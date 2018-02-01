Чем новые санкции грозят рублю

1 Февр. 2018 2018-02-01T20:53:18+03:00

Эксперт о влиянии новых санкций на курс: "Надо понимать, санкции США – это не пистолет, а скорее удавка". Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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«Кремлевский доклад», который Минфин США опубликовал в понедельник 30 января – не последний. Финансовый мир, затаив дыхание, ждет еще один. Америка должна принять решение, стоит ли запрещать своим инвесторам операции с российскими государственными облигациями или нет. Доклад может выйти уже на этой неделе.

Наши облигации федерального займа (ОФЗ) – очень выгодное вложение для инвесторов из США. Чтобы их купить, они занимают деньги у себя в банках под 2-3%. Покупают наши облигации с доходностью 10-13%. Прибыль гарантирована и риска никакого. Всего иностранные инвесторы держат наших бумаг на 2 трлн рублей. Что если они побегут их продавать?

- Сразу ничего страшного не случится, - объясняет Андрей Мовчан, экономист Московского Центра Карнеги. – Рубль немного тряхнет. Но наша валюта все-таки привязана к нефти, поэтому скорректируется обратно. Конкретно иностранные инвесторы держат ОФЗ примерно на $30 млрд - это 2% ВПП. Не так уж и много. У Центробанка есть инструменты, чтобы компенсировать нехватку этих средств, если что. Но в перспективе, если иностранцам запретят покупать наши ОФЗ, притока денег (валюты в страну – Авт.) станет не хватать. И это будет очень тяжелая ситуация. Надо понимать, санкции США – это не пистолет, а скорее удавка. То есть, эффект от них будет отложен.

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