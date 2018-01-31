Netflix вернулся к съемкам сериала "Карточный домик"

31 Янв. 2018 2018-01-31T23:06:26+03:00

евин Спейси был отстранен от проекта после скандала, связанного с обвинениями актера в сексуальных домогательствах

Кевина Спейси в новом сезоне не будет

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Кевина Спейси в новом сезоне не будет

Потоковый сервис Netflix сообщил, что возобновляет съемки популярного сериала "Карточный домик", которые были приостановлены из-за увольнения ведущего актера Кевина Спейси.

Напомним, Кевин Спейси был отстранен от проекта после скандала, связанного с обвинениями актера в сексуальных домогательствах. Сейчас по этим обвинениям проводится расследование.

В будущем сезоне заметно обновится каст: добавятся новые актеры. Например к работе над сериалом была приглашена актриса Дайан Лэйн, номинировавшаяся на «Оскар» и «Золотой Глобус», наиболее известная по картинам «Изгои», «Неверная», «Идеальный шторм», «Под солнцем Тосканы», «Правдивое кино» и «Человек из стали».

Конечно, вернется в сериал Робин Райт (по сюжету - жена Фрэнка Андервуда), и не просто вернется, а станет ключевым персонажем.

В последнем сезоне будет всего восемь серий, хотя во всех предыдущих сезонах было по 13 эпизодов.

Точная дата выхода в эфир пока не разглашается

Напомним, в конце октября 2017 года актер Энтони Рэпп, сыгравший в телесериале Star Trek, обвинил Спейси в сексуальных домогательствах 30-летней давности. Сразу же Netflix и продюсер Media Rights Capital выпустили заявление, в котором говорится, что они глубоко обеспокоены новостями о Кевине Спейси. Руководители обеих компаний прибыли в Балтимор, где только что начались съемки, чтобы встретиться с актерами и командой сериала.

"Карточный домик" по праву считается лучшим сериалом о политике, закулисных интригах и борьбе за власть, где для достижения цели хороши все средства.