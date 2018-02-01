«Бесполая» Канада меняет гимн

1 Февр. 2018 2018-02-01T15:23:53+03:00

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Какие все-таки джентльмены живут на севере Американского континента! Канадские парламентарии решили покуситься на святое - свой собственный гимн, чтобы очистить его от векового налета мужского шовинизма и добиться равноправия полов и в этом аспекте.

Члены Либеральной партии, несмотря на сопротивление консерваторов, смогли протащить через Сенат законопроект, предусматривающий корректировку гимна «О, Канада» и замену слов «твоими сынами» на нейтральное «всеми нами». Теперь остался последний формальный шаг - получить подпись генерал-губернатора. На изменении текста наставил либерал Мориль Беланже, однако он не дожил до реформы всего лишь два года.

«О, канада» была написана по-французски в 1880 году и называлась первоначально «Песня нации». Гимном она официально стала только в 1980 году. До этого Оттавой использовался гимн Великобритании «Боже, храни королеву».

Интересно, что вариант гимна на втором государственном языке - французском - менять не будут, так как там нет гендерных различий. Дело в том, что английский текст гимна не является точным переводом исходного французского варианта, а представляет собой самостоятельное произведение «по мотивам» оригинала. С 1980 года английский текст изменялся неоднократно, в то время как французский вариант продолжает исполняться в первозданном виде. Кстати, в начале 1990-х годов власти Торонто безуспешно предлагали заменить в гимне слова «наш дом и родная земля» на «наш дом и милая сердцу земля», чтобы не оскорблять мигрантов, которым новая родина, видимо, не является «родной». Еще одним камнем преткновения стала строчка «Да хранит Бог нашу землю славной и свободной!», вызывающая протесты атеистов.

Вообще вопросы равенства полов приобрели особую остроту в канадском обществе после того, как правительство страны возглавил либерал Джастин Трюдо. Например, в прошлом году в местное удостоверение личности и миграционную карту была добавлена графа «третий пол», а апогеем этого безумия стала выданная медкарта восьмимесячного ребенка с «неизвестным» полом, которую потребовали родители ребенка, заявившие о желании вырастить из малютки «нейтрального» человека.

ТАК БЫЛО:

О, Канада!

Наш дом и родная земля!

Истинная патриотическая любовь руководит всеми твоими сынами.

ТАК СТАЛО:

О, Канада!

Наш дом и родная земля!

Истинная патриотическая любовь руководит всеми нами.