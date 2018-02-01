Замдиректора ФСИН России заподозрили в мошенничестве

1 Февр. 2018 2018-02-01T19:20:26+03:00

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Главным следственным управлением Следственного комитета России в отношении бывшего заместителя директора ФСИН России Олега Коршунова возбуждены еще два уголовных дела. Он и его соучастники Виталий Морусов и Смбат Арутюнян подозреваются в совершении двух эпизодов преступления, предусмотренного статьей "мошенничество".

"По данным следствия, Коршунов из корыстных побуждений вступил в преступный сговор с генеральным директором ООО "ТПК "ДАЦЕ Групп" Арутюняном на совершение хищения средств федерального бюджета, выделенных на закупку обуви для нужд ФСИН России, путем необоснованных замены материалов для ее производства на более дешевые, не предусмотренные техническими условиями госконтракта. Для этого Коршунов поручил организовать силами содержащихся в исправительных колониях осужденных изготовление обуви из сырья и материалов ненадлежащего качества, предоставленных ООО "ТПК "ДАЦЕ Групп", вводя их в заблуждение относительно того, что производство якобы будет осуществляться ФГУП "Производственно-промышленный дом" ФСИН России". Затем Коршунов обеспечил направление начальникам территориальных органов ФСИН России письма с требованием заключить государственный контракт на поставку обувной продукции для нужд уголовно-исполнительной системы с ФГУП "Производственно-промышленный дом" ФСИН России", которым руководил его соучастник Морусов. Последний, заведомо зная, что обувная продукция во ФГУП производиться не будет, подписал от имени унитарного предприятия с УФСИН России по Липецкой области и Пермскому краю государственные контракты о поставке территориальным учреждениям ФСИН России вещевого имущества собственного производства, не намереваясь его исполнять. Будучи введенными в заблуждение о цене, качестве и характеристиках поставленного товара, сотрудники УФСИН России по Липецкой области и Пермскому краю во исполнение заключенных госконтрактов перечислили ФГУПу денежные средства в общей сумме более 90 млн рублей. В последующем Морусов под видом оплаты за материалы и аренду оборудования по ранее заключенным с подконтрольными Арутюняну коммерческими организациями договорам перечислил указанные средства на расчетные счета этих фирм. Таким образом, противоправно и безвозмездно получив указанные денежные средства, соучастники распорядились ими по собственному усмотрению. Указанные факты будут расследованы в рамках единого уголовного дела", - пояснила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

В СК России отметили, что следствием будут приняты необходимые меры по установлению полного размера ущерба, причиненного преступлением, а также иных возможных эпизодов противоправной деятельности соучастников.

В это время защита Олега Коршунова в лице адвоката Александра Линникова выразила свой протест: "Мы, конечно, разочарованы неожиданной информацией о возбуждении в отношении Олега Адольфовича новых дел, но нисколько ей не удивлены. Налицо все тот же грубый "почерк" следствия, которое имеет толко одну цель - любой ценой удержать Коршунова за решеткой. На кону честь мундира, изрядно замаранного бездоказательными обвинениями и нечистоплотными процессуальными ходами. Достаточно вспомнить о том, как следствие вынесло постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по ложному доносу о получении Коршуновым взяток не когда-нибудь, а именно 14 сентября 2017 года в 22:00, т.е. непосредственно после судебного заседания, в котором он был арестован по другому обвинению. Очевидно, что тогда необходимость в дальнейшей "разработке" сомнительной "заготовки" тогда просто отпала. Теперь происходит ровным счетом то же самое: дело о растрате фактически развалилось и утратило всякие перспективы, а следствие ищет любые способы оправдать ошибочное или, вполне вероятно, намеренное преследование Коршунова. Получается, что выход лишь один - изобрести новые обвинения, а какими бы нелепыми они ни были".

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