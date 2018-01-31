Дана Борисова объяснила, зачем показала поклонникам обнаженную грудь

31 Янв. 2018 2018-01-31T21:41:54+03:00

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Хейтерам на радость телеведущая Дана Борисова, вернувшаяся из реабилитации в тайской клинике, обнажила бюст в своем Инстаграме.

Это случилось во время прямого эфира, когда Дана беседовала со своими подписчиками.

Ведущая наклонилась и продемонстрировала поклонникам обнаженную грудь. Потом Дана, конечно же, удалила этот ролик из Инстаграма. Но некоторые подписчики успели сохранить скандальное видео. На Дану Борисову снова посыпались обвинения: «Вы снова употребляете алкоголь и наркотики? Вашу страничку смотрят дети, зачем раздеваться при всех?»

-Мне надоели уже постоянные обвинения. Я была абсолютно трезвая, - поделилась с «КП» телеведущая Дана Борисова. - Прямой эфир в Инстаграме был утром, я была сонная. Халат распахнулся, случайно обнажив грудь. Я сначала этого не заметила. Это потом, когда меня стали обвинять и ругать, я поняла, что вышел казус. Люди, я 9 месяцев не употребляю запрещенные вещества, хватит меня травить. Видео я давно удалила из своего Инстаграма. У меня давно уже другие интересы. На первом месте у меня моя дочь. Плюс ко всему я хочу помогать людям бороться с зависимостью, поэтому я сделаю все, чтобы не вернуться к прежней жизни.