Ученые назвали 10 золотых правил питания для тех, кто хочет забеременеть

1 Февр. 2018 2018-02-01T17:59:32+03:00

Исследователи из Гарварда подвели итоги многолетнего наблюдения за сотнями тысяч женщин и вывели важные закономерности [комментарии и советы специалиста]

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Чтобы далеко не ходить, эксперты Гарвардской школы общественного здравоохранения (Harvard School of Public Health) изучили данные, полученные в ходе многолетнего научно-медицинского марафона под названием «Исследование здоровья медсестер» (Nurses’ Health Study). Этот проект стартовал еще в 1976 году, длится и по сей день, участницами его стали уже 238 тысяч девушек и женщин разных возрастов, работающих медсестрами в США. Будучи медицинскими специалистами, дамы ответственно и добросовестно предоставляли необходимые данные о своем состоянии здоровья, в том числе репродуктивного, то есть о беременностях, выкидышах, бесплодии. А также сдавали подробные отчеты об образе жизни, вредных привычках и характере питания. Исследователи решили составить идеальную диету для улучшения фертильности, то есть способности производить потомство, и вывели закономерности между питанием и наступлением овуляции (это выход созревшей яйцеклетки из яичника с готовностью к оплодотворению). Такие рекомендации направлены на предотвращение овуляционного бесплодия, которое составляет четверть всех случаев бесплодия в мире, поясняют ученые.

ЦИФРА

Как показало исследование, правильная диета на 66% снижает риск бесплодия, связанного с отсутствием овуляции, и на 28% - риск женского бесплодия от других причин.

Прокомментировать «золотые» правила для улучшения фертильности мы попросили руководителя Национального исследовательского центра «Здоровое питание», доктора медицинских наук, профессора Олега Медведева.

1. Налегайте на полезные жиры

Речь идет о ненасыщенных жирных кислотах (см. ниже), они жизненно необходимы для организма, не синтезируются в нашем теле и обязательно должны поступать извне. К таким полезным жирам относятся, в частности, Омега-3 кислоты, которые содержатся в жирной морской рыбе — лососе, скумбрии, сельди, палтусе. Также богатейшие источники ненасыщенных жирных кислот - растительные масла, особенно льняное, рапсовое, оливковое (4-е и 5-е места в топе самых полезных занимают подсолнечное и соевое. - Авт.), и орехи: фундук, миндаль, пекан, кешью.

СОВЕТ

Заправляйте салаты растительным маслом, а не сметаной; когда печете сладкое – выбирайте рецепты с основой на растительном масле, а не на сливочном. Чтобы увеличить потребление Омега-3, помогающей повысить фертильность, добавьте в рацион льняные семечки, рыбу северных морей, листовую зелень, советует профессор Медведев.

2. Откажитесь от трансжиров

- Это «антижиры», которые наносят серьезный вред организму, в том числе доказано их негативное действие на женскую и мужскую фертильность, - поясняет эксперт. - Главные источники трансжиров в нашем повседневном питании – промышленная выпечка, сладости, полуфабрикаты. Например, если вы любите пить кофе-чай с вафлями или регулярно покупаете замороженное тесто для выпечки, которое зачастую содержит большое количество трансжиров, то это может ощутимо снизить вашу способность к зачатию.

СОВЕТ

Внимательно читайте маркировку выпечки, сладостей, полуфабрикатов. Если увидите слова «отвержденные жиры», то это указывает на гидрогенизацию – процесс, в результате которого образуются трансжиры. При планировании беременности от таких продуктов желательно отказаться.

3. Ешьте поменьше животного белка и побольше растительного

По итогам своего исследования гарвардские профессора рекомендуют почаще заменять мясо бобовыми: фасолью, горохом, нутом. «Белки необходимы для фертильного здоровья, - подтверждает Олег Медведев. - При этом научные данные показывают, что свежеприготовленное красное мясо - стейки, шашлыки и т.д. повышают риск рака прямой кишки на 17% при употреблении 100 граммов каждый день. Если говорить о способности к зачатию, то при чрезмерном увлечении блюдами из красного мяса она тоже страдает, поскольку избыток такого продукта в рационе приводит к сбоям в обмене веществ». Безопасная норма для шашлыков-стейков из свинины, баранины и говядины, по мнению ученых, - съедать такие блюда не чаще одного — двух раз в неделю.

СОВЕТ

Врачи-гастроэнтерологи поддерживают рекомендации не злоупотреблять красным мясом, однако напоминают, что бобовые — фасоль, горох, нут, чечевица — это «тяжелая» пища, которая противопоказана при гастритах, колитах и некоторых других неполадках с пищеварением. Более легкий для переваривания, усвоения и однозначно полезный источник белка, необходимого будущим мамам — это рыба, мясо птицы (курица, индейка) и кролик.

