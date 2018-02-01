Звезда «Битвы экстрасенсов» Николь Кузнецова снова легла на операционный стол, но врач оказался бессилен
Николь Кузнецова производила впечатление одной из самых загадочных участниц шоу «Битва экстрасенсов». Свои провидческие прогнозы она произносила всегда шепотом или с помощью специального микрофона, и только позже стало известно, что Кузнецова с детства страдает неизлечимой болезнью, из-за которой вынуждена носить дыхательную трубку в горле. Со временем тяжелое заболевание прогрессировало, и Николь приходилось вновь и вновь ложиться на операции. Она перенесла их более 200 за последние несколько лет. Недавно финалистка 16-го сезона «Битвы экстрасенсов» снова попала в больницу.Экстрасенс питала надеждц, что врачи смогут сделать реконструкцию ее горла, но специалисты развели руками. Увы! – мы тут бессильны.
«Врач не смог мне сделать операцию… вообще… целый час наркоза, ухудшение текущего состояния из-за обследования, очень большая сумма потраченных денег и… НИЧЕГО. Лучший специалист по моему профилирующему заболеванию оказался бессилен перед разрушением, которое нанесли мне врачи в РФ устаревшими, топорными методами», — поделилась Кузнецова (Орфография и пунктуация здесь и далее авторские. — Прим. ред.).
Впрочем, у экстрасенса есть еще один шанс — возможно, ей смогут помочь за границей: «Есть шанс, что один из профессоров в Штутгарте сможет сделать мне полную реконструкцию поражённого органа… Наверное, вы думаете, что я огорчена? Как не странно,внутри полное опустошение… это всего один из многих врачей, кто дал шанс, а потом безжалостно вырвал мечту из моей души… Я благодарна ему, что он был честным с нами…p. s. Возник вопрос — считать ли это операций 282?»
Фанаты поддержали финалистку «Битвы экстрасенсов» и пожелали ей скорейшего выздоровления, сообщает Дни.ru.