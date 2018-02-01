Мэтт Дэймон: "Я похож не на кинозвезду, а на слесаря с соседней улицы"

1 Февр. 2018 2018-02-01T01:22:40+03:00

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«Короче» - сатирическая антиутопия, затрагивающая едва ли не всех главные темы сегодняшнего дня, от экономической депрессии и грядущего экологического апокалипсиса до мигрантского кризиса и все более усиливающегося разделения людей на «больших» и «маленьких». Герой Дэймона - «простой американец», до которого, наконец, дошло, что он никогда не сможет позволить себе ни дом, ни работу мечты. И, будучи опьянен рекламной кампанией нового изобретения по уменьшению людей, он решают стать ростом в 12 см - ведь таким образом существенно минимизируются расходы, повышается уровень жизни и, что немаловажно, сохраняется экология планеты, истощенной «большими» людьми. Но реклама, разумеется, отличается от реальности, как обертка конфеты от ее содержимого…

- Я только сейчас понял, что исполнитель главной роли в фильме «Короче» и Джейсон Борн - одно и то же лицо. Во время просмотра это как-то не приходило в голову.

- Пейн мне так и сказал: «Что мне в тебе нравится, так это то, что ты не выглядишь как кинозвезда»! Так и есть. Меня пока еще не воткнули в какую-то одну нишу. Это дает мне свободу и гибкость, возможность играть «обычных людей». Есть актёры, мои друзья, которые работают против своего типажа - и очень серьезно работают над собой, чтобы им поверили, когда они играют слесаря с соседней улицы. А мне для этого и делать ничего не нужно! Единственное, о чем попросил меня режиссёр - чтобы я не был слишком накачан. Он увидел какое-то фото со мной в роли Борна и напомнил о нашем договоре сбросить мышечную массу. А чтобы выйти из спортивной формы мне нужно по крайней мере неделя.

- Так что, на экране у вас настоящий животик?

- Мы, конечно, подкладывали «толстинку», но по факту на съемках я действительно отрастил животик, от которого пришлось потом избавляться. В «Субурбиконе» Джорджа Клуни я тоже довольно тяжелый, вешу там больше 90 кг.

- Как вам Клуни-режиссер?

- Джордж великолепен. Я работал с ним уже несколько раз, он всегда хорошо подготовлен, чётко знает, чего хочет - так же, как и Александр Пейн, с которым тоже мечтает работать каждый актёр. Вообще хорошие режиссёры во многом похожи, хотя у каждого из них свой творческий процесс.

- Вы легко вошли в эту абсурдистскую историю?

- Нужно только привыкнуть к идее о том, что люди должны стать маленькими, и всё остальное встает на свои места, оказывается абсолютно логичным. Для меня это история о нормальном человеке, его путешествии, людях, которых он встречает. Это красивая гуманистическая история - как и другие фильмы Александра Пейна, который всегда рассказывает нам о простых людях, о том, как они движутся через свою жизнь. По мне, это очень оптимистический фильм, и финал у него просто прекрасный.

- Еще недавно вы были молодым актером, сейчас уже практически классик. С возрастом что-то изменилось в работе и жизни?

- Чем старше становлюсь, тем более доступными оказываются мне разные эмоции и чувства. Ты живёшь жизнь, у тебя появятся дети, кто-то умирает - и становится намного легче играть радость и грусть, и все, что между ними. Все это мне теперь легче доставать из себя, потому что все это уже на поверхности. Я больше не ворочаюсь по ночам, думая, как мне играть, я не беру больше работу на дом. Чтобы почувствовать себя униженным, жалким, мне нужна теперь всего лишь одна секунда - просто подумаю о таком жалком состоянии в своей жизни и готово.

Удо Кир, Мэтт Дэймон и Кристофер Вальц в фильме Александра Пэйна "Короче"Фото: кадр из фильма

- О чем же таком страшном в своей жизни вы думаете?

- Это уже неважно, это мой секрет. Но чем старше становишься, тем быстрее ты в этой работе. Потому что все, что тебе нужно, перед тобой и одним щелчком пальцев ты вводишь себя в нужное состояние. Я не из тех актёров, которые веселятся, а потом поворачиваются и начинают плакать. Нет, если по роли у меня плохое настроение, то я буду сидеть в углу как бирюк. Правильную энергию нужно поддерживать, но в большинстве случаев съемки кино - это довольно жизнерадостный опыт, я столькому всему научился за это время! Если все сделано правильно, то съемки в кино для меня магический трюк. Чем больше я делаю фильмов, тем лучше я в этих трюках. Когда что-то по-настоящему случается на съемках, это нужно уметь схватить, именно в этом и есть волшебство.

- Кроме приверженности системе Станиславского, у вас есть еще какие-то связи с Россией? Считаю, что вы вполне бы могли сыграть русского.

- Я бы с удовольствием, но не знаю кого именно. Русских я еще не играл, можно было бы попробовать что-то новое, я бы не отказался. Но мы, актёры, можем лишь реагировать на предложения режиссёров, а таковых пока нет.

- Вы часто играете хороших парней, что мало кому удается - быть убедительным в качестве положительного героя очень сложно.

- Да, играть плохих парней всегда увлекательнее. Но я готов на любые роли, для меня все упирается в режиссера. Видите ли, в течение некоторого времени моё имя входит в такой секретный шорт-лист, который никто никогда не видит, но, если тебе регулярно предлагают главные роли, это означает, что твое имя в этом списке есть. Режиссерам нравится иногда поиграть с моей внешностью обычного американского парня, поэтому мои персонажи, бывает, оказываются и не столь положительными - как, например, в «Талантливом мистере Рипли» или в «Отступниках» или в «Информаторе».

ЛИЧНОЕ ДЕЛО

Мэтт Дэймон родился 8 октября 1970 года в Кэмбридже, штат Массачусетс в семье налогового инспектора и профессора колледжа. Родители развелись, когда Мэтту было 2 года. Учился в Гарварде, но предпочел научной карьере кинематографическую. Дебютировал в кино в 18 лет в фильме «Мистическая пицца», где произносил одну фразу, что-то вроде «кушать подано». В 1997 году вместе со своим другом Беном Аффлеком сочинил сценарий фильма «Умница Уилл Хантинг», за который друзья были удостоены «Оскара». Личные отношения связывали Дэймона с актрисами Клэр Дэйнс, Вайноной Райдер и Минни Драйвер, но женился он на Лючане Баррозо - барменше-аргентинке с ребенком. С ней он обзавелся еще тремя дочерьми.

5 лучших фильмов Дэймона:

«Спасение рядового Райана»

«Талантливый мистер Рипли»

«11 друзей Оушена»

«Превосходство Борна»

«Отступники»