Звезда «Битвы экстрасенсов» Николь Кузнецова снова легла на операционный стол, но врач оказался бессилен

1 Февр. 2018 2018-02-01T19:24:55+03:00

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Николь Кузнецова производила впечатление одной из самых загадочных участниц шоу «Битва экстрасенсов». Свои провидческие прогнозы она произносила всегда шепотом или с помощью специального микрофона, и только позже стало известно, что Кузнецова с детства страдает неизлечимой болезнью, из-за которой вынуждена носить дыхательную трубку в горле. Со временем тяжелое заболевание прогрессировало, и Николь приходилось вновь и вновь ложиться на операции. Она перенесла их более 200 за последние несколько лет. Недавно финалистка 16-го сезона «Битвы экстрасенсов» снова попала в больницу.Экстрасенс питала надеждц, что врачи смогут сделать реконструкцию ее горла, но специалисты развели руками. Увы! – мы тут бессильны.

«Врач не смог мне сделать операцию… вообще… целый час наркоза, ухудшение текущего состояния из-за обследования, очень большая сумма потраченных денег и… НИЧЕГО. Лучший специалист по моему профилирующему заболеванию оказался бессилен перед разрушением, которое нанесли мне врачи в РФ устаревшими, топорными методами», — поделилась Кузнецова (Орфография и пунктуация здесь и далее авторские. — Прим. ред.).

Впрочем, у экстрасенса есть еще один шанс — возможно, ей смогут помочь за границей: «Есть шанс, что один из профессоров в Штутгарте сможет сделать мне полную реконструкцию поражённого органа… Наверное, вы думаете, что я огорчена? Как не странно,внутри полное опустошение… это всего один из многих врачей, кто дал шанс, а потом безжалостно вырвал мечту из моей души… Я благодарна ему, что он был честным с нами…p. s. Возник вопрос — считать ли это операций 282?»

Фанаты поддержали финалистку «Битвы экстрасенсов» и пожелали ей скорейшего выздоровления, сообщает Дни.ru.