, разгорячившись жаркой дискуссией. Такое мнение в интервью Радио «Комсомольская правда» выразил писатель Михаил Веллер.

«Ни один из двух почтенных джентльменов, находящихся уже в солидном возрасте, разумеется, не стал бы распускать руки. Люди находились в состоянии возбуждения, в некотором состоянии аффекта, чем их поведение и объясняется...Правильно ли это и хорошо ли это? Нет. Суть в том, что они оба вышли из себя», - отметил Веллер.

Он также напомнил, что творческие люди легко возбудимы, что часто не находит понимания у большинства людей. Говоря о предмете обсуждения, который вызвал конфликт между Шевченко и Сванидзе, писатель выразил уверенность, что в стране существует множество более актуальных тем для дискуссии.

«Уже тридцать лет скоро этой шутке: «Ой, Сталин-то что творит! Как давно умер? А мне эту газету за свежую продали». Я полагаю, что этот несчастный фильм «Похороны Сталина» и все эти разговоры давно пора забыть. В мире нет второй страны, где устраивают бесконечные дискуссии по поводу тех, кто умер уже скоро сто лет как. Вы знаете, у нас такое количество актуальных проблем, требующих немедленного решения, что уже хотелось бы буквально категорически не рекомендовать к обсуждению фигуры Сталина и Ленина», - добавил Веллер.

В свою очередь драку Шевченко и Сванидзе прокомментировал Михаил Федотов - глава Совета по правам человека, членами которого являются оба журналиста. По его мнению, история получила слишком много общественного внимания.

«Вообще мы немножко эту историю раздуваем на пустом месте. Слава богу, он (Николай Сванидзе) здоров. И Максим Леонардович (Шевченко) здоров», - подчеркнул Федотов.

При этом он пообещал собрать подравшихся членов СПЧ у себя в кабинете для соответствующей беседы.

Напомним, скандал вокруг Сванидзе и Шевченко разгорелся во время прямого эфира из студии Радио «Комсомольская правда». Два известных журналиста горячо обсуждали Иосифа Сталина, однако словесная перепалка довольно быстро перешла в кулачный бой. К счастью, драчунов сумели разнять до того, как кто-либо из них серьезно пострадал.