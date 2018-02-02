Почему не стоит доверять выжившему участнику группы Дятлова

2 Февр. 2018 2018-02-02T11:12:57+03:00

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Напомним. Зимой 1959 года в горах Северного Урала пропали девять туристов-лыжников. Следствие установило, что среди ночи они зачем-то разрезали палатку и убежали в лес без верхней одежды и обуви. Шестеро умерли от переохлаждения, а у троих обнаружили смертельные травмы, подобные травмам при ДТП. Причины трагедии так и не были выяснены, а уголовное дело засекретили.

В ЧЕМ СМЫСЛ ПОДВИГА?

Этой заметкой мы рискуем навлечь на себя бурю нелестных откликов. Кто-то, возможно, скажет, что мы покусились на святое. Ведь при жизни Юрий Ефимович был нарасхват: его бесконечно снимали различные телеканалы, он десятки раз рассказывал, как группа собиралась в поход, как он заболел и сошел с маршрута. И как Игорь Дятлов попросил, прощаясь с Юдиным, передать, что контрольный срок возвращения группы переносится на три дня - с 12 на 15 февраля. В разных интервью Юдин рассказывал, что передал эту информацию - то кому-то из туристов, то конкретно туристу Юрию Блинову. Хотя сам Блинов в это время находился в походе на Северном Урале. И вряд ли он мог встретить Юдина в городе.

Юдин отвечает на допросе о контрольном сроке возвращения.

А теперь предлагаем обратиться к фактам. То есть к уголовному делу.

На допросе студенту Юрию Юдину был задан такой вопрос:

«Когда вы расставались с группой, Дятлов не говорил вам, что переносит контрольный срок возвращения?»

Ответ: «Нет. При этом не было разговора о том, что контрольный срок переносится на 15 февраля. Но участники группы говорили, что они в Свердловск приедут 15 февраля и Кривонищенко просил сообщить об этом родителям. Также на вопросы жителей поселка Вижая мы отвечали, что обратно в Вижай вернемся к 15 февраля».

Получается, что с годами память подвела Юдина, выдав за реальность то, чего на самом деле и не было.

Есть еще один сомнительный момент. Известно, что Юрий не смог продолжать поход из-за больной ноги. Со слов Юрия Ефимовича, его продуло, когда группа ехала в авто с открытым кузовом от Вижая до 41-го поселка. От 41-го до 2-го Северного поселка ребята шли на лыжах, а их рюкзаки вез на лошади Вячеслав Валюкевичус. Есть фото, на котором видно, что Юдин идет позади всех. Судя по всему еле плетется.

Туристы идут на лыжах до 2-го Северного. Их рюкзаки везет дядя Слава. Самым последним вдалеке замыкает цепочку больной Юрий Юдин.

Показания Валюкевичус есть в уголовном деле. И вот, что в них смущает. Во 2-м Северном Юдин принимает решение вернуться домой. Для Дятлова логично было бы отправить его обратно в Вижай на санях вместе с возницей - дядей Славой. Но Валюкевичус рассказывает следователю, что он уехал в 10 утра один, в 15.00 он прибыл в Вижай, а через несколько часов туда же добрался Юдин. На лыжах! В чем смысл такого подвига?

Бывалые походники утверждают, что по правилам спортивного туризма отпускать больного участника в одиночку нельзя, обязательно должен быть сопровождающий. В нашем случае Юрий Юдин с больной ногой один прошел 20 км. Как это возможно? И, главное, почему, если он мог сесть в сани? Или Юрий Ефимович рассказал не всю правду о своем возвращении?

Фрагмент показаний Станислава Валюкевичуса

ЧТО БОЛЕЛО, НЕ ПОМНИТ

В свое время мы записали видеоинтервью с Юрием Юдиным, фрагменты которого использовали в своих документальных фильмах. На днях мы решили проанализировать этот разговор вместе с профайлером Ильей Степановым. Профайлер - это специалист, который «читает» лица и выявляет ложь по мимике, жестам, интонации и т.д.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/637655" frameborder="0"></iframe> Юрий Юдин - участник группы Дятлова.Корреспонденты «КП» продолжают изучать самую загадочную трагедию ХХ века

- Первое, что бросается в глаза, Юрий Ефимович уходит от ответа, - комментирует Илья Степанов. - Даже на вопрос, что с вами случилось, он говорит - то спина заболела, то радикулит, то сердечно-радикулитное. А жестами он вообще показывает другое. Говоря про сердце, показывает на спину.

Это фото вызывает много вопросов у медиков. Если у Юрия Юдина был радикулит, то вряд ли он бы стал помогать девушке подняться. Он бы просто не смог этого сделать.