4. Переходите от быстрых углеводов к медленным

- Сахар, газировка и кондитерские изделия – источник дешевых быстрых углеводов, от которых организму нет никакой пользы. Они дают кратковременный приток энергии, который заканчивается таким же быстрым упадком сил и острым чувством голода, - напоминает профессор Медведев. Полезные медленные углеводы — это цельнозерновая мука, крупы с минимальной обработкой: темный рис, монастырская овсянка и т. д. Цельное зерно ценно прежде всего клетчаткой – она помогает избавиться от лишнего веса, улучшить пищеварение и обеспечить баланс микрофлоры кишечника.

СОВЕТ

Отказаться от сахара и других быстрых углеводов легче, чем кажется, уверяет наш эксперт. Во многих традиционных рецептах можно заменить сахар на мед, а белую муку на муку грубого помола. Это значительно повысит полезность и питательность блюд на нашем столе.

5. Обезжиренные молочные продукты — долой

По данным исследования способности к зачатию оказались выше у дам, которые отдавали предпочтение йогуртам и молоку с нормальным процентом жирности — не менее 2,5%. Обезжиренные молочные продукты почти полностью лишены кальция и важнейших витаминов - А, D, E, предупреждают специалисты.

СОВЕТ

Эксперты по обмену веществ рекомендуют сосредоточиться на кисломолочных продуктах; для кефира и йогуртов оптимальная жирность — 2,5%, для творога — 4 — 5%.

6. Контролируйте уровень витаминов

Гарвардские специалисты просвещают: фолиевая кислота и другие витамины группы В жизненно необходимы не только беременным, но и на стадии зачатия. «Эти витамины участвуют в синтезе ДНК, регулируют обмен веществ. Фолиевая кислота играет важнейшую роль в формировании плода на ранних стадиях развития, поэтому к моменту зачатия организм матери должен накопить достаточный запас этого вещества», - поясняет Олег Медведев.

СОВЕТ

Природные источники фолиевой кислоты – зеленые овощи: шпинат, листовой салат, брокколи. Содержится она и в бобовых: фасоли и чечевице. Много фолиевой кислоты в пророщенных зернах пшеницы, овсяной крупе, семечках, подсказывает наш эксперт.

7. Побольше железа

- Этот важный элемент отвечает у нас в организме за выработку гемоглобина, который, в свою очередь, разносит по телу кислород, необходимый для нормальной работы всех органов и тканей человека, - напоминает профессор Медведев.

СОВЕТ

Богатейшие источники железа — морепродукты, особенно моллюски. Также много железа в белой фасоли, шпинате, орехах кешью. По назначению врача диету можно дополнить железосодержащими препаратами.

8. Пейте чистую воду

В первую очередь ученые из Гарварда рекомендуют заменить ей сладкую газировку. Кофе, чай и алкоголь предлагается пить в умеренных количествах. В исследовании нет данных, что разумное потребление алкоголя снижает шансы забеременеть.

СОВЕТ

Для кофе-чая норма очень индивидуальна — пейте столько, сколько подсказывает вам организм: чтобы не было проблем с самочувствием в виде частого сердцебиения, дрожания рук, бессонницы. Что касается алкоголя, то эксперты советуют будущим мамам выпивать не более 4 бокалов сухого вина в неделю (1 бокал = 150 мл).

9. Поддерживайте «фертильный» вес

Лишний вес, как и истощение, неблагоприятно влияют на овуляционный цикл. Исследование показало, что для повышения шансов на зачатие нужно поддерживать индекс массы тела (ИМТ) в рамках нормы от 20 до 24. Напомним: чтобы вычислить ИМТ, берем свой рост в метрах, возводим в квадрат, а потом массу тела в кг делим на полученную цифру.

СОВЕТ

При «фертильной» диете значительно увеличивается количество жиров (см. выше), а они очень калорийны, поэтому, чтобы не набрать лишний вес или сбросить уже имеющийся, снижайте общую калорийность рациона за счет сокращения быстрых углеводов, - подсказывает профессор Медведев.

10. Сочетайте правильное питание с физнагрузками

Регулярные физические упражнения благотворно влияют на способность к зачатию. Но важно не переусердствовать: сильное утомление и чрезмерно низкий процент жировой прослойки не на пользу фертильности, предупреждают исследователи.

СОВЕТ

Самый безопасный вид физнагрузок — ходьба быстрым шагом (так, чтобы не было одышки). ВОЗ рекомендует такие прогулки на свежем воздухе не меньше 30 — 40 минут ежедневно.

ВОПРОС В ТЕМУ

Можно ли «наесть» мальчика или девочку?

В гарвардском исследовании об этом ничего не говорится, а все опрошенные нами научно-медицинские эксперты сообщили, что на сегодня нет каких бы то ни было достоверных данных о влиянии питания родителей на пол будущего ребенка.