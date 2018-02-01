2018-02-01T09:44:54+03:00
Звезды

Близкие Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса рассказали, на кого похожи их дети

Первенцы звездной пары Люси и Николас родились совсем разными
Наталья ТУБОЛЬЦЕВА
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Малышка Люси похожа на маму - она блондинка с голубыми глазами. Фото: Инстаграм.Малышка Люси похожа на маму - она блондинка с голубыми глазами. Фото: Инстаграм.
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Энрике Иглесиас и Анна Курникова стали родителям 16 декабря: у пары родились близнецы. Испанский музыкант и русская теннисистка не спешат делиться с прессой подробностями о том, как подрастают двойняшки Люси и Николас. Зато вместо них о малышах рассказали их близкие – мама, сестра и брат Энрике. Члены семейства Иглесиас дали интервью испанскому изданию Hola!

- Энрике невероятно счастлив! Дети — само совершенство, просто замечательные, так быстро растут, - рассказала мать Энрике.

Хотя Люси и Нико – двойняшки, они родились совсем разными. И, похоже, в будущем разница между ними будет все заметнее.

- Люси похожа на Анну — блондинка с голубыми глазами, а Нико пошел в Энрике, такой же темненький, - говорит сестра Энрике Тамара.

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По словам родственников Иглесиаса, беременность и роды Курниковой прошли благополучно. Она особо не скрывалась от журналистов и вела себя как обычно.

- Она просто вела обычный домашний образ жизни, ничего особенного, - говорят родственники.

А брат Энрике Хулио Иглесиас-младший добавляет, что рождение близнецов невероятно воодушевило певца – он давно хотел детей.

- Уверен, Энрике будет потрясающим отцом, - говорит Хулио.

Пока Анна заботится о детях, Энрике успел слетать из Майами, где живет звездная пара, в Европу. Артист выступил на вечеринке в швейцарском Давосе, где проходил экономический форум. В отличие от мужа, у Анны не такой плотный рабочий график – она давно оставила спортивную карьеру и изредка выступает на благотворительных теннисных матчах в свое удовольствие. Но форму бывшая спортсменка не теряет: уже через месяц после родов Курникова продемонстрировала на зависть стройную фигуру. Поклонники удивляются: и как ей это удается? Как будто и не рожала вовсе! Секрет – в правильных тренировках. В своем Инстаграме Анна опубликовала видеоролик, в котором рассказала, что уже приступила к занятиям в своем домашнем фитнес-зале. У Курниковой есть личный тренер - она следит за нагрузками молодой мамы. Теннисистка показала упражнение, которое помогает ей сохранять пресс подтянутым: чередование глубоких вдохов и выдохов.

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Поклонников спортсменки тронул тот факт, что занимается Аня не одна: компанию в спортзале ей составляет ее пес, который не отходит от хозяйки ни на шаг. В доме Иглесиаса и Курниковой живут две большие собаки, о которых звездная пара заботится с большой любовью – псы давно стали членами их семьи. А теперь, похоже, домашние любимцы подружились и с новорожденными близнецами.

О том, что у Энрике и Анны родились первенцы, стало известно 20 декабря. Иглесиас и Курникова вместе уже 16 лет, однако официально пока так и не связали себя узами брака. Впрочем, поклонники подозревают, что на самом-то деле испанский соловей и королева кортов уже давно тайно поженились, только не объявляют об этом во всеуслышание. Напомним, Энрике и Анна познакомились 21 декабря 2001 года на съёмках его клипа «Escape».

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