- О чем это говорит?

- Скорее всего, он не знает, что у него действительно заболело. Много времени прошло с тех пор, мог и подзабыть. Вообще судя по этому видео, он не является объективным информатором, потому что очень много соскакиваний на обобщенные слова. Вы повторяете свои вопросы, а он срывается и отвечает более резко. Например, «Да все знали!». Явная ссылка на неконкретные множественные слова. Он уходит от ответа.

- Скрывает что-то?

- В том-то и дело, что нет. Видно, что ему нравится быть в центре внимания, этакой единственной зацепкой, вокруг которой все вертится.

- Как вы это поняли?

- Потому что он рассказывает про все. Про картошку, про то, как жилось... Он уходит от прямых вопросов и рассказывает то, что хочет рассказывать. Но когда в разговоре раз за разом повторяются вопросы на тему того, что «а все-таки скажите, почему вы ушли, а все-таки скажите, кто нес...», он часто придумывает ответ.

- Вот это да!

- На самом деле, так. У него не происходит обращение к памяти. Говорит, не задумываясь, не отводя взгляд. Когда мы пытаемся достать картинки из памяти, глаза «гуляют» вправо, влево, закатываются. Чтобы вспомнить, нужно погрузиться. У Юрия Ефимовича, этого не происходит. Он рассказывает о своих якобы воспоминаниях и переживаниях так, словно заучил наизусть нужный текст.

- Но он много раз давал интервью и постоянно повторял свой рассказ. Мог и заучить.

- Это не показатель. Допустим, когда он рассказывает про себя, про то, как раньше носили спальный мешок, или о том, как он ходил в экспедицию за птицами, я вижу его темп речи, эмоциональные акценты. И когда вы задаете стрессовые, неудобные для него вопросы, он начинает выдавать более ускоренную речь, так называемую речевую тираду, не отводя глаз. Это первое, что у меня вызывает подозрение.

Есть момент, где он рассказывает про фляжки. (От авторов: Юрий Ефимович говорит, что родственники Кривонищенко и Слободина опознали их фляжки). Я вижу, что Юдин глазами «ушел» в сторону, вспомнил, вернулся, сказал.

И важный момент. Я вижу по тем же самым признакам – на любой прямой вопрос, на любой вопрос, касающийся темы непосредственно Дятлова, непосредственно этого похода, непосредственно того, какие были вещи, он сначала долго старается уйти, а после придумывает ответы.

- То есть, по-вашему, Юдин лукавит?

- Можно говорить - лукавит, потому что он не говорит правду. Но причина этой неправды, возможно, не в том, что он знает правду и скрывает ее, а в том, что он ее не знает, и это просто человек, который пользуется своей славой.

- Есть устойчивое мнение, что из-за случившегося Юрия Юдина всю жизнь преследовал страх, который отчасти диктовал его поведение.

- Когда вы разговариваете с ним о гибели группы, моментов пробивающегося страха у него нет. Есть небольшие переживания и тревога, когда он рассказывает о допросах и встречах с высшим руководством области. Но это не панический страх. Но в то же время есть другая ситуация. Когда он рассказывает, например, некоторые утвердительные факты, а его тело (подергивание плечом) говорит, что это предположение. Например, вы его спрашиваете: «Вот если бы вы там оказались, как бы было?». А он даже не предполагал себя на этом месте представить. В итоге выдает: «Может быть, там обстоятельства были бы по-другому». Вот это исключительно придуманная фраза. Он так не мыслил. Я бы назвал его кликушей. Потому что строит предположения на ходу.

- Мы разговаривали с ним о сцене прощания. Это известное фото, где он обнимается с Людой Дубининой. Спросили, помнит ли он этот момент. Он ответил, что не помнит.

- Он сказал правду. Действительно, не помнит.

Известная сцена прощания с Людой Дубининой.

СЛЕДОВАТЕЛЬ ИВАНОВ ЕМУ НЕПРИЯТЕН

- В какие моменты Юдин все же обращается к памяти и где ему можно доверять?

- Например, он рассказывает о характеристиках, которые органы собирали на пропавших ребят. На лице появляется раздражительность и недовольство. Видно, что в памяти есть отпечатки.

Вот следователь Иванов ему говорит: «Ты был бы десятым». На «следователь Иванов» у него появляются морщинки в районе переносицы, приподнимается носогубная складка. Так он выдает такое состояние гнева и отвращения, что видно, как ему неприятна эта персона.

Когда он говорит, как опознавал вещи, то в принципе говорит ровно. Но как только речь заходит об обмотке, то он радикально меняется.

Юдин: «Там была одна вещь чужеродная – солдатская обмотка. Вот я ее развернул. Иванову сказал, что вот это не ихняя вещь. Я не знаю, как это, как эта вещь вот здесь. Может быть, она откуда-то из другого места. Вот это чужое. Но он это в протокол не записал. Я делаю вывод, что ему вот это было не надо записывать. Вот. Откуда там взялась солдатская обмотка?»

Появляется излишняя чеканка. Такое ощущение, что есть какой-то искусственно созданный блок, который создал не он.

- А кем он мог быть создан?

- Возможно, с ним тогда, в 1959 году, кто-то из органов хорошо поработал. И какие-то вещи было велено не говорить. Это лишь мои предположения. Просто про обмотку он говорит совершенно по-другому, это не его модель поведения.

Вот еще интересный момент. Он говорит про Елену Коськину. (От авторов: одна из первых исследовательниц трагедии. Благодаря ей удалось найти уголовное дело).

Юдин: «Ленка Коськина первой увидела это дело в архиве. Оно уже было почти раскуроченное. Там что кому надо, тот то и брал. Она... пронюхала».

На этих словах он ушел в сильное напряжение. Идет подъем плеч, опять несвойственная ему речь и поведение. Если до этого он описывал нюансы, были эмоциональные пики, то здесь у него произошли глаголы, то есть «она как-то пронюхала, как-то достала информацию». Все описательные слова исчезли.

- Ему неприятно это вспоминать?

- Да.

- Почему?

- Этого я не знаю. Но у него появляется излишняя настороженность, напряженность. Он либо сильно боится, либо это выдуманная история. Тут очень не хватает уточняющих вопросов на самом деле, чтобы просто проверить это.

Любопытный момент. Вы задаете ему вопрос о причине, которая погубила ребят, и получаете в ответ от него нелицеприятную утечку в жестах. Он выпячивает средний палец. Просто обычно, когда мы чешем глаз, нос, мы используем либо большой, либо указательный палец. Выпирание среднего – это утечка, негативное отношение к вам, к вашим вопросам.

ВЫВОДЫ ЭКСПЕРТА

- На мой взгляд, десятый участник группы - совершенно бесполезный свидетель по части выяснения причин гибели туристов, - уверен профайлер Илья Степанов. - Почти ничего не знает, многое додумывает по ходу разговора. Плюс я не забываю учитывать возраст. В этом возрасте определенные связи мозга и памяти сильно меняются. И самый страшный подвох памяти, это когда она начинает соединять события разных годов и пересекать их. У Юрия Юдина видны следы старения мозга. Сюда добавим потерю нити разговора, определенные подвисания и от объективности его воспоминаний не остается практически ничего.

Профайлер Илья Степанов.Фото: из личного архива

ОТ АВТОРОВ

Ко всему вышесказанному хочется добавить еще. В интервью Юдин говорит, что появился в институте 19 февраля. Несомненно, что реакция на его появление должна быть бурной. Все на нервах - группа пропала, а тут вдруг Юдин явился! Его сразу должны были взять в оборот. Он обязан был знать точный маршрут группы, состав, как ехали, как расстались... Очевидно, что именно его должны были сразу отвезти в Ивдельский штаб поисков, чтобы он помогал на месте искать ребят. Но руководители поисков берут туда другого туриста - Юрия Блинова, который вообще шел параллельным маршрутом и мало что знал о группе Дятлова. А Юдина привозят в Ивдель только вещи опознать. О маршруте группы тоже узнают от родственника Саши Колеватова. Неужели Юдин был абсолютно бесполезным свидетелем уже тогда - зимой 1959 года? Или причина в чем-то другом?

Вернемся опять же к тому, что Юдин с больной ногой прошел 20 км, не уступая в резвости лошади. Так может быть он и не заболел вовсе, а выполнял некое тайное поручение Игоря Дятлова? Возможно Юдин должен был кому-то что-то срочное передать, но членам группы не нужно было об этом знать?

Вот такие неожиданные вопросы у нас появились вдруг при внимательном изучении десятого участника группы.

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Напомним. Зимой 1959 года на севере Свердловской области пропали девять туристов, пропали девять туристов, отправившиеся в поход под руководством выпускника Уральского политехнического института Игоря Дятлова. Следствие установило, что среди ночи они по неясным причинам разрезали палатку и убежали в лес без верхней одежды и обуви. Шестеро умерли от переохлаждения, а у троих обнаружили смертельные травмы. Причины трагедии так и не были выяснены, а расследование тщательно засекретили (подробности